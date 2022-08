Le casino a REFUSÉ de payer après avoir gagné 200 000 £, alors je les ai poursuivis en justice et j’ai gagné

Un CASINO a été contraint de payer 166 000 £ à un joueur handicapé dont un ami exploitait une machine à sous qui a décroché le jackpot.

David Joe, qui souffre d’une maladie du motoneurone, a remporté le prix en 2019 avec une mise de 6 £, mais le casino a refusé de payer.

David Joe a poursuivi le casino The Star en justice et a gagné Crédit : Getty

Le joueur avait demandé à sa copine Lois Lie de faire fonctionner la machine pour lui au casino The Star de Sydney et avait remporté le jackpot sur la machine Year of The Tiger, ainsi que d’autres prix.

Après que le casino ait refusé de payer, M. Joe s’est lancé dans une longue bataille juridique pour récupérer ses gains.

Il a soutenu devant le tribunal qu’il avait demandé à The Star s’il pouvait avoir l’aide d’un ami pour faire fonctionner les machines et que cela n’est devenu un problème que lorsqu’il a gagné, rapporte Gambling News.

Le juge Robert Montgomery a statué que c’était M. Joe qui avait assumé le risque financier et M. Lie agissait selon ses instructions strictes.

“Dans le contexte de leurs machines à jouer pendant plusieurs heures, M. Joe, un handicap vraiment important, l’a clairement privé de la capacité de faire fonctionner les machines lui-même pour le plaisir”, a-t-il déclaré dans sa décision.

“En conséquence, le non-paiement des gains à M. Joe a été mal compris et a violé le contrat de pari entre le demandeur et le défendeur.”

Le casino avait également fait valoir que son ami avait été banni après avoir été sur une liste d’auto-exclusion.

Mais M. Joe a déclaré qu’il n’était pas au courant de cela et que M. Lois avait eu accès au casino pendant six mois au moment de la victoire.

Il a ordonné au casino Star de payer les gains de 166 000 £ plus 20 000 £ d’intérêts à M. Joe plus ses frais de justice.

M. Joe a eu plus de chance que Jan Flato, qui a perdu 80 000 £ sur le jackpot des machines à sous du casino parce qu’il a laissé son copain appuyer sur le bouton de lecture pour “la chance”.

Il injectait de l’argent dans la machine Double Top Dollar à 40 £ par tour pendant une nuit au Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Fort Lauderdale.

Après une série de tours sans victoire, son amie Marina Navarro lui a demandé si elle pouvait appuyer sur le bouton pour changer sa “chance”.

Quelques secondes plus tard, le jackpot de 100 000 $ de la machine arriva et Flato supposa qu’il était enfin dans l’argent.

Cependant, les responsables du casino ont examiné les images de surveillance pour confirmer laquelle avait la touche Midas.

“La personne qui appuie sur un bouton de machine à sous ou tire le bras est la personne qui remporte le jackpot”, a déclaré le porte-parole de Seminole, Gary Bitner.

L’histoire reflète l’intrigue du mouvement What Happens in Vegas avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz.