Le casque « Apple Vision » à faible coût pourrait abandonner la fonction EyeSight transparente

Apple aurait chargé ses ingénieurs de travailler sur une version à faible coût de son prochain casque à réalité mixte Apple Vision Pro, Mark Gurman de Bloomberg suggérant que, dans un effort pour réduire les coûts, le casque « Apple Vision » plus grand public pourrait abandonner le design. grâce à la fonctionnalité EyeSight disponible sur le modèle Pro.

EyeSight est une fonctionnalité conçue pour détecter quand quelqu’un s’approche d’un utilisateur portant un casque Apple Vision Pro.auquel du point de vue de l’utilisateur, il bascule de manière transparente entre l’affichage du contenu visionOS et l’affichage de l’individu devant lui, ce qui rend l’affichage du casque transparent.

Pour la personne qui s’approche du porteur de l’Apple Vision Pro, l’écran du casque se transforme en une fenêtre transparente, lui offrant une vue sur les yeux du porteur. Cette illusion d’optique donne l’impression qu’ils établissent un contact visuel direct avec le porteur, même si, en réalité, les deux parties regardent des écrans qui s’affichent, grâce à une interaction de logiciels et d’un ensemble de caméras.

Dans son hebdomadaire Bulletin d’information sur la mise sous tensionGurman dit qu’Apple vise des prix allant de 1 500 $ à 2 500 $ pour le nouveau casque, contre 3 499 $ pour le prochain Apple Vision Pro.

« En plus de développer le modèle le moins cher, Apple travaille sur une version de deuxième génération du Vision Pro à part entière », explique Gurman. « Ce casque aura toutes les fonctionnalités mais sera plus petit et plus léger, ce qui le rendra plus confortable à porter. »