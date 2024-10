Le cas des frères Menendez sera examiné par le procureur du comté de Los Angeles

Le procureur du district de Los Angeles a publié de nouvelles preuves dans l’affaire Lyle et Erik Menendez qui pourraient potentiellement conduire à une révision de leur peine à perpétuité pour meurtre.

Après que leur premier procès largement médiatisé se soit soldé par une annulation du procès, un jury a reconnu les frères Menendez coupables du meurtre de leurs parents, Jose et Kitty, à la suite d’un deuxième procès en 1996.

Bien qu’ils n’aient jamais nié avoir tué leurs parents, les frères ont affirmé avoir agi en état de légitime défense et avoir été victimes à vie d’abus sexuels de la part de leur père. Au cours du deuxième procès, les procureurs ont soutenu que « les abus n’avaient pas eu lieu » et que le juge chargé de l’affaire n’avait pas permis que la plupart des preuves de la défense concernant les abus soient présentées, selon les avocats des frères.

En juillet 1996, les deux hommes ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Aujourd’hui, plus de 35 ans après les meurtres, le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, a publié publiquement une capture d’écran d’une lettre qui, selon les avocats des frères, corrobore les allégations d’Erik selon lesquelles son père l’a abusé sexuellement.

Dimanche, Gascón a partagé une image de la lettre manuscrite et non datée dans une publication sur ses plateformes de réseaux sociaux. La lettre a été écrite par Erik Menendez et fait allusion aux abus. Depuis mardi, la publication n’était plus publiée sur la page Instagram de Gascón.

«J’ai essayé d’éviter papa. Cela arrive toujours, Andy, mais c’est pire pour moi maintenant », indique la lettre. «Je ne sais jamais quand ça va arriver et ça me rend fou. Chaque nuit, je veille en pensant qu’il pourrait entrer.

Un avocat des frères Menendez a confirmé l’authenticité de la lettre publiée par Gascón, affirmant qu’il s’agit d’un extrait d’une lettre incluse dans leur requête en habeas corpus de mai 2023 déposée auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, comme l’a précédemment rapporté CNN.

Dans le pétitionles avocats affirment que la lettre a été écrite par Erik Menendez à son cousin, Andy Cano, en décembre 1988 – des mois avant l’assassinat de Kitty et Jose. Si la lettre avait été présentée comme preuve lors du procès de 1996, affirment les avocats de Menendez, le jury aurait pu parvenir à une conclusion différente.

« Mark et moi sommes certainement heureux que le procureur de district prenne le temps d’examiner le bien-fondé de la requête en habeas », a déclaré l’avocat de la défense Cliff Gardner à CNN dans un communiqué, faisant référence à Mark Geragos, qui représente également les frères.

« Étant donné la compréhension très différente d’aujourd’hui de l’impact dévastateur des abus sexuels et physiques sur les jeunes enfants (garçons et filles), le témoignage sur les abus sexuels de Jose sur Lyle qui a été exclu lors du deuxième procès et les nouvelles preuves remarquables présentées dans la requête en habeas , nous pensons qu’une nouvelle condamnation est dans l’intérêt de la justice », a déclaré Gardner. « Les frères ont purgé plus de 30 ans de prison. Cela suffit.

CNN a contacté le bureau de Gascón pour obtenir ses commentaires.

L’affaire est réapparue sous les projecteurs après plus de 30 ans, après la sortie le mois dernier de « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story », une série Netflix créée par le prolifique showrunner Ryan Murphy.

Ce mois-ci, Netflix a également publié un documentaire sur l’affaire Menendez dans lequel les deux hommes discutent de ce qui a conduit aux meurtres.

La famille d’Erik et Lyle Menendez a déclaré qu’elle tiendrait mercredi une conférence de presse « dans une puissante démonstration d’unité » devant le palais de justice de Los Angeles, aux côtés de Gardner et Geragos.

Le bureau de Gascón a jusqu’au 26 novembre pour apporter une réponse à la pétition des frères visant à contester la légalité de leur incarcération.

Lors d’une conférence de presse au début du mois, Gascón a déclaré que son bureau avait « l’obligation morale et éthique d’examiner » le cas des frères Menendez. Il fait campagne pour sa réélection en novembre prochain sur un programme progressiste qui comprend une réforme de la détermination des peines.