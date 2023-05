Le casino d’Atlantic City ne peut pas vivre sans plage, alors il en reconstruit une

ATLANTIC CITY, NJ (AP) — Qu’est-ce qu’un océan sans plage ?

Un casino d’Atlantic City qui tire son nom de la mer ne veut pas le savoir, et dépense donc jusqu’à 700 000 $ de son propre argent pour reconstruire une plage très érodée en face de lui.

L’Ocean Casino Resort a commencé les travaux mercredi et prévoit d’ouvrir une nouvelle plage de 110 pieds de large pour le week-end du Memorial Day. L’érosion chronique près du casino a réduit la plage à seulement 5 à 8 pieds (1,5 à 2,4 mètres) de large par endroits.

Bill Callahan, directeur général du casino, a déclaré qu’Ocean ne peut pas attendre le prochain projet de reconstitution des plages financé par le gouvernement, qui pourrait prendre encore un an ou deux.

Callahan et plusieurs responsables du casino faisaient leur promenade quotidienne dans le café un jour de l’automne dernier lorsqu’ils ont regardé par la fenêtre – et ont vu très peu de sable entre la promenade et l’océan.

Callahan craignait qu’il n’y ait bientôt plus de plage.

«Ce serait une expérience horrible pour les invités. C’est comme, ‘Venez dans un complexe incroyable de 2,5 milliards de dollars et n’ayez pas de plage.’ Nous ne pouvions tout simplement pas avoir cela », a-t-il déclaré.

Le casino s’est donc mis à obtenir les nombreux permis étatiques et fédéraux nécessaires pour faire le travail par lui-même.

Stephen Rochette, un porte-parole du US Army Corps of Engineers, a déclaré qu’il est inhabituel mais pas inouï que des parties privées mènent à bien leurs propres projets de reconstitution des plages. Mais la plupart se contentent d’attendre la prochaine série de projets financés par le gouvernement, dont le coût est partagé par les gouvernements fédéral, étatique et local.

Les dirigeants vétérans du casino d’Atlantic City ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas qu’un casino ait payé pour élargir sa propre plage avec son propre argent.

Ryan Burch, vice-président des opérations hôtelières du casino, a déclaré que le projet déverserait 12 810 tonnes de sable sur la plage. Environ la moitié de cela avait été placée vendredi.

Les travaux devraient être terminés d’ici le 19 mai prochain. Les équipes lisseront ensuite le sable, dont la couleur et la granulométrie ont été adaptées au sable de plage existant.

Le sable est transporté par camion depuis une entreprise privée du canton d’Eagleswood, à environ une demi-heure au nord d’Atlantic City, a déclaré le chef de projet Ian Jerome.

Il a déclaré que l’endroit particulier devant le casino Ocean a toujours été l’endroit le plus érodé de toute l’île d’Absecon, sur laquelle se trouve Atlantic City. Les anciens projets d’élargissement des plages n’ont souvent pas duré pendant la période complète de trois ans avant d’être éligibles à une restauration par le gouvernement, et certains disparaissent en aussi peu qu’un an.

Callahan a déclaré que si la plage devait être reconstruite avec de l’argent privé, ce le serait.

« Cela fait partie de l’expérience », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas avoir de complexe sans plage. »

Wayne Parry, Associated Press