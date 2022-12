Le casque AR / VR d’Apple pourrait être retardé

Les expéditions massives du casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle apparemment à venir d’Apple pourraient être repoussées jusqu’au second semestre 2023 en raison de “problèmes liés aux logiciels” non spécifiés, selon des informations partagées dimanche par le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Les expéditions du casque AR / VR dont on parle beaucoup devraient toujours commencer au premier semestre de l’année, mais pas au même volume précédemment prévu, a écrit Kuo dans un série de tweets.

Ma dernière enquête indique que le calendrier d’expédition massive du casque MR d’Apple pourrait être reporté au 2S23 en raison de problèmes liés au logiciel (par rapport à l’estimation précédente du 2T23). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 4 décembre 2022

Kuo avait précédemment signalé que le fabricant d’iPhone envisageait d’expédier 1,5 million d’unités de l’appareil monté sur le visage en 2023 à un prix pouvant atteindre 2 000 dollars. Il a rapporté en août qu’Apple devait annoncer son casque lors d’un événement en janvier 2023 et que la société avait déjà présenté l’appareil aux membres du conseil d’administration.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le premier casque d’Apple devrait être cher. Une rumeur l’année dernière suggérait que le premier casque VR de la société serait “beaucoup plus cher” que les autres produits VR qui coûtent moins de 900 $, bien qu’il ne soit pas clair s’il coûterait plus que le Meta Quest Pro de 1 500 $.