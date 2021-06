Le casque Apple AR sera lancé au deuxième trimestre 2022, selon Kuo

Tout juste sorti de l’événement Apple d’hier, il y a davantage de spéculations concernant le casque Apple AR, dont la rumeur est longue. L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une nouvelle note aux investisseurs qui précise une date de lancement au deuxième trimestre de 2022. Les rumeurs précédentes mentionnaient une date de lancement en 2023.

Nous prévoyons qu’Apple lancera un appareil AR HMD (écran monté sur la tête) au 2T22. L’appareil offrira une expérience de réalité augmentée vidéo transparente, l’objectif est donc également nécessaire, et Genius est également un fournisseur clé. – Ming Chi Kuo

La dernière note d’investisseur a également détaillé la chaîne d’approvisionnement d’objectifs d’appareil photo d’Apple et Genius Electronic Optical (GSEO) de Taiwan en tant que principal fournisseur de la prochaine série iPhone 13 ainsi que du casque AR. Le casque Apple AR devrait utiliser des écrans Sony microLED avec à la fois un mode transparent pour le contenu AR et un mode opaque pour le contenu VR. Au total, 15 caméras seront mises à contribution, offrant une expérience véritablement immersive aux utilisateurs.

Croquis du casque Apple AR (Image : L’information)

Le design sera léger et pèsera entre 200 et 300 grammes grâce à un extérieur en tissu semblable à une plume. Vous devrez toujours vous connecter à un ordinateur / ordinateur portable pour allumer le casque AR tandis qu’une version plus portable arrivera en 2025. Le prix du casque AR d’Apple devrait s’élever à environ 1 000 $, bien que des rumeurs antérieures prévoyaient une étiquette beaucoup plus élevée à environ 3 000 $, nous devrons donc attendre et voir ce qui tient le coup.

