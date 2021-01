New York: c’est joli! | Getty Images

Les jeunes familles et les personnes riches décampent pour les banlieues – ce qui pourrait rendre les villes plus agréables pour tout le monde.

Le président Trump dit que la ville de New York est en train de mourir, et si vous écoutez un certain type de New Yorker, vous serez peut-être d’accord: le New York Post a annoncé la pandémie et la justice sociale de 2020 comme un retour au «mauvais vieux temps» de la ville. dans les années 1970 et 1980, alors que l’avocat de Trump et ancien maire Rudy Giuliani était occupé à répandre la peur des crimes violents en milieu urbain.

New York était en effet le premier épicentre de la crise du coronavirus en Amérique, avec plus de 800000 cas et plus de 35000 décès dans tout l’État depuis qu’elle a commencé. Mais quand Trump et Giuliani parlent de la façon dont New York est «fini», ils ne parlent pas de Covid-19. Ils font référence aux types de personnes qui partent – des gens de la classe moyenne et supérieure qui peuvent travailler à distance et s’offrir un logement en banlieue, ou qui en possèdent déjà une deuxième.

C’est une tendance qui se produit également dans d’autres parties du pays: certaines personnes riches et jeunes familles quittaient les grandes villes comme Los Angeles et Chicago avant même que la pandémie ne frappe. Mais comme avec la montée des achats en ligne et des conversations sur la justice raciale, Covid-19 a accéléré les modèles qui existaient déjà. Et bien que certains politiciens et médias aient dépeint cela comme un signe avant-coureur de la mort pour les grands centres urbains, il y a de fortes raisons de faire valoir que dans un monde post-vaccin, des villes comme New York émergeront plus vivables qu’elles ne l’étaient autrefois.

Jeremiah Moss n’est généralement pas le genre de personne vers qui on se tourne pour de bonnes nouvelles. Il est l’auteur du blog Vanishing New York, qui, depuis 2007, fait la chronique des fermetures de petites entreprises et de magasins bien-aimés maman-et-pop partout dans la ville. En 2018, je l’ai interrogé sur les raisons pour lesquelles des slogans populaires tels que «shop local» ne suffisent pas à sauver de vraies petites entreprises, car aucun montant de ventes ne compensera la flambée des loyers que les puissantes sociétés de développement immobilier facturent aux locataires.

Pourtant, maintenant, après des mois à écouter les politiciens affirmer que la ville est en train de mourir, Moss la voit prendre vie. L’exode massif de personnes qui partent, soutient-il, pourrait en fait rendre les villes plus accueillantes pour les gens de la classe moyenne et ouvrière. Ici, il explique pourquoi.

Vous avez mentionné dans un article de blog récent qu’un grand nombre de petites entreprises qui ferment maintenant avaient survécu au 11 septembre et à la crise financière des années 70. Qu’est-ce qui est différent maintenant?

Dans les années 2000, les loyers commerciaux ont explosé et ils sont devenus ingérables. Lorsque votre loyer est si élevé, vous ne pouvez pas survivre à une catastrophe. Vous ne pouvez pas survivre à un 11 septembre. Vous ne pouvez pas survivre à l’ouragan Sandy. Vous ne pouvez pas survivre au ralentissement des années 70, ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez certainement pas survivre à une pandémie. Si les loyers étaient raisonnables, j’aimerais penser qu’ils pourraient survivre.

La pandémie a tout anéanti, mais il ne faut pas être surpris. D’une certaine manière, j’ai une réaction émotionnelle différente de celle de beaucoup de gens qui sont choqués. Je me dis: «Ouais, ça se passe. J’en parle depuis plus de 10 ans. Le chagrin que je ressens va probablement me frapper après la fin de la pandémie. Lorsque la fumée se dissipera, nous allons regarder en arrière et dire: «Ce carnage aurait pu être arrêté.»



Getty Images Une devanture vacante à New York.

Qu’auraient dû faire les villes pour empêcher la fermeture massive des petites entreprises?

Nous sommes tellement nombreux à lutter pour la protection des petites entreprises depuis des années, et le conseil municipal et les maires ont dit non. S’ils avaient dit oui il y a cinq ou 10 ans, beaucoup d’entreprises ne mourraient pas maintenant. Nous sommes dans une situation d’urgence et nous avons besoin d’une stabilisation des loyers commerciaux. Nous avions le contrôle des loyers commerciaux pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 60 parce que New York était alors dans une situation d’urgence. Nous sommes dans une urgence maintenant et c’est le bon moment pour passer [Commercial Rent Stabilization Bill 1796]. Malheureusement, il est trop tard pour de nombreuses entreprises.

La dernière fois que nous avons parlé, vous avez fait valoir qu’il était presque impossible pour une personne de la classe moyenne d’ouvrir une petite entreprise florissante dans une grande ville comme New York. Pensez-vous que c’est plus ou moins vrai maintenant?

Nous devons voir ce qui se passe après la pandémie. Allons-nous être dans une ville où les loyers ont baissé, où nous pouvons réellement avoir une renaissance de New York, où nous pouvons faire en sorte que les classes ouvrières et moyennes aient accès à un espace auquel elles ne pouvaient pas avoir accès auparavant parce que les loyers étaient beaucoup, beaucoup trop élevés? C’est la possibilité positive.

La possibilité négative est que les loyers ne descendent pas dans ces espaces et qu’ils soient complètement remis aux chaînes ou aux centres de distribution Amazon. Cela pourrait arriver. Cela pourrait être une tragédie en plus d’une tragédie.

Y a-t-il des villes que vous avez vues qui ont bien protégé les petites entreprises pendant la pandémie?

Je ne connais aucune ville qui ait fait du bon travail parce que malheureusement nous sommes tous pris dans l’idée néolibérale du modèle de ville compétitive, donc nous avons tous les mêmes politiques et la même mentalité.

Les gens quittaient déjà les villes environ deux ans avant le début de la pandémie, puis il y a eu cet exode massif de personnes en mars. Je ne sais pas si les gens vont revenir – ils peuvent travailler à domicile maintenant. Si vous voulez vraiment une vie de banlieue avec une cour et une voiture, pourquoi ne le feriez-vous pas? Si je voulais une maison, une cour et une voiture, je ne serais pas dans une ville. Pourquoi veux-tu être ici? Je ne pense donc pas que beaucoup de ces gens reviennent, et ce sera bon pour les villes.



Getty Images / iStockphoto Les rues près d’Union Square à l’été 2020.

En quoi les gens qui partent seraient-ils bons pour les villes?

J’espère que les effets à long terme seront des villes qui attirent des gens qui aiment vraiment la vie urbaine et qui n’essaient pas de recréer la vie de banlieue dans un environnement urbain. Les villes sont communes, elles attirent des gens qui ne veulent pas d’homogénéité, qui peuvent tolérer un peu de chaos et qui n’ont pas peur des autres êtres humains.

Beaucoup de personnes attirées par New York dans les années 2000 semblaient vouloir se promener dans des bulles privées. L’une des raisons pour lesquelles les gens sont partis n’est pas parce qu’ils ont peur de Covid, c’est parce qu’ils ne veulent pas s’ennuyer. Ce qu’ils voulaient dire, c’était qu’ils ne pouvaient ni faire leurs courses ni aller au restaurant. Si vous venez à New York d’un autre endroit dans le but de consommer, et que vous supprimez le consumérisme – ce que la pandémie a fait – il n’y a aucune raison pour que vous soyez ici.

Il n’y a pas d’intimité dans une ville. Nous vivons en public ici. C’est ironique, mais j’ai ressenti ça [during the pandemic] les espaces publics deviennent plus publics qu’ils ne l’ont été depuis des années. Cela a été merveilleux. Washington Square Park est devenu bien plus un espace public gratuit qu’il ne l’a été en 20 ans. Même en présence de règles, comme la distance sociale et le port de masques, que les gens suivent très bien, il y a un sentiment de connexion.

Les rues ont commencé à se sentir plus humaines qu’avant, ce que nous voyons dans les tragédies. Cela s’est produit après le 11 septembre très, très brièvement. C’est une expérience beaucoup plus longue. Il y a tellement d’art et de vie à Times Square en ce moment, mais si vous le regardez à travers une lentille bourgeoise blanche, vous ne le verrez pas.

Qu’en est-il de tous les immeubles d’appartements de luxe qui sont maintenant presque vides depuis le départ des riches? Que va-t-il leur arriver et les développeurs arrêteront-ils de les construire?

Je bascule entre l’idéalisme et le désespoir total face à la réalité de l’horreur de l’humanité. Mais j’aimerais bien sûr que ces bâtiments deviennent des logements abordables. Qu’est-ce qui va vraiment se passer? qui sait? Je vois que les bâtiments continuent de monter. Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés? Ne savent-ils pas que nous en avons fini avec ça maintenant? Ont-ils reçu le mémo que c’est fini? Mais nous existons toujours dans ce modèle pro-croissance du capitalisme. C’est ce qui doit changer.

L’auteur Arundhati Roy a écrit très tôt que la pandémie était un portail. Je pense que ceux d’entre nous qui espèrent en présence de cette tragédie espèrent que ce portail s’ouvrira et que nous pourrons sortir de l’ère du néolibéralisme et que nous pourrons en voir les cruautés, les cruautés qui ont abouti à Donald Trump. être président, cruautés qui ont commencé avec Ronald Reagan. Peut-être que les gens seront tellement fatigués d’avoir été forcés d’être privés en quarantaine qu’ils voudront partager de l’espace et se connecter. C’est mon espoir. L’humanité n’a pas tendance à aller dans cette direction, alors nous verrons.