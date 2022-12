Le cas des Washington Wizards échangeant Bradley Beal

Le temps de Bradley Beal avec les Wizards de Washington a connu des hauts et des bas et il touche peut-être à sa fin. Les sorciers devraient l’échanger tant qu’ils le peuvent.

Bradley Beal en est actuellement à sa 11e saison NBA. Il est entré dans la NBA avec un coup de saut prêt pour la ligue et le potentiel de devenir un grand buteur. Cette capacité de marquer a été réalisée – il a en moyenne plus de 22 points par match pendant sept saisons consécutives et a dépassé les 30 points en deux saisons différentes. À 29 ans, il a un jeu offensif presque infaillible qui peut réagir à n’importe quelle défense et il lui reste encore une bonne partie de son apogée pour contribuer à un concurrent.

Alors pourquoi les Washington Wizards l’échangeraient-ils ? Je voudrais répondre à cette question par une question personnelle : où vont les Washington Wizards ? L’équipe a affiché un record de défaites au cours de chacune des quatre dernières saisons et est inférieure à 0,500 alors que nous approchons de la mi-parcours, ou dirons-nous de la date limite des échanges, de la saison 2022-23.

Quand lui et John Wall ont partagé la zone arrière de la capitale nationale, l’équipe était constamment à 0,500 ou au-dessus, remportant trois séries éliminatoires au cours de leur partenariat. Brad a été un élément clé des victoires en séries éliminatoires au début de sa carrière et a montré qu’il peut prospérer dans une situation gagnante. Il n’y a aucun moyen avec son expérience et sa maturité qu’il ne brûle pas de se remettre dans une telle situation. Qui sait à quel point il aura faim une fois de retour là-bas ?

Donc, d’accord, nous comprenons pourquoi une équipe voudrait Beal, mais pour revenir à ma question précédente, pourquoi les Wizards l’échangeraient-ils? John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr., Markieff Morris, Marcin Gortat – ce seront les années dont les gens se souviendront le plus de la carrière du n ° 3 à Washington, pour la plupart de ces autres joueurs, ils sont déjà une relique. Cela fait six ans que cette équipe n’était pas sur le terrain ensemble, ce qui a donné une tête de série n ° 4 et une place parmi les 7 meilleurs MVP pour M. Wall. C’était le sommet de leurs pouvoirs, ils étaient une performance de 26 points dans le match 7 de Kelly Olynyk loin d’atteindre la finale de la conférence. Qui sait comment l’histoire se souviendrait de cette équipe si elle avait gagné ce match, qui sait à quoi ressemblerait l’intersaison suivante ?

Bradley Beal n’a pas été en mesure d’élever les Wizards de Washington

C’était un spectacle à voir, mais ils sont terminés. Même les sorciers n’ont pas été capables de récupérer cette magie. À court de mana et avec la barre de HP qui baisse tous les jours, cette interprétation actuelle des sorciers a l’air bien sur le papier, mais c’est une graine n ° 12. Peu importe ce que cette équipe pourrait être, peu importe ce qu’elle est. Les seules équipes qui les suivent à l’Est sont les Orlando Magic, les Charlotte Hornets et les Detroit Pistons, trois équipes en reconstruction.

Je ne sais pas à quoi s’accroche Washington et je ne vois pas quel est le plan triennal à construire avec Beal. Je ne vois pas d’ouverture d’échange qui place une star à côté de Beal et améliore tellement l’équipe qu’elle passe en lice pour les séries éliminatoires. Il est difficile de croire que faire un échange contrecarre les problèmes avec une tête de série 12 qui a raté les séries éliminatoires l’an dernier.

Enfin, et peut-être le plus important, c’est peut-être juste fini. Peut-être que je complique trop les choses et que la relation est terminée. Ce n’est peut-être pas quelque chose que vous pouvez quantifier ou jamais expliquer, mais peut-être que c’est juste fait. Il n’y a aucun moyen pour les Wizards de considérer leurs cinq dernières saisons comme un succès, pas plus que Beal. Cela arrive tout le temps en NBA, deux entités sont juste mieux séparées. Ce n’est même pas comme si la relation s’était détériorée, ce n’est pas comme si elle était négative ou toxique, elle a peut-être simplement suivi son cours.

Le succès trouve très peu de personnes qui entrent dans la NBA, et très peu de personnes qui entrent dans la NBA trouvent le succès. Oui, le succès semble différent pour différentes personnes et peut-être que Beal et les sorciers ont satisfait une certaine forme de ce que signifie le succès plus tôt dans sa carrière, mais ils ne sont pas près d’avoir l’air aussi électriques qu’ils l’étaient à l’époque. Tous les prétendants qui cherchent à ajouter Bradley Beal feraient un énorme pas vers de nombreuses définitions différentes du succès et les Washington Wizards pourraient concentrer leur énergie vers une nouvelle voie vers le succès dans l’ère post-Beal.

