Le cas Manchester United de Mason Greenwood, expliqué

Le temps de Greenwood à Man United semble terminé après la déclaration de lundi. Cameron Smith/Getty Images

L’enquête de Manchester United sur les circonstances de l’arrestation de Mason Greenwood, soupçonné de tentative de viol et d’agression en janvier 2022, se résumait à une question clé : le club avait-il des motifs pour mettre fin à son contrat ? Après un processus d’examen interne de six mois et quelques réactions négatives du public, la réponse à laquelle ils ont opté a été « non ».

Cela a soulevé une deuxième question : Greenwood devrait-il être autorisé à reprendre sa carrière de joueur à Old Trafford ? La réponse à cette question, a annoncé le club lundi après une semaine d’inquiétude tangible quant à son éventuel retour, a été un autre « non », mais seulement après avoir envisagé sa réintégration dans l’équipe jusqu’à la dernière minute.

En conséquence, l’attaquant de 21 ans, qui avait été suspendu de l’entraînement et des matches pendant 18 mois, est désormais sur le point de quitter United soit définitivement, soit en prêt.

Si aucun accord n’est trouvé avec un autre club avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre – des sources ont confirmé mardi qu’il existe un intérêt pour la signature de Greenwood – United cherchera à organiser une résiliation mutuelle de son contrat, qui expire en 2025. United pense que Greenwood est innocent de tentative de viol, de comportement de contrôle et d’agression – des crimes dont il a été accusé en octobre 2022, avant que l’affaire ne s’effondre quatre mois plus tard – mais on ne s’attend pas à ce qu’il rejoue un jour pour le club.

Le club a ressenti un « devoir de diligence »

United a lancé sa propre enquête en février 2023 après que le Crown Prosecution Service (CPS) a annoncé que les accusations criminelles contre Greenwood avaient été abandonnées. La décision, selon le CPS, était basée sur « une combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments révélés, ce qui signifiait qu’il n’y avait plus de perspective réaliste de condamnation ».

Greenwood a dit dans un communiqué publié lundi, il a déclaré qu’il avait été « innocenté » des charges retenues contre lui alors qu’en réalité la procédure pénale avait été abandonnée.

Le processus interne de United, mené par un panel de cadres supérieurs et le directeur juridique Patrick Stewart, s’est concentré sur l’arrestation initiale de Greenwood, effectuée par la police du Grand Manchester après la diffusion d’images et d’un fichier audio en ligne aux premières heures du 30 janvier 2022. United acceptent que leur enquête était limitée – en partie parce qu’ils n’avaient pas accès à toutes les preuves rassemblées par le CPS, mais aussi parce qu’ils dépendaient de la coopération des parties impliquées – mais croient qu’ils en savent suffisamment pour établir que Greenwood a bien fait ne pas agresser la femme qui l’accusait et n’a pas fait preuve de comportement coercitif.

Des sources proches de l’enquête ont déclaré à ESPN que la femme qui accusait Greenwood – la loi britannique lui garantit un anonymat à vie – ne s’était pas impliquée directement, mais que la mère de la femme y avait participé et que toutes deux étaient d’accord avec les conclusions de l’enquête. Selon des sources, United a pris en compte le fait que la femme n’avait pas dénoncé Greenwood à la police – GMP avait pris contact avec elle – et qu’elle avait retiré ses allégations et son implication dans l’enquête policière en avril 2022.

Le panel de United a également décidé que Greenwood avait coopéré à l’enquête policière, notamment en remettant le code d’accès à son téléphone afin qu’il puisse être examiné. United a reçu des explications sur les images et le fichier audio de Greenwood qui n’ont pas été contestées par la famille de la femme.

Le club a insisté en privé sur le fait que s’ils étaient parvenus à la conclusion que Greenwood avait commis les infractions qui lui sont reprochées, ils auraient immédiatement résilié son contrat. Cependant, après avoir décidé que non, la question s’est alors posée de savoir s’il devait être réintégré au club de Premier League.

Des sources ont déclaré à ESPN que le manager Erik ten Hag pensait, pour des raisons purement sportives, qu’il y avait une place pour lui dans l’équipe, mais avait accepté que la décision finale serait déterminée par d’autres facteurs. Ten Hag n’a été informé que dimanche après que la décision a été prise par le PDG Richard Arnold tard vendredi soir, les joueurs ayant été informés avant l’annonce officielle de lundi. Mais pas plus tard que la première semaine d’août, selon des sources, United envisageait fortement d’autoriser le retour de Greenwood.

L’explication officielle de United pour garder son retour sur la table en option est que ils ressentaient un « devoir de diligence » à un joueur qui était au club depuis l’âge de 7 ans, mais on ne peut échapper à la conclusion que cela se résume également au fait qu’il est un footballeur extraordinairement doué.

