Le représentant Jamie Raskin (R-MD) prend la parole mercredi au Sénat.

«Le cas est bien pire que celui de quelqu’un qui crie faussement« au feu »dans un théâtre bondé.»

L’affaire démocrate contre Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution mercredi visait à établir une thèse centrale: que l’insurrection du 6 janvier au Capitole n’était pas une explosion de violence aléatoire – c’était un effort pour renverser la démocratie que le président de l’époque avait passé des mois à cultiver.

Les défenseurs républicains de Trump ont tenté de l’éloigner de l’insurrection en faisant valoir qu’il n’avait rien à voir avec sa planification et ont prononcé un discours juste avant elle qui était essentiellement un discours politique normal. Les démocrates de la Chambre ont tenté de condamner Trump pour incitation à la haine en démystifiant ces deux affirmations mercredi.

Le représentant Joe Neguse (D-CO) a détaillé comment Trump a jeté les bases pour tenter de renverser l’élection avant même le 3 novembre en créant un «je ne sais pas»Situation dans laquelle il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il ne pourrait perdre que si l’élection lui était volée. Dans le même temps, Trump a glorifié le harcèlement de ses adversaires – y compris, dans un tweet du 31 octobre qui a attiré l’attention mercredi de Del. Stacey Plaskett (D-Virgin Islands), en louant ses fans au Texas qui ont tenté de diriger un Biden -Harris bus hors de la route.

Un vrai tweet posté par le président des États-Unis pic.twitter.com/V4GJqEDVBB – Aaron Rupar (@atrupar) 10 février 2021

Le représentant Joaquin Castro (D-TX) a détaillé comment, comme il est devenu clair dans les jours qui ont suivi le 3 novembre que Biden avait gagné, Trump a encouragé les manifestations indisciplinées «Stop the Steal» qui présageaient l’insurrection du 6 janvier.

Un clip vidéo lors de la présentation de Castro illustre comment certaines des manifestations de novembre « arrêtez le vol » au Michigan, en Arizona et ailleurs ont présagé l’insurrection du 6 janvier. pic.twitter.com/JVd03QwGGN – Aaron Rupar (@atrupar) 10 février 2021

Au lieu d’essayer de calmer les tensions, la campagne Trump a dépensé des millions pour des publicités «Stop the Steal» qui ont été diffusées jusqu’au 5 janvier, a raconté le représentant Eric Swalwell (D-CA).

Swalwell souligne que Trump a dépensé 50 millions de dollars pour le programme national « STOP THE STEAL! » annonces diffusées jusqu’au 5 janvier – la veille de l’insurrection pic.twitter.com/ZKVMaG22d4 – Aaron Rupar (@atrupar) 10 février 2021

Dans le même temps, Trump a exhorté à plusieurs reprises ses partisans à se rendre à Washington le 6 janvier pour une manifestation «sauvage». Comme l’explique Plaskett, son équipe s’est même directement impliquée dans le processus d’autorisation pour l’événement du 6 janvier, aidant les organisateurs obtenir la permission marcher vers le Capitole.

« La vérité est que le président Trump a passé des mois à appeler ses partisans à une marche un jour spécifique, à une heure précise, dans un lieu spécifique, pour arrêter la certification », a déclaré Plaskett. «C’est pourquoi il doit être condamné et disqualifié.»

Une fois ses partisans réunis à Washington, Trump leur a prononcé un discours dans lequel il a mentionné «se battre» plus de 20 fois, une seule fois au passage, les exhortant à rester pacifiques. Des vidéos que les responsables de la mise en accusation ont diffusées aux sénateurs mercredi ont montré comment les partisans de Trump ont réagi au discours de Trump en scandant des choses comme «Prenez le Capitole!» et « Storm the Capitol! »

Je n’avais pas vu cette vidéo de fans de Trump répondant à son 6 janvier en criant: «Prenez le Capitole! et « Storm the Capitol! » pic.twitter.com/jcJTJJ3s7I – Aaron Rupar (@atrupar) 10 février 2021

Résumant le cas des responsables de la mise en accusation, le représentant Jamie Raskin (D-MD) a décrit les actions de Trump comme «bien pires que quelqu’un qui crie faussement« au feu »dans un théâtre bondé. C’est plus comme un cas où le chef des pompiers de la ville … envoie une foule non pas pour crier «au feu» dans un théâtre bondé, mais pour mettre le feu au théâtre.

Raskin: « Cette affaire est bien pire que quelqu’un qui crie faussement le feu dans un théâtre bondé. Cela ressemble plus à une affaire où le chef des pompiers de la ville, qui a payé pour éteindre les incendies, envoie une foule pour ne pas crier le feu dans un théâtre bondé, mais pour mettre le feu au théâtre. » pic.twitter.com/wj61BjDMaX – Aaron Rupar (@atrupar) 10 février 2021

Faisant allusion aux arguments républicains essayant d’absoudre Trump, la représentante Madeleine Dean (D-PA) m’a dit, «La vérité est que cette attaque n’aurait jamais eu lieu sans Donald Trump. Et ils sont donc venus, drapés du drapeau de Trump, et ont utilisé notre drapeau, le drapeau américain, pour frapper et matraquer.