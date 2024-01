Le cas déroutant d’un bébé qui n’arrêtait pas de pleurer, puis commençait à s’éclipser

Il est difficile d’imaginer un facteur de stress plus courant pour les nouveaux parents que l’énigme récurrente : Pourquoi le bébé pleure-t-il ? Est-ce qu’elle vient de se frotter les yeux – fatiguée ? Est-ce qu’il se lèche les lèvres – il a faim ? La liste des coupables possibles et des signes vagues, rendue plus floue par une privation brutale de sommeil, peut parfois sembler interminable. Mais pour une famille de la Nouvelle-Angleterre, la liste semblait se terminer rapidement alors que leur bébé continuait de leur échapper.

Selon un rapport de cas détaillé publié aujourd’hui dans le New England Journal of Medicine, tout a commencé lorsque les parents d’un garçon de 8 semaines, par ailleurs en bonne santé, ont remarqué qu’il commençait à pleurer davantage et qu’il était plus irritable. C’était environ une semaine avant qu’il ne se retrouve à l’unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) du Massachusetts General Hospital.

Sa grand-mère, qui s’occupait principalement de lui, a remarqué qu’il semblait pleurer plus vigoureusement lorsqu’on lui touchait le côté droit de l’abdomen. La famille l’a emmené chez son pédiatre, qui n’a rien trouvé d’anormal après examen. Peut-être s’agissait-il simplement de gaz, a conclu le pédiatre – une conclusion courante.

Déclin rapide

Mais lorsque le bébé est rentré du cabinet du médecin, il a eu une autre séance de pleurs qui a duré des heures, et qui ne s’est arrêtée que lorsqu’il s’est endormi. À son réveil, il a pleuré pendant huit heures d’affilée. Il est devenu plus faible ; il avait du mal à allaiter. Cette nuit-là, il était inconsolable. Il avait des mouvements frénétiques des bras et des jambes et ne parvenait pas à dormir. Il ne pouvait plus allaiter et sa mère exprimait son lait directement dans sa bouche. Ils ont rappelé le pédiatre qui leur a demandé de l’emmener aux urgences.

Là, il continue de pleurer, faiblement et inconsolable. Les médecins ont ordonné une série de tests et la plupart étaient normaux. Ses analyses de sang semblaient bonnes. Il a été testé négatif pour les infections respiratoires courantes. Son analyse d’urine semblait bonne et il a réussi son test de fonction rénale. Les radiographies de sa poitrine et de son abdomen semblaient normales, l’échographie de son abdomen n’a également rien trouvé. Les médecins ont noté qu’il souffrait d’hypertension artérielle, d’un rythme cardiaque rapide et qu’il n’avait pas fait caca depuