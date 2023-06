Le cas du dépistage du cancer du poumon

Malheureusement, dans ce pays, le recours au dépistage du cancer du poumon est très faible. Et dans de nombreuses études, seulement 15 à 30 % des personnes éligibles au dépistage du cancer du poumon le font réellement. Et c’est une véritable occasion manquée d’attraper des cancers du poumon à un stade précoce, en particulier avec toutes ces différentes avancées, nous constatons une amélioration des résultats pour le cancer du poumon à un stade précoce.

Et cela est considéré comme un risque élevé, et ils recommandent une tomodensitométrie de dépistage annuelle à faible dose. Nous savons qu’en procédant à ce dépistage, nous pouvons réduire le risque de décès par cancer du poumon en le détectant tôt, lorsqu’il est plus facile à traiter. Cela améliore la survie.

Maintenant, nos lignes directrices actuelles sur le dépistage du cancer du poumon n’attrapent pas tous ceux qui pourraient être à haut risque, et il y a des résumés et des présentations à l’ASCO cette année qui arrivent à ce point. Par exemple, nous savons qu’il existe des disparités raciales et ethniques à la fois dans l’accès au dépistage du cancer du poumon et dans l’admissibilité au dépistage selon les directives actuelles. Et il y a des efforts en cours pour essayer d’offrir des scores plus adaptés au risque ou des stratégies adaptées au risque pour essayer de comprendre un risque de cancer du poumon.

J’aimerais souligner une étude sur le dépistage du cancer du poumon présentée à l’ASCO de cette année, dirigée par le Dr Elaine Xu de la NYU. Et cette étude examine l’instauration d’un dépistage du cancer du poumon avec trois tomodensitogrammes thoraciques annuels chez les jeunes femmes asiatiques qui n’ont jamais fumé. Donc, à partir de 40 ans, même plus jeune que nos directives standard, et chez les personnes qui n’ont jamais fumé ou qui ont très peu fumé – encore une fois, une population inhabituelle pour nos directives nationales plus larges.

Et cela témoigne du risque élevé de mortalité par cancer du poumon et des Américains d’origine asiatique. C’est la principale cause de décès par cancer pour cette population. Ils ont un taux plus élevé de ces mutations motrices actionnables, comme l’EGFR dans leurs cancers.