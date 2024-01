Le cas Trump en Géorgie est probablement endommagé par les allégations contre Fani Willis

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Parmi les amis et partisans de la procureure du comté de Fulton, Fani T. Willis, un argument commun a pris racine en réponse aux allégations selon lesquelles une relation amoureuse entre elle et le procureur principal dans l’affaire d’ingérence électorale contre Donald Trump devrait les disqualifier tous les deux. Même si les accusations sont vraies, affirment ces alliés, il n’existe aucune loi géorgienne exigeant que Willis ou Nathan Wade soient exclus de l’affaire. Ils considèrent la controverse comme une diversion fomentée par l’un des coaccusés de Trump, qui a une longue expérience en tant que chercheur dans l’opposition du Parti Républicain. L’affaire est trop importante, disent-ils. Cela doit continuer.

Cependant, à certains égards, le mal est peut-être déjà fait.

Après près de deux semaines de gros titres salaces, Willis n’a toujours pas nié ni répondu directement aux accusations. Trump et d’autres critiques ont volontiers comblé ce vide et amplifié les affirmations les plus sensationnelles. Indépendamment de ce que le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton, qui supervise l’affaire, décide de faire – et que les accusations soient ou non fondées – Trump a trouvé une nouvelle ligne d’attaque sur la validité de l’affaire en Géorgie et sur la prise de décision de Willis. qu’il est peu probable qu’il abandonne.

Ces allégations menacent de saper la confiance du public dans les poursuites engagées par Willis contre Trump. D’un côté, ils ont attisé les griefs de ceux qui estiment que Trump a été injustement ciblé par des procureurs et des tribunaux partisans. De l’autre, ceux qui veulent que Trump soit tenu responsable de ses efforts pour annuler sa défaite de 2020 se démènent pour protéger son dossier.

“Tout observateur objectif qui reconnaît le grand intérêt du public à savoir d’une manière ou d’une autre si un jury pense que Donald Trump a mené une conspiration pour renverser les élections de 2020 va s’inquiéter de l’impact de ces allégations”, a déclaré Norm Eisen, un spécialiste de longue date. Willis, allié et défenseur de l’affaire, a été conseiller spécial lors de la première destitution de Trump par la Chambre des représentants.

Abonnez-vous à The Trump Trials, notre newsletter hebdomadaire sur les quatre affaires pénales de Donald Trump

Eisen a déclaré samedi aux journalistes que même s’il n’existe aucune base légale pour disqualifier l’un ou l’autre des procureurs, Wade devrait volontairement se retirer de l’affaire. La controverse ne va pas disparaître, a déclaré Eisen, et menace de retarder le procès contre l’ancien président, ce qui doit être évité. Il n’a clairement pas recommandé que Willis se retire – ce qui reflète les enjeux du procès contre Trump.

« Il existe une quantité écrasante de preuves justifiant la décision de poursuivre M. Trump et ses co-conspirateurs, dont M. [Mike] Romain », a déclaré Eisen. « Les preuves sont solides. L’affaire est puissante. Il est très probable que cela débouchera sur une condamnation, et nous ne devons pas perdre de temps sur le calendrier étant donné l’intérêt public primordial de mener à bien cette affaire solide vers une conclusion rapide.»

Un porte-parole du bureau du procureur a refusé de commenter les remarques d’Eisen. Wade n’a pas répondu aux accusations portées contre lui et son avocat a refusé de commenter celles-ci.

Roman, un co-accusé de Trump, a allégué dans un dossier judiciaire il y a près de deux semaines que Willis et Wade étaient dans une relation « relation personnelle inappropriée et clandestine » et que Willis aurait pu enfreindre la loi en engageant Wade comme procureur spécial et en lui permettant ensuite de payer des « vacances à travers le monde » avec elle, sans rapport avec leur travail sur l’affaire. Il a demandé la récusation des procureurs et l’abandon des charges retenues contre lui.

Vendredi, les avocats de l’ex-épouse de Wade ont déposé une requête dans leur affaire de divorce comprenant des relevés de carte de crédit qui semblaient montrer que Wade avait acheté des billets d’avion pour lui et Willis à destination d’Aruba. et San Francisco. On ne sait pas si Willis l’a remboursé.

Eisen a reconnu qu’on ne sait pas si Willis a violé les politiques d’embauche ou de cadeaux du comté de Fulton en nommant Wade, mais il a déclaré que ces questions ne sont pas pertinentes pour l’affaire pénale.

Les remarques d’Eisen représentent l’un des premiers cas où un allié de Willis reconnaît les dommages potentiels que les allégations lui ont apportés ainsi qu’à l’affaire. Bien qu’il ait rapidement souligné que de nombreux faits restaient inconnus, il a déclaré qu’il semblait clair que les deux hommes entretenaient une relation personnelle et que ce n’était « pas sage ».

Une autre inconnue est ce qui arriverait à l’affaire si McAfee disqualifiait le bureau de Willis. Il reviendrait à un conseil consultatif des procureurs de l’État de trouver un nouveau procureur, mais il n’est pas certain qu’il y en ait un qui se porterait volontaire.

Eisen est l’un des rares alliés de Willis à s’être exprimé publiquement sur la question. À Atlanta, où la volonté de Willis d’affronter un ancien président a fait d’elle une célébrité locale, ses amis et alliés, ainsi que de nombreux démocrates de Géorgie, sont restés silencieux sur les accusations, certains disant en privé qu’ils attendaient de voir ce que Willis dirait en premier. .

