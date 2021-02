Environ un mois plus tard, après quelques allers-retours, elle et M. Meijer se sont arrangés pour se rencontrer à la gare centrale, un carrefour ferroviaire très fréquenté d’Amsterdam. Là, il lui a donné un récipient en plastique à bouchon à vis avec son sperme; en retour, elle lui a payé 75 euros, environ 90 dollars, et a couvert ses frais de voyage. Elle est rentrée chez elle, s’est inséminée avec une poire à dinde et des mois plus tard, elle a donné naissance à une fille – son premier enfant et, lui a dit M. Meijer, son huitième. (M. Meijer a refusé d’être interviewé pour cet article, mais a répondu à certaines questions par courrier électronique et a déclaré qu’il n’avait pas autorisé la publication de son nom.)

M. Meijer était beau, avec des yeux bleus et une crinière de cheveux blonds bouclés. Mme van Ewijk aimait à quel point il était authentique. «Je lui ai parlé au téléphone et il semblait doux, gentil et bien élevé», a-t-elle déclaré. «Il aimait la musique et il parlait de ses pensées sur la vie. Il n’est pas venu fort en aucun sens. Il ressemblait au garçon d’à côté.

En 2015, Vanessa van Ewijk, menuisier aux Pays-Bas, a décidé qu’elle voulait avoir un enfant. Elle avait 34 ans et était célibataire, et donc, comme beaucoup de femmes, elle a cherché un donneur de sperme.

«Il a dit:« J’aide simplement les femmes à réaliser leur plus grand souhait »», se souvient Mme van Ewijk. «J’ai dit: ‘Vous n’aidez plus! Comment puis-je dire à mes enfants qu’ils pourraient avoir 300 frères et sœurs? »

Furieuse, Mme van Ewijk a confronté M. Meijer. Il a admis qu’il avait produit au moins 175 enfants et a admis qu’il pourrait y en avoir plus.

Mme van Ewijk voulait que ses enfants soient des frères et sœurs à part entière, alors elle voulait toujours que M. Meijer soit le donateur. Néanmoins, elle était alarmée. Les Pays-Bas sont un petit pays qui compte 17 millions d’habitants; plus il y a de demi-frères et sœurs dans la population qui sont inconnus l’un de l’autre, plus il y a de chances que deux d’entre eux se rencontrent sans le vouloir et produisent leurs propres enfants – des enfants présentant un risque accru de malformations héréditaires.

Mais avant même, Mme van Ewijk avait appris des nouvelles troublantes. Elle s’était connectée sur Facebook avec une autre mère célibataire qui avait également utilisé M. Meijer comme donneur et qui lui avait dit que, selon une enquête menée en 2017 par le ministère néerlandais de la Santé, du Bien-être et des Sports, il avait engendré au moins 102 enfants. aux Pays-Bas grâce à de nombreuses cliniques de fertilité, un décompte qui n’incluait pas ses dons privés via des sites Web.

En 2017, lorsqu’elle a décidé de concevoir à nouveau, elle a de nouveau contacté M. Meijer. Une fois de plus, il la rencontra et, pour une somme tout aussi modique, lui remit un contenant de son sperme; une fois de plus, elle est tombée enceinte et a donné naissance à un garçon.

Le premier enfant de la fécondation in vitro est né en 1978, et dans les décennies qui ont suivi, le don de sperme est devenu une entreprise mondiale florissante, car les cliniques de fertilité, les banques de sperme et les donneurs privés ont cherché à répondre à la demande des parents désireux de concevoir.

En tant qu’industrie, cependant, elle est mal réglementée. Un patchwork de lois traite ostensiblement qui peut faire un don, où et à quelle fréquence, en partie pour éviter d’introduire ou d’amplifier des handicaps génétiques dans une population. En Allemagne, un donneur d’une clinique de sperme ne peut pas produire plus de 15 enfants; au Royaume-Uni, le plafond est de 10 familles d’enfants illimités. Aux Pays-Bas, la loi néerlandaise interdit les dons de manière anonyme et des directives non contraignantes limitent les donneurs de cliniques à 25 enfants et le droit de donner dans plus d’une clinique dans le pays. Aux États-Unis, il n’y a pas de limites légales, seulement des directives de l’American Society for Reproductive Medicine: 25 enfants par donneur dans une population de 800 000 habitants.

La réglementation est encore plus rare au niveau international. Rien n’empêche un donneur de sperme de faire un don dans des cliniques d’autres pays que le sien, ou dans des agences mondiales comme Cryos International, la plus grande clinique de sperme au monde, au Danemark, qui expédie du sperme à plus que 100 pays.

«Il n’y a rien aux États-Unis ou ailleurs qui empêcherait un donneur de faire un don dans plus d’une banque de sperme», a déclaré Wendy Kramer, cofondatrice et directrice exécutive du Donor Sibling Registry, une organisation qui soutient les familles de donneurs aux États-Unis. États. «Les banques de sperme affirment qu’elles demandent au donneur si elles ont donné ailleurs, mais personne ne sait si elles le font vraiment.»

Et peu de lois, voire aucune, régissent les dons privés, du type que Mme van Ewijk et M. Meijer ont arrangé via Internet. Grâce à ces lacunes, plusieurs cas ont émergé de donateurs qui ont engendré des dizaines d’enfants ou plus, et d’enfants adultes découvrant, souvent par le biais des médias sociaux, qu’ils n’ont pas seulement une poignée de demi-frères, mais des dizaines d’entre eux.

En 2019, la Dutch Donor Child Foundation, un groupe de défense qui facilite le soutien juridique et émotionnel des personnes conçues par donneur et de leurs familles et aide à rechercher des parents biologiques, déterminé par des tests ADN que le Dr Jan Karbaat, un spécialiste de la fertilité décédé en 2017 , avait secrètement engendré au moins 68 enfants, nés de femmes qui ont visité sa clinique près de Rotterdam.