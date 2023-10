Le casque de jeu sans fil Beyerdynamic MMX 200 sonne bien, moins de remplissage

Beyerdynamic MMX200 Comme Excellente qualité audio et micro

Connexions analogiques, USB et Bluetooth

Confortable Je n’aime pas Aucune option d’égalisation pour le logiciel micro ou surround

autonomie médiocre

Oreille moite hostile

Coût supplémentaire du câble USB-C vers analogique

Entreprise audio professionnelle Beyerdynamic Le premier casque de jeu sans fil semble offrir une grande partie de ce que vous souhaiteriez dans un modèle à 249 $. Le MMX 200 sans fil offre confort, un excellent son et un excellent micro, un sans fil à faible latence basé sur un dongle (pour PC, PS4/PS5 et Nintendo Switch), des connexions Bluetooth et analogiques, une batterie remplaçable et des oreillettes en mousse à mémoire de forme et en similicuir, une perche amovible. Durée de vie du micro et de la batterie allant jusqu’à 35 heures. Mais pour le prix, il manque également tout ce qu’il offre, comme un égaliseur pour l’audio et le micro avec la possibilité de créer des préréglages pour les jeux, le son surround, l’équilibre jeu-chat et plus encore.

Les prix internationaux ne sont pas disponibles, mais 249 $ équivalent à environ 205 £ ou 395 AU $.

Il n’y a pas beaucoup de concurrents à ce prix ; le plus remarquable est l’excellent Logitech G Pro X2, qui est plus léger à 230 grammes par rapport aux 258 g de ce modèle. Le Logitech a également offert une durée de vie de la batterie plus longue que celle-ci – ils ont une note à peu près la même, mais c’est le premier casque que j’ai testé qui a chuté jusqu’à 10 % lors d’une utilisation relativement légère. Il dispose également d’une connexion moins capricieuse au dongle et le logiciel G Hub permet la personnalisation.

Lori Grunin/CNET

Bien qu’il présente des spécifications similaires à celles de la plupart des autres casques de jeu sans fil, notamment les pilotes de 40 mm et la plage de réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Tout est dans le réglage. Et Beyerdynamic les accorde bien ; sans aucun réglage d’égalisation, ils ont une scène sonore large – des graves solides et des médiums et aigus clairs et clairs – sans distorsion perceptible à volume élevé.

Le micro à perche est particulièrement bon. Il possède une capsule à condensateur relativement grande pour un micro de casque à 10 mm (directive cardioïde), et elle apparaît dans la plage de réponse en fréquence du micro de 50 Hz à 18 kHz – dans les casques de jeu, elle est généralement de 100 Hz à 10 kHz. Cela se traduit par une voix beaucoup plus complète et plus naturelle grâce à la prise en charge étendue des graves et des aigus. Cependant, sans égalisation logicielle, vous ne pouvez pas le régler pour l’optimiser pour le chat. Je ne pense pas qu’il soit doté d’une suppression du bruit, mais quoi qu’il fasse, il est extrêmement efficace pour bloquer les bruits de fond.

Il existe également un mode « Augmenté », qui utilise le micro secondaire intégré pour permettre à certains sons extérieurs de passer à travers les oreillettes assez isolantes ; comme la plupart de ces modes de transparence, le traitement numérique rend de nombreux sons plus prononcés (mon clavier émet un son étrange et distrayant lorsque j’appuie sur des touches comme Entrée). Le micro intégré, qui est destiné à être utilisé lorsqu’il est connecté via Bluetooth à un téléphone, afin que vous puissiez le porter à l’extérieur sans le micro sur perche, n’est pas génial, mais il se situe dans la moyenne pour ces types de micros.

Les coussinets d’oreille en similicuir et en mousse à mémoire de forme sont confortables, mais m’ont fait transpirer les oreilles. Lori Grunin/CNET

Mis à part ce qui lui manque, certaines de ses fonctionnalités peuvent être ennuyeuses. En l’absence de surveillance de micro dédiée, autre fonctionnalité à laquelle vous vous attendez, le mode augmenté est une solution de contournement. Mais utiliser cette solution de contournement signifie que vous devez gérer tout le bruit traité. Sous-optimal. Vous pouvez avoir des connexions Bluetooth et analogiques simultanées (avec le dongle, vous devez basculer entre elles), mais il n’y a pas de connecteur analogique dédié. Vous avez besoin d’un câble ou d’un adaptateur analogique vers USB-C, du type que vous utilisez avec les téléphones, que l’entreprise n’inclut pas dans la boîte. C’est irritant si vous souhaitez le connecter à une manette, comme vous devez le faire avec une Xbox.

Il en va de même pour le son surround, que vous obtenez généralement via un utilitaire ou au moins une sorte d’essai logiciel inclus. Comme avec la plupart des casques, vous pouvez toujours utiliser Windows Sonic pour les écouteurs ou Dolby Atmos pour les écouteurs. Les MMX 200 fonctionnent bien avec Dolby, qui propose également des commandes d’égalisation de sortie. Le contenu DTS semble offrir le positionnement le plus précis et le combo casque-Dolby est excellent, du moins pour la conception de ma tête. Mais c’est aussi un abonnement payantsans même aucune promotion groupée pour une durée plus longue que l’essai gratuit standard de sept jours (bien qu’à l’heure actuelle, certains les gens semblent avoir des jours infinis pour ça). Sonic est gratuit et intégré à Windows et Xbox, mais bon.

La petite ouverture dans la ligne orange est le micro intégré. Lori Grunin/CNET

Sa conception est simple, avec un micro amovible avec couvercle en mousse permanent, un port USB-C pour le chargement et la connexion analogique susmentionnée, un bouton pour basculer entre les connexions et une molette de volume sur laquelle vous pouvez appuyer pour couper le micro et contrôler les appels et la lecture.

Il se connecte à certains appareils Bluetooth immédiatement en appuyant sur le bouton, mais il ne vous dira pas lesquels. C’est bien si vous ne l’associez qu’à un seul appareil. Mais si vous l’avez couplé à plusieurs appareils, vous pouvez jouer à la question « à lequel êtes-vous connecté ? » jeu, un jeu que je ne peux gagner qu’en désactivant le Bluetooth sur tous les coupables potentiels. (Il s’agit en fait d’un comportement courant des casques Bluetooth, mais je m’en plaindrai à chaque fois. Une seule fois.

J’ai trouvé la connexion à faible latence et le dongle un peu bancal. Il n’y avait aucun problème que je pourrais répéter, mais ils étaient imprévisibles, ce qui pourrait être pire. La portée du signal peut atteindre environ 30 pieds à travers les murs et les portes de mon appartement. Ou il peut se déconnecter juste devant la porte de ma chambre. Plusieurs fois, j’ai dû rebrancher le dongle.

L’ajustement est facile à régler, même si les bonnets ne tournent pas et les coussinets d’oreille sont assez confortables – l’arceau n’est pas trop serré, un problème que j’ai fréquemment puisque je porte la plupart des casques sur la plus petite taille où se trouve l’arceau. est à son apogée. Mais le revêtement en similicuir des coussinets d’oreille semblait un peu plus susceptible de me faire transpirer les oreilles que d’habitude (ou plus précisément, l’anneau autour de l’oreille), bien qu’il s’agisse de ce que je pense être le même similicuir que les autres casques. .

Le casque de jeu sans fil Beyerdynamic MMX 200 est bon dans les domaines dans lesquels Beyerdynamic est bon : le son – et va de « décent » à « tout simplement OK » en passant par « je ne peux pas faire ça » sur tout le reste. Et malgré son nom, il ne semble pas être autant optimisé pour les jeux que ses concurrents dans toute la gamme de prix.