Le cas féministe de la réduction mammaire

Quand je lui ai raconté l’histoire pour la première fois, je me suis tenu dans un bain chaud alors que la vapeur montait autour de moi. Ma voix résonna contre les murs carrelés. Cela ressemblait à une sorte de baptême, mes mots nommant quelque chose qui n’existait pas pleinement avant que je ne le prononce et cette dénomination avait finalement fait mienne.

C’était bizarre sensation, de regarder mes seins pour la dernière fois. Il y aurait un peu du même tissu, oui, et un nouveau mamelon coupé de l’ancien, mais les seins que j’avais passé tant d’années à souhaiter différents, leur poids particulier, auraient disparu pour toujours. Dans le bloc opératoire, le corps n’est sacré que pour son habitant. Cela s’est faufilé en moi, l’étrange sentiment de sacralité, alors que mon chirurgien me pressait, mesurait et griffonnait sur mes seins avec un marqueur le matin de mon opération.

Quand j’ai eu mes lobes d’oreille cousus à 32 ans, je n’ai rien ressenti – ni physiquement ni émotionnellement – jusqu’à ce que je me lève ensuite et regarde le plateau métallique d’outils à côté de mon lit d’opération, où les petites bosses grises de mes lobes d’oreille gisaient encore, comme deux chewing-gums. “Oups,” dit l’assistant chirurgical. “Je ne suis pas censé te laisser voir ça.” Elle les plia dans du papier vert qui tapissait le plateau, qu’elle froissa ensuite et jeta dans la poubelle en acier. Cela a tiré quelque chose en moi, peut-être l’instinct de base de mon corps pour rester intact. J’ai soudainement souhaité avoir demandé à les garder. Le matin de ma chirurgie mammaire, j’étais contente de ne pas avoir à voir mes pièces jetées à la poubelle.

J’étais également contente pour les douces infirmières, avec leurs visages impeccablement maquillés et leurs voix chantantes. J’avais l’habitude d’être dans des espaces majoritairement féminins, mais ceux-ci étaient souvent pleins de féministes, de queers et de personnes trans et non binaires. Le bureau du chirurgien était résolument féminin et imprégné de l’hypothèse confortable que tous ceux qui entraient étaient sur la même longueur d’onde à propos de la beauté – comment la définir et sûrs qu’ils la voulaient. Chaque fois que je descendais de l’ascenseur, je me sentais comme un intrus. S’ils avaient entrevu mes jambes poilues, je me serais sentie coupable, exposée en tant que Judas féministe en pleine couverture.

J’ai trouvé que c’était un espace étrangement réconfortant. Le consensus implicite excluait toute tension dans l’atmosphère, et j’ai constaté que je n’avais aucune envie de défier le médecin lorsqu’il disait des choses comme « Ils vont être tellement plus gais et plus jeunes » ou lorsque l’une des infirmières serrait l’épaule de ma femme et lui ai promis : « Tu vas les adorer !

Tout cela pour dire que la culture des cabinets de chirurgie esthétique, et peut-être de l’industrie dans son ensemble, s’aligne sur la position des féministes de la deuxième vague : une approbation non seulement des normes de beauté patriarcales, mais de la structure sociale patriarcale. Je comprends la tentation d’étendre cette évaluation aux patients qui choisissent de participer à l’industrie. Mais en écrivant cet essai, j’ai parlé à un certain nombre de féministes autoproclamées qui ne ressentaient aucune perte ni aucun regret à propos de leurs chirurgies – des liftings des cuisses aux abdominoplasties en passant par la vaginoplastie. Dans l’ensemble, l’émotion dominante était celle du triomphe et du plaisir. Il me paraît clair maintenant que toute position féministe sur la chirurgie esthétique qui ne prend pas en compte le rapport des femmes à leur propre corps les objective en fait.

J’avais détesté mon corps pendant des années, je me suis sentie à la fois obscurcie et exposée par elle, et l’ai soumise à de nombreux actes que d’autres voulaient indépendamment de mes désirs. Ces charges cumulatives avaient consommé une quantité inestimable de temps et d’énergie. En grande partie, ils avaient défini ma relation à moi-même. Toutes les années de thérapie, de rétablissement, d’écriture, de lecture et de conversations avec des amis avaient changé cela. Je ne détestais plus mon corps. Mon expérience du monde ne se sentait plus aussi définie par ma forme corporelle. Changer physiquement mon corps me semblait être un moyen important de concrétiser ce travail. Ce n’était pas, comme certains pourraient le supposer, une substitution à un changement psychologique, mais plutôt la consommation physique d’un changement qui avait déjà eu lieu : un rituel commémorant ma récupération de mon corps, une fois pour toutes. Je ne voulais pas que ce soit un processus subtil.