Le casier judiciaire aurait dû disqualifier le haut de la Saskatchewan. Le chef des Premières Nations lors des dernières élections, disent les critiques

Le leader des Premières Nations le plus éminent de la Saskatchewan aurait dû être disqualifié des dernières élections, affirment ses collègues chefs, un candidat rival et d’autres.

CBC News a obtenu des documents décrivant le casier judiciaire du chef de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), Bobby Cameron, qui comprend une condamnation en 1993 pour introduction par effraction et vol.

La FSIN représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan. Les règles électorales de la FSIN interdisent aux candidats reconnus coupables de fraude ou de vol de se présenter aux élections. Dans une série d’interviews, ces critiques affirment qu’il est désormais clair que Cameron n’aurait pas dû figurer sur le bulletin de vote lors des élections de 2021, qu’il a remportées.

L’ancienne directrice générale des élections de la FSIN affirme qu’elle a tenté de soulever la question deux semaines avant le vote, mais qu’elle a été réduite au silence.

Le casier judiciaire de Cameron est la dernière controverse, mais pas la seule, qui fait rage à propos des élections de 2021. CBC News a également examiné des courriels internes, des affidavits, des poursuites et d’autres documents alléguant une falsification du vote, des conflits d’intérêts et d’autres irrégularités dans les courses pour élire Cameron et quatre vice-chefs de la FSIN.

« C’était corrompu », a déclaré l’ancien chef de la Première nation Flying Dust, Bob Merasty, qui a terminé deuxième derrière Cameron.

« Cette élection a été contrôlée par… certaines personnes pour s’assurer qu’elles pourraient conserver leur emploi, leur salaire. »

Cadmus Delorme, qui était président de la Commission sur la gouvernance autochtone de la FSIN, a déclaré qu’il était déjà troublé par les autres irrégularités électorales. Après que CBC News lui ait décrit le casier judiciaire de Cameron cette semaine, Delorme s’est dit plus préoccupé que jamais.

« Me demandez-vous : « Le chef Bobby est-il le chef ? » » Eh bien, vous savez quoi ? La FSIN a progressé, mais la bonne gouvernance a-t-elle été suivie ? Ce n’est pas le cas », a déclaré Delorme, l’ancien chef de la Première Nation de Cowessess.

Bob Merasty a terminé deuxième derrière Bobby Cameron lors de l’élection de 2021 à la tête de la Fédération des nations autochtones souveraines. Il a déclaré qu’il s’exprimait pour que les futures élections soient équitables pour tous les candidats. (Jason Warick/CBC)

Détails contenus dans le procès

Une grande partie de ces informations – y compris le casier judiciaire de Cameron – ne font surface qu’à la suite d’une poursuite intentée par Cameron et d’autres responsables de la FSIN contre l’ancienne directrice générale des élections, Myrna O’Soup-Bushie.

« Après les élections, Myrna était toujours tenue à la confidentialité, n’est-ce pas ? Lorsqu’ils l’ont poursuivie en justice, cela a changé l’équation », a déclaré l’avocat d’O’Soup-Bushie, Orlagh O’Kelly.

Le procès contre O’Soup-Bushie a été intenté par la FSIN et son ancienne PDG, Dawn Walker. Il allègue que O’Soup-Bushie a rompu son contrat et les a diffamés en envoyant des lettres et en parlant aux chefs et à d’autres personnes au sujet d’irrégularités électorales présumées.

Il déclare qu’O’Soup-Bushie a répandu des rumeurs « en sachant qu’elles étaient fausses, ou avec un mépris insouciant quant à savoir si elles étaient vraies ou non ».

Ni Cameron ni Walker n’ont répondu aux multiples demandes d’entretien envoyées par e-mail, SMS et téléphone.

Le mois dernier, O’Soup-Bushie a déposé sa déclaration de défense de 16 pages à la Cour du Banc du Roi à Saskatoon. Dans ce document, O’Soup-Boushie explique comment elle a appris les condamnations pénales antérieures de Cameron.

O’Soup-Bushie a été nommée à un « comité d’accréditation » de trois membres chargé de déterminer l’éligibilité des candidats à l’automne 2021.

Des inquiétudes ont immédiatement été soulevées concernant un conflit d’intérêts, car l’un des membres du comité travaillait pour Cameron, selon le procès. Ces préoccupations « n’ont reçu aucune réponse », selon le communiqué.

Le comité a disqualifié quatre candidats en raison de leur casier judiciaire, dont l’un des rivaux de Cameron, a déclaré O’Soup-Bushie.

L’ancien chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, était à la tête de la Commission de gouvernance autochtone de la FSIN lors des élections de 2021. Il affirme que les principes de bonne gouvernance n’ont pas été respectés. (Alexandre Quon/CBC)

O’Soup-Bushie a déclaré que Cameron avait soumis des documents sur ses condamnations dans son dossier de candidature, mais qu’elle s’en remettait à l’avocat du comité pour examiner les vérifications du casier judiciaire.

« À l’insu d’O’Soup[-Bushie] ce jour-là, Cameron avait un casier judiciaire pour vol », peut-on lire dans le communiqué.

A deux semaines du scrutin, certains des quatre candidats ont fait appel de leur propre disqualification. Un autre avocat a été mandaté pour réexaminer les demandes. C’est à ce moment-là qu’O’Soup-Bushie a réalisé que Cameron devait également être disqualifié.

« Il m’a dit que le conseiller juridique chargé de la date de déclaration avait fait une erreur. Et il a dit que Bobby Cameron n’aurait pas dû être retenu », a déclaré O’Soup-Bushie dans une interview.

« C’est à ce moment-là que j’ai dit : ‘Nous sommes encore à deux semaines des élections. Puis-je revenir en arrière et régler le problème ? Je suis le responsable des élections. Je devrais être en mesure de régler ce problème.’ «

O’Soup-Bushie a déclaré qu’on lui avait dit de « laisser tomber ». Elle a déclaré qu’elle se sentait liée par son accord de confidentialité et a abandonné l’affaire.

Les candidats disqualifiés ont perdu leur appel. Cameron et les autres titulaires ont tous été victorieux.

Serment d’office

Cameron et les quatre vice-chefs ont prêté serment dans les bureaux de la FSIN à Saskatoon le 2 novembre 2021. Après une chanson du groupe de tambours, une aînée a été poussée dans son fauteuil roulant devant la salle pour dire une prière et administrer les serments.

« Moi, Bobby Cameron, déclare et témoigne que je suis, selon les lois de la FSIN, qualifié pour être élu membre de l’exécutif de la FSIN », a déclaré Cameron, tenant une plume d’aigle.

« Je ne ferai rien qui pourrait me disqualifier d’occuper ce poste. Si je ne respecte pas cet engagement, je perds par la présente tous les avantages auxquels j’aurais autrement droit. »

Cameron a signé le serment et a ensuite été enveloppé dans une couverture par ses partisans.

Selon la loi électorale de la FSIN, les candidats sont autorisés à se présenter si leur condamnation remonte à plus de cinq ans.

Toutefois, il n’y a pas de date d’expiration pour trois types spécifiques de délits.

« Une personne ne sera pas éligible comme candidate à un poste de direction si… elle a été reconnue coupable de fraude, de vol ou d’abus de confiance », déclare l’article 44 (b) de la loi.

Le document réel énumérant les condamnations de Cameron en 1993 pour introduction par effraction et vol n’est pas inclus dans la poursuite, mais CBC News l’a obtenu par d’autres sources.

« CAMERON, ROBERT KEITH. 31/03/1993. ÊTRE ET VOL. NORTH BATTLEFORD », indique le formulaire.

Selon la fiche, Cameron a été condamné à 25 heures de travaux d’intérêt général, à une restitution non précisée et à six mois de probation. Tous ces détails ont été confirmés par téléphone la semaine dernière par un membre du personnel du palais de justice provincial de North Battleford.

« Tout le monde doit être traité équitablement »

O’Soup-Bushie, Merasty et d’autres conviennent que la condamnation non-violente de Cameron, vieille de plusieurs décennies, pourrait être considérée comme un délit mineur. Cependant, ils ont déclaré que les règles étaient claires en matière de condamnations pour vol et que Cameron était le seul candidat apparemment à bénéficier de la clémence.

Les chefs qui ont voté lors de l’élection se disent indignés d’apprendre le casier judiciaire de Cameron.

« Oh mon Dieu. Je n’en avais aucune idée », a déclaré Lynn Acoose, chef de la Première nation Zagime Anishinabek. « Tout le monde doit être traité équitablement. Les règles doivent être appliquées de manière égale à tout le monde. Il est difficile d’instaurer la confiance dans l’organisation si les règles sont appliquées de manière inégale. »

Delorme a déclaré qu’il avait demandé à O’Soup-Bushie un compte rendu après l’élection.

Delorme s’est dit préoccupé par les efforts de sa propre communauté pour identifier les restes trouvés dans 751 tombes anonymes cet été-là. Mais il s’est dit suffisamment préoccupé par les conflits d’intérêts électoraux apparents et les irrégularités du vote électronique pour les avoir portés devant la commission. Aucune mesure n’a été prise, mais Delorme a déclaré qu’il n’était pas au courant du casier judiciaire de Cameron à ce moment-là.

Delorme a déclaré qu’il avait un grand respect pour O’Soup-Bushie. Il a dit qu’elle n’avait pas d’autre choix que de se défendre après que la FSIN et Walker l’aient poursuivie en justice.

« Je crois que Miss O’Soup devrait être traitée avec plus de respect et d’équité. Elle est neutre. Elle est agente électorale », a-t-il déclaré.

Merasty a déclaré que si les élections avaient été équitables, Cameron n’aurait pas pu se présenter et Merasty aurait été chef. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait une action juridique ou politique, Merasty a répondu qu’il envisageait toutes les options.

Il a déclaré avoir été témoin de nombreuses autres violations de la campagne.

Il a déclaré que les titulaires ont accès aux listes électorales, aux budgets de voyage, aux véhicules et à d’autres avantages refusés aux autres candidats. Les titulaires se sont présentés aux postes de chef et de trois des quatre postes de vice-chef. Ils furent tous victorieux.

Merasty s’est également dit attristé par le fait que le Sénat de la FSIN, composé d’anciens combattants, d’anciens et d’anciens dirigeants, ait été complètement mis à l’écart par Cameron et l’exécutif. Les sénateurs ont envoyé une lettre à la direction par intérim de la FSIN à la veille des élections de 2021, exigeant que celle-ci soit suspendue jusqu’à ce qu’une enquête puisse avoir lieu.

« Si nous devons vous le rappeler, le Sénat doit être respecté et constitue un élément crucial du processus de contrôle et de gouvernance de la FSIN », indique la lettre envoyée quelques jours seulement avant le vote et obtenue par CBC News.

Le vote s’est déroulé comme prévu.

Deux des postes de vice-chef seront élus le mois prochain. L’élection du chef et des deux autres postes de vice-chef est prévue pour l’automne 2024.

Merasty a déclaré que la FSIN s’était éloignée de la vision originale de John B. Tootoosis et des autres fondateurs de l’organisation vieille de 77 ans.

« Je me suis présenté en 2021 en pensant que je pouvais changer les choses. J’ai couru sur la base de nos principes traditionnels d’honnêteté, d’intégrité et de respect, mais ceux-ci n’ont plus rien à voir avec la FSIN », a déclaré Merasty.

« Je pense que les gens en ont assez de ce qui se passe. Cela ne peut pas continuer. Je pense que nous devons nous rassembler et simplement dire qu’il est temps d’opérer ce changement. Il est temps de revenir à ce qu’était la FSIN. »