Le casque cassé de Patrick Mahomes “a fait son travail” pour le protéger, selon le fabricant

KANSAS CITY, Missouri — Le fabricant du casque que le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a brisé lors de leur match wild-card de l’AFC contre Miami a déclaré qu’il « avait fait son travail » en protégeant le MVP de la ligue « lors d’un face-à-face dans un froid sans précédent. températures. »

Le match de samedi soir était le quatrième plus froid de l’histoire de la NFL. La température au coup d’envoi était de moins 4 degrés Fahrenheit et des vents soufflant en rafales à plus de 25 mph ont fait approcher le refroidissement éolien de moins 30 pendant le match.

“Des conditions extrêmes comme celles-là vont forcément tester les limites même des produits les plus performants”, a déclaré mercredi Certor Sports, qui fabrique le casque VICIS ZERO2 que portait Mahomes, dans un communiqué.

Mahomes se précipitait vers la zone des buts en seconde période de la victoire 26-7 des Chiefs lorsqu’il a été touché par la sécurité des Dolphins, DeShon Elliott. Leurs casques se sont heurtés et, probablement à cause du froid extrême qui a rendu la coque extérieure cassante, un morceau de la taille d’un poing s’est envolé du casque de Mahomes juste au-dessus du masque couvrant son œil gauche.

“Ils le testent en ce moment”, a déclaré Mahomes mercredi, “mais je suis catégorique sur l’obtention du casque après.” C’est quelque chose de cool, je vais pouvoir le garder longtemps. Comme ils l’ont dit, il a fait son travail. J’allais parfaitement bien après.

Le VICIS ZERO2 utilise une technologie multicouche exclusive qui crée une « coque extérieure déformable », a déclaré la société, et qui est enroulée autour d’une coque intérieure plus rigide. La conception est similaire à celle des pare-chocs de voiture, qui peuvent sembler être du plastique bon marché à première vue, mais qui sont en fait conçus pour absorber et disperser l’énergie au point d’impact.

La gamme ZERO2, qui comprend des modèles spécifiques pour les joueurs de ligne et les quarterbacks, a occupé les cinq premières places lors des tests effectués cette saison par la NFL et la NFLPA. Les casques ont également obtenu de très bons résultats dans les évaluations indépendantes de Virginia Tech.

“Il est inhabituel qu’un casque de football fissure une coque, mais nous avons eu des cas ici en laboratoire et nous testons généralement à température ambiante”, a déclaré Barry Miller, qui participe à la direction du laboratoire de casques Virginia Tech. “Si vous posez la question à un responsable d’une salle d’équipement de football, vous trouverez peut-être une réponse différente, car il voit des tonnes de casques avec de nombreux impacts.”

VICIS a été fondée en 2017 et est rapidement devenue un chouchou du capital-risque, levant plus de 85 millions de dollars auprès de joueurs actuels et anciens de la NFL, dont Aaron Rodgers, Russell Wilson et Jerry Rice. Et en mettant l’accent sur l’innovation, la société a produit des casques classés n°1 lors des tests NFL et NFLPA de 2017 à 2019.

Mais l’entreprise a eu du mal à rivaliser avec les fabricants établis Riddell et Schutt, ce qui a eu des conséquences néfastes sur ses finances. Le co-fondateur et PDG Dave Marver a démissionné en novembre 2019, le conseil d’administration de l’entreprise a voté sa mise sous séquestre le mois suivant et plus de 100 employés ont été licenciés pour tenter d’éviter la faillite.

Innovatus Capital Partners a racheté les actifs de VICIS en 2020 et a été incorporé à Certor Sports, qui produit également la marque de casques Schutt, et à TUCCI, qui produit des battes de baseball en bois et en métal.

VICIS a continué à innover en matière de conception de casques. Il y a quelques années, la société a relancé la plateforme de casques ZERO2 que portait Mahomes et a présenté le TRENCH, un casque spécialement conçu pour les monteurs de lignes.

“Les casques VICIS sont largement testés dans des conditions d’impact élevé et dans une plage de températures”, a indiqué la société. “Nous nous engageons à poursuivre notre développement des casques de football les plus sûrs et à travailler avec nos partenaires de la NFL et d’autres organisations pour acquérir constamment des connaissances et faire progresser continuellement la technologie de protection.”

La NFL est sous pression depuis des années pour améliorer la sécurité des joueurs, ce qui a conduit à des protocoles plus stricts en matière de commotion cérébrale, et une partie de cette pression a été transmise aux fabricants de casques pour qu’ils conçoivent des équipements capables de mieux gérer les forces d’impact. Dès 2016, la NFL a promis 100 millions de dollars pour la sécurité des joueurs, notamment dans le cadre de l’initiative « Play Safe, Play Smart ».

Mahomes a déclaré qu’il n’avait jamais eu un casque brisé sur lui. «C’était une première pour moi», a-t-il déclaré. Et il n’a pas immédiatement su qu’un éclat s’était libéré jusqu’à ce qu’il revienne au groupe samedi soir et que ses coéquipiers aient commencé à le lui faire remarquer.

Mahomes a d’abord joué avec le casque cassé avant que les officiels n’interviennent et lui fassent obtenir un remplaçant sur la touche. Mais le remplaçant était resté assis dans un froid extrême toute la nuit et il était difficile pour Mahomes de se relever. Il a fallu un certain travail avec les responsables de l’équipement en marge entre les séries pour que cela soit enfin confortable pour lui.

“Nous devons parler de l’endroit où nous stockons la sauvegarde car elle a été gelée”, a déclaré Mahomes avec un sourire. «Ça n’avait pas l’air génial. Nous avons pu l’ajuster sur la touche, le réchauffer un peu et commencer à partir de là.