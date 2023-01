Le casque Apple VR sera lancé ce printemps et expédié à l’automne : rapport

Pomme dévoilera son très attendu casque de réalité mixte ce printemps, avec des livraisons grand public à partir de l’automne 2023, Bloomberg a récemment rapporté.

Le rapport fait suite aux commentaires de la semaine dernière de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui a signalé que le développement de logiciels et les problèmes de composants mécaniques avaient forcé Apple à retarder l’expédition au second semestre 2023. Kuo a également prévu qu’Apple annoncerait son casque soit au printemps ou chez l’entreprise événement développeur, qui a généralement lieu en juin.

Bloomberg a déclaré dimanche que le casque prévu par Apple fonctionnerait sur un nouveau système d’exploitation, baptisé xrOS, et qu’Apple avait déjà accordé à un groupe restreint de développeurs de logiciels l’accès à la plate-forme. Le casque s’appellera Reality Pro, selon le rapport. Apple utilise l’appendice « Pro » dans ses gammes de produits haut de gamme axés sur les utilisateurs expérimentés.

Apple a déjà fait une incursion dans les efforts de réalité mixte, virtuelle et augmentée sur iOS et iPadOS, ses systèmes d’exploitation iPhone et iPad. Le logiciel d’Apple permet aux entreprises et aux développeurs de laisser les utilisateurs faire n’importe quoi, de l’essai de lunettes à la modélisation des achats de meubles dans leurs espaces personnels.

Mais un éventuel casque d’Apple marquerait l’entrée dans une nouvelle gamme de produits qui placerait Apple en concurrence directe avec celui de Mark Zuckerberg. Méta qui a dépensé des milliards de dollars au grand dam des investisseurs pour construire ce que Zuckerberg a surnommé le métaverse.

L’offre de réalité mixte d’Apple sera différente de la gamme Quest de Meta, qui est un pur produit de réalité virtuelle. La réalité mixte augmente l’environnement d’un utilisateur, plutôt que de le remplacer entièrement par une vue générée par ordinateur.

Le rapport indique qu’Apple a concentré ses efforts sur le casque et que de nombreux autres produits de la société, tels que ses MacBook, Watch, TV et iPad, recevront des mises à jour relativement mineures cette année.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.