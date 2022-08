Le cas pour nommer les vagues de chaleur comme nous le faisons des ouragans

Nous parlons des vagues de chaleur d’une manière étrange.

Les catastrophes naturelles comme les ouragans et les incendies de forêt sont (à juste titre) accompagnées d’avertissements de leur danger. Ils apportent une fureur élémentaire visible qu’il est difficile d’ignorer. La chaleur, en revanche, est invisible et insidieuse. Nous le sentons sur notre peau, rayonnant du soleil ou rebondissant sur l’asphalte et le béton, mais nous ne le voyons pas comme nous le voyons, disons, les eaux de crue transportant des voitures dans la rue. Cela rend les vagues de chaleur faciles à rejeter comme temps d’été excentrique.

“La chaleur est un danger intéressant car elle peut vous envahir”, a déclaré Jennifer Marlon, chercheuse au Yale Program on Climate Change Communication. “Cela a tendance à affecter des millions de personnes à la fois, et beaucoup de gens ne réalisent pas le danger.”

Mais la chaleur est le phénomène météorologique le plus meurtrier d’une année typique aux États-Unis, tuant en moyenne 158 personnes par an au cours des 30 années de 1992 à 2021, et le changement climatique ne fera que rendre les vagues de chaleur plus fréquentes. Nous catégorisons déjà les tornades et nous nommons les incendies de forêt. Les ouragans obtiennent les deux. Est-ce que l’extension de ces idées aux vagues de chaleur aiderait ?

“Nommer les ouragans a été très efficace”, a déclaré Kathy Baughman McLeod, directrice du Centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht-Rockefeller (Arsht-Rock) du Conseil de l’Atlantique, qui étudie la résilience climatique. Les communautés sujettes aux ouragans ont tendance à avoir ce que McLeod a appelé «une culture de préparation et de prévention», où les résidents savent comment se préparer aux tempêtes d’intensité variable. Les résidents qui décident de surmonter une tempête plus faible à la maison, par exemple, pourraient fermer leurs fenêtres et stocker l’équivalent de quelques jours d’eau. “Les vagues de chaleur ont besoin de cette image de marque, de cette identité”, a déclaré McLeod.

Pour comprendre comment cette image de marque pourrait fonctionner, les scientifiques d’Arsht-Rock mènent des projets pilotes dans six villes – Los Angeles, Miami, Milwaukee et Kansas City aux États-Unis, ainsi que Séville, en Espagne et Athènes, en Grèce – pour tester – piloter un système de catégorisation des vagues de chaleur qu’ils ont développé. En juillet, Séville est devenue la première ville au monde à donner un nom à une vague de chaleur : Zoé. Les autorités espagnoles ont classé la vague de chaleur dans la catégorie 3, indiquant le niveau de risque le plus élevé.

Catégoriser les vagues de chaleur n’est pas facile. “La même vague de chaleur peut créer des impacts très différents selon le moment et l’endroit où elle se produit”, a déclaré Larry Kalkstein, conseiller en chef des sciences de la chaleur d’Arsht-Rock et président d’Applied Climatologists, Inc, un laboratoire de climatologie qui étudie les effets des conditions météorologiques extrêmes sur l’homme. santé. “Vous pouvez avoir deux villes avec des conditions météorologiques presque identiques, et vous aurez toujours besoin de deux catégories différentes.”

New York et Philadelphie, par exemple, sont suffisamment proches l’une de l’autre pour avoir tendance à connaître des conditions météorologiques similaires la plupart des jours, mais les conditions locales font une différence dans la façon dont les habitants de chaque ville ressentent la chaleur. Cela signifie que les vagues de chaleur ne peuvent pas simplement être classées par température.

Le National Weather Service utilise une métrique appelée l’indice de chaleur qui combine l’humidité relative avec la température de l’air pour donner une idée de la sensation réelle de chaleur, et un tableau d’accompagnement donne une idée de l’effet que la chaleur aura sur le corps. Mais alors que l’indice de chaleur permet de mieux comprendre comment la chaleur peut se sentir, il s’agit essentiellement d’une amélioration des températures que nous connaissons déjà. Cela signifie qu’il risque d’être tout aussi facile à ignorer ou à sous-estimer.

Kalkstein et ses collègues ont plutôt développé un système qui examine les données historiques sur la météo et la mortalité des vagues de chaleur passées pour déterminer quelle combinaison de conditions météorologiques – chaleur, humidité, températures nocturnes, couverture nuageuse, etc. – entraîne le plus de décès excessifs dans un particulier. Région. À partir de là, ils ont développé un algorithme qui compare les conditions d’une vague de chaleur entrante à ces données, détermine sa probabilité de provoquer des décès excessifs, puis émet une catégorie basée sur la mortalité attendue. Les catégories sont accompagnées de recommandations sur les mesures que les villes et leurs citoyens devraient prendre pour se protéger de la chaleur.

Il s’agit d’une approche sensiblement différente de la plupart des systèmes d’alerte météorologique. Les agences météorologiques émettent généralement des avertissements basés uniquement sur les conditions météorologiques. Les ouragans, par exemple, sont uniquement classés en fonction de la vitesse du vent.

« Nous proposons une approche qui relie la santé et la météo », a déclaré McLeod. «Il va donc y avoir un inconfort évident pour les agences météorologiques car ce ne sont pas des agences de santé. C’est un grand changement.

L’idée fait déjà fureur. En juillet, l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence des Nations Unies qui coordonne les données météorologiques et la planification à travers le monde, a publié une déclaration indiquant qu’elle n’avait pas l’intention de nommer les vagues de chaleur.

“Ce qui a été établi pour les cyclones tropicaux ne se traduit pas nécessairement facilement par des vagues de chaleur”, a déclaré l’agence. “Il convient d’être prudent lors de la comparaison ou de l’application de leçons ou de protocoles d’un type de danger à un autre, en raison des différences importantes dans la nature physique et les impacts des tempêtes et des vagues de chaleur.”

Une étude de 2017 a montré que nommer les tempêtes hivernales – comme Weather Channel a commencé à le faire aux États-Unis dans les années 2010 malgré le recul du National Weather Service – ne sensibilisait pas nécessairement aux tempêtes, bien que la taille de l’échantillon de cette étude soit limitée à quelques centaines. étudiants. Mais aller de l’avant avec les noms et les catégories risque de saper l’OMM et les agences nationales comme le National Weather Service, selon Kristie Ebi, directrice fondatrice du Center for Health and the Global Environment de l’Université de Washington.

Le système de dénomination et de catégorisation des ouragans est supervisé par l’OMM, ce qui permet une coordination transfrontalière. Ebi a déclaré qu’un système comme celui d’Arsht-Rock, qui collabore avec certains bureaux météorologiques nationaux mais pas avec l’OMM, soulève la question de savoir qui les gens devraient écouter en cas de conditions météorologiques extrêmes. « Ne sommes-nous pas censés écouter le National Weather Service dans les villes qui font quelque chose de différent ? demanda Ebi.

Il existe également un risque que donner des noms aux vagues de chaleur puisse s’avérer contre-productif face à toutes les autres catastrophes climatiques que nous sommes susceptibles de subir. Nous nommons déjà les incendies et les ouragans, a souligné Marlon, et donner des noms à chaque catastrophe naturelle pourrait créer un fouillis confus de noms qui risquent d’être démesurés par des médias avides d’attention.

Pour les climatologues d’Arsht-Rock, le meilleur scénario consiste à éviter ce problème en faisant simplement adopter leur système par des organisations comme l’OMM. L’idée est que leur programme pilote collecterait des preuves pour savoir si les noms et les catégories fonctionnent ou non. Plus que toute autre chose, a déclaré McLeod, ils voient les catégories comme un système de communication qui aidera les gens à comprendre quand ils sont en danger et quel type de précautions ils doivent prendre.

« Les institutions changent lentement », a déclaré McLeod. “Nous pensons que les conditions et le nombre de morts nous poussent à accélérer ce que nous faisons pour sauver des vies dès que nous le pouvons.”

Si leur pilote montre que nommer les vagues de chaleur n’est pas très efficace, les climatologues abandonneront cette partie de leurs plans. Mais si nommer fait s’avèrent efficaces et que des organisations comme l’OMM décident toujours de ne pas les adopter, a déclaré McLeod, ils continueront à travailler avec tous les gouvernements qui voudront utiliser le système – exactement ce dont Ebi et l’OMM ont peur.

Quoi qu’il arrive, il est clair que nous devons changer notre façon de parler des vagues de chaleur. “Je pense qu’il existe de nombreuses façons créatives de commencer à sensibiliser”, a déclaré Ebi. « Nous devons essayer d’amener les gens à vraiment comprendre ces risques. Personne n’a besoin de mourir dans une vague de chaleur.