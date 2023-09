Le casier de Shohei Ohtani a été vidé ; Les anges refusent de dire pourquoi

Le casier de Shohei Ohtani a été en grande partie vidé au Angel Stadium, et les Angels de Los Angeles ont refusé de dire pourquoi vendredi soir.

La superstar des deux sens a raté son 11e match consécutif en raison d’une blessure musculaire oblique vendredi soir lorsque les Angels ont perdu 11-2 contre Detroit. Même si Ohtani était au stade avant le match, le casier du futur agent libre était en grande partie vide par la suite.

Presque tous les objets personnels avaient été retirés de son casier et de la cabine vide attenante. Un sac entièrement rempli avec un logo du All-Star Game 2023 se trouvait devant son stand où se trouveraient normalement ses chaussures, et seuls quelques maillots d’entraînement étaient accrochés au support.

Près d’une demi-heure après que les journalistes ont été autorisés à entrer dans les vestiaires et ont remarqué l’absence des biens d’Ohtani, un porte-parole des Angels a déclaré que l’équipe donnerait plus d’informations sur le développement samedi.

Ohtani sera agent libre cet hiver après six saisons avec les Angels, et son avenir a été une source constante de spéculations cette saison, n’ayant fait qu’augmenter après que les Angels se soient retirés des séries éliminatoires en août. Ohtani est resté muet sur son avenir et ses récentes blessures ont encore modifié la discussion sur ses projets à long terme.

Il a déjà été arrêté en tant que lanceur cette saison en raison d’une déchirure du ligament du coude droit, mais les Angels avaient espéré qu’il pourrait revenir comme frappeur ce mois-ci après avoir tendu ses obliques lors de l’entraînement au bâton la semaine dernière.

Ohtani est toujours le favori pour son deuxième prix AL MVP en trois ans, mais Corey Seager du Texas pourrait gagner l’esprit des électeurs. Ohtani, qui a obtenu une fiche de 10-5 avec une MPM de 3,14 cette saison, mène la Ligue américaine avec 44 circuits, et son 1,066 OPS est le deuxième meilleur des majors, derrière Seager.

Mike Trout a-t-il joué son dernier match pour les Angels ?

Reportage de l’Associated Press.