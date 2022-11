Le casque AR / VR d’Apple devrait entrer en production de masse en mars 2023

Le fournisseur Apple Pegatron, qui sera exclusivement responsable de la production en série du casque AR / VR du fabricant d’iPhone, devrait commencer la production en série du nouvel appareil à la fin du premier trimestre 2023, avec une production initiale attendue. être faible.

Selon un nouveau rapport payant de DigiTimesles expéditions annuelles estimées pour le casque de réalité mixte d’Apple seront probablement “d’environ 0,7 à 0,8 million d’unités”, par rapport aux rapports précédents qui affirmaient que le casque pourrait voir les expéditions annuelles initiales atteindre 2,5 millions d’unités.

Il a déjà été dit que le casque Apple AR/VR pourrait être annoncé dès janvier 2023avec une disponibilité commençant dans les mois suivant le dévoilement.

L’appareil selon la rumeur comporterait deux écrans 8K ultra-haute résolution avec une « multitude » d’autres fonctionnalités, y compris une technologie avancée de suivi des yeux et la possibilité de transmettre une vidéo du monde réel à travers la visière et de l’afficher à l’utilisateur, offrant un « effet de réalité mixte ». Il s’agira du premier lancement majeur de nouveau produit d’Apple depuis l’Apple Watch originale en octobre 2014.

L’année dernière, nous avons vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme “ayant une connaissance directe” du développementsignalant que l’appareil offrira une “visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables”.

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.