Greenwood a fait ses débuts senior à 17 ans, et aucun joueur n’a marqué plus de buts pour United à l’adolescence – il devance Wayne Rooney, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo – et en 2020 et 2021, il a été élu l’un des meilleurs jeunes. joueurs du monde entier dans le cadre des prestigieux Golden Boy Awards. Mais même au plus fort de ses performances sur le terrain, le comportement de Greenwood en dehors du terrain était remis en question. Après avoir fait ses débuts en Angleterre contre l’Islande en septembre 2020, il a été exclu de l’équipe avec le milieu de terrain de Manchester City Phil Foden pour avoir enfreint les restrictions du COVID-19 en rencontrant deux femmes dans l’hôtel de l’équipe.

Pourtant, le besoin d’un joueur aussi bon que Greenwood dans l’équipe actuelle de United – il a été ajouté à leur liste de joueurs retenus avant la saison 2023-24 – a été renforcé par la difficulté de l’équipe de Ten Hag à marquer des buts au cours de l’année écoulée, et Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait de nombreuses opinions bien arrêtées du côté du football du club selon lesquelles il devrait avoir une autre chance.

Notre « point de vue a évolué à mesure que notre processus progressait »

United a décidé de ne pas examiner les prétendues indiscrétions passées de Greenwood dans le cadre de son processus interne, mais a examiné des cas similaires dans les secteurs du divertissement, de la musique et des médias, y compris les conséquences de la décision de Raith Rovers d’embaucher David Goodwillie. Le club écossais a libéré Goodwillie, qui avait été déclaré violeur par un juge dans le jugement d’une affaire civile de 2017, avant d’avoir joué un match après une réaction de colère suite à sa signature en septembre 2022.

United conteste les suggestions selon lesquelles, à un moment donné, ils auraient décidé de ramener Greenwood uniquement pour changer d’avis en raison de pressions extérieures, bien qu’Arnold ait admis dans une lettre ouverte aux fans Lundi, c’était « l’un des résultats que nous avions envisagés et planifiés ». Il a également déclaré que son « point de vue a évolué à mesure que notre processus progressait ».

Selon des sources, United avait prévu d’annoncer sa décision dans la semaine précédant le premier match de la nouvelle saison contre les Wolves, mais l’a retardée pendant qu’ils consultaient les « parties prenantes clés », notamment les fans, les sponsors et l’équipe féminine, dont certaines étaient encore en attente. participer à la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pendant le retard, qui a duré une semaine, des sources ont déclaré à ESPN qu’un certain nombre d’employés du club étaient de plus en plus inquiets du fait que Greenwood serait autorisé à revenir, certains admettant en privé qu’ils devraient réfléchir à leur propre position au sein du club. Des hommes politiques et d’autres personnalités, dont la présentatrice de télévision Rachel Riley, fan de United, ont été parmi ceux qui ont exprimé leur opposition, et signe du débat acharné autour de l’affaire, un groupe de fans de United ont organisé une manifestation contre son éventuel retour. du jeu des Loups.

En fin de compte, la déclaration de United sur sa décision de rompre les liens avec Greenwood a laissé entendre que plutôt qu’une décision prise pour des raisons morales, elle avait été prise principalement en raison de la controverse attendue autour de son retour potentiel.

« Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés qu’il aura à reprendre sa carrière à Manchester United », lit-on dans le communiqué. « Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié qu’il le fasse loin d’Old Trafford. » Dans la déclaration de Greenwood, il a fait référence à la « distraction » que sa présence à United pourrait causer. Les deux déclarations ont fait l’objet de vives critiques depuis leur publication, en particulier l’affirmation ferme de United selon laquelle Greenwood n’est pas coupable et la déclaration d’innocence de Greenwood tout en admettant des « erreurs » non précisées.

« Bonne décision, déclaration horrible » Riley a écrit sur les réseaux sociaux Mardi. « Les seules personnes en mesure d’affirmer leur culpabilité ou leur innocence sont des experts formés, qualifiés et expérimentés. Cela va bien au-delà de la portée de la mission confiée à Man United. »

S’exprimant lundi, l’ancien défenseur de United et expert de la télévision, Gary Neville, a également critiqué la gestion de la situation par United, exprimant son point de vue selon lequel le club avait eu tort de laisser ses propres employés mener l’enquête interne, plutôt que de convoquer un panel indépendant. Le point de vue de United reste qu’ils ont fait de leur mieux face à une situation complexe et que tout résultat auquel ils seraient parvenus aurait été critiqué.

Le sentiment dominant après une affaire qui a duré plus de 18 mois est que United a pris la bonne décision, même si de forts doutes subsistent sur la manière dont ils y sont parvenus.