Plusieurs alliés de Willis ont déclaré en privé qu’ils étaient déçus par ses remarques du week-end dernier dans une église historiquement noire à Atlanta, dans lesquelles elle s’est décrite comme « imparfaite » et « imparfaite », mais n’a pas directement abordé les allégations. Elle a défendu sa décision d’embaucher Wade, le qualifiant de « superstar » avec des « références impeccables ».

“La raison pour laquelle cela vous intéresse toujours, et la raison pour laquelle les gens regardent encore cela, c’est parce que c’est un compte-goutte et qu’elle n’a pas encore répondu”, a déclaré Andrew Weissmann, un ancien procureur fédéral qui a enquêté pour savoir si La Russie est intervenue dans les élections de 2016.

Certains ont également critiqué l’affirmation de Willis lors de ce discours selon laquelle la race est une force motivante dans la controverse, car elle et Wade sont noirs.

Ces affirmations menacent de dynamiser davantage les républicains de Géorgie, qui ont cherché des moyens de perturber l’affaire d’ingérence électorale depuis les actes d’accusation d’août, notamment par le biais d’une commission de surveillance de l’État nouvellement créée qui vise à punir les procureurs « voyous » pour mauvaise conduite présumée.

Des recherches plus approfondies sur le passé de Willis sont déjà en cours. Vendredi, le président du GOP de Géorgie, Josh McKoon a diffusé une vidéo de 2020 de Willis disant qu’elle licencierait tout employé qui couche avec un collègue et promettant de ne pas sortir avec des personnes « qui travaillent sous mes ordres ».

Jusqu’à présent, d’autres républicains clés de Géorgie, dont le gouverneur Brian Kemp et le président de la Chambre des représentants Jon Burns, ont repoussé les efforts des législateurs d’extrême droite visant à utiliser leurs pouvoirs législatifs pour punir Willis et bloquer l’affaire.

« En Géorgie, nous ne nous lancerons pas dans un théâtre politique qui ne ferait qu’enflammer les émotions du moment », a déclaré Kemp en août à propos des appels à une session extraordinaire pour destituer Willis et annuler le financement de ses fonctions.

Mais les allégations contre Willis et Wade menacent de déstabiliser cette protection politique de Kemp et d’autres républicains. Plus tôt ce mois-ci, Kemp, qui devrait être un témoin clé contre Trump, a qualifié les allégations contre Willis de « profondément troublantes ».

“Les preuves doivent être présentées rapidement pour que le juge McAfee puisse statuer et que le public ait confiance dans la suite de ce procès”, a déclaré Kemp.

Pendant ce temps, Burns a déclaré qu’il ne s’opposerait plus aux efforts visant à utiliser le nouveau conseil de surveillance de l’État pour cibler Willis, abandonnant sa position antérieure. “Les allégations contre le procureur de district Fani Willis sont pour le moins extrêmement troublantes”, a déclaré Burns. dit. « Nous devons laisser le processus se dérouler, mais le public mérite absolument la transparence et la vérité de la part du procureur de district sur ces graves allégations. »

Trump s’est emparé de ces allégations dans ses discours de campagne et ses publications sur les réseaux sociaux, qualifiant Willis et Wade de « tourtereaux ». Vendredi, après la publication des relevés de carte de crédit de Wade, l’ancien président a accusé les procureurs de le cibler « pour s’ENRICHIR et vivre le style de vie des riches et des célébrités ». Le scandale a dominé la couverture médiatique dans les médias de tendance conservatrice et a incité les journalistes à surveiller le cabinet juridique de Wade. Une image du procureur spécial, sortant de son bureau avec une arme de poing, a été publiée dans le New York Post puis diffusée sur Fox News.

Deux conseillers de Trump ont déclaré que l’équipe de l’ancien président avait observé avec joie l’évolution de la situation en Géorgie et qu’ils s’attendaient à ce que Trump poursuive l’attaque contre Willis.

“C’est un cadeau pour nous”, a déclaré l’une des personnes, demandant l’anonymat pour parler des délibérations internes. La stratégie, a déclaré l’une de ces personnes, consiste à discréditer l’enquête sur la Géorgie, puis à l’utiliser pour affaiblir et soulever des questions sur les autres. Le cas de la Géorgie est l’une des quatre poursuites pénales en cours contre Trump alors même qu’il se dirige vers la nomination du Parti républicain à la présidence cette année.

Il y a aussi une récompense potentielle tangible à chercher à disqualifier Willis et Wade : cela pourrait retarder le procès, a déclaré une personne proche de son équipe juridique. Dans l’orbite de Trump, l’affaire du comté de Fulton a longtemps été considérée comme une opération moins sérieuse – mais également périlleuse. S’il est à nouveau élu président, Trump pourrait choisir un procureur général ayant le pouvoir d’abandonner les accusations fédérales portées contre lui. Il pourrait également se pardonner s’il est reconnu coupable par un tribunal fédéral. Mais il n’aurait aucun pouvoir de grâce si lui ou d’autres étaient reconnus coupables par un tribunal d’État de Géorgie.

Une personne proche de Trump a déclaré que ses collaborateurs s’appuieraient probablement sur Kemp pour faire pression dans les semaines à venir. Ils présentent également en privé Roman, qui travaille pour Trump depuis 2016 pendant la campagne électorale et à la Maison Blanche, comme une figure héroïque.

Roman est l’un des accusés les plus discrets dans l’affaire d’ingérence électorale. Jusqu’à récemment, il n’avait déposé qu’une poignée de requêtes en justice depuis l’acte d’accusation de la mi-août, alléguant que Trump et 18 autres personnes avaient illégalement conspiré pour Essayez de annuler la défaite de Trump en Géorgie en 2020.