Le premier rapport selon lequel Apple travaille sur un casque de réalité augmentée (RA) est sorti en 2017 et les travaux se poursuivent dans le secret depuis. Le casque pourrait enfin voir le jour l’année prochaine, mais ce ne sera pas quelque chose pour le consommateur moyen. L’information s’est entretenu avec une personne familière avec le projet.

Le casque d’Apple devrait coûter environ 3000 $, mais il comportera le matériel le plus avancé jamais vu. L’entreprise a jeté les bases pour cela avec l’ajout de capteurs LiDAR sur les iPad et les iPhones, ainsi que le développement de son propre silicium.

Le casque aura deux écrans 8K. Le suivi oculaire permettra un rendu foveated, ce qui réduit la charge sur le GPU sans perte notable de qualité. L’image sera rendue en pleine résolution uniquement dans la zone où les yeux de l’utilisateur sont focalisés (la vision périphérique de l’œil n’est pas nette).

Plusieurs capteurs LiDAR seront utilisés pour cartographier la pièce et suivre les mouvements du casque. Apple serait en train d’expérimenter plusieurs types de contrôles – suivi manuel (activé par plus d’une douzaine de caméras), suivi oculaire, un cadran physique sur le côté du casque et un accessoire décrit comme un «dé».

Un rapport de Bloomberg suggère qu’Apple concevra un chipset spécial pour alimenter cet appareil. Il sera similaire au M1, mais avec plus de puissance de traitement (peut-être similaire au M2 supposé). Un tissu en maille serait utilisé à l’extérieur pour garder le casque léger.

Cet appareil fonctionnera principalement comme un casque VR avec des fonctionnalités AR limitées. Apple pourrait le révéler l’année prochaine, bien que certains rapports affirment que le casque est dans plusieurs années et qu’il sera dévoilé en 2023 au plus tôt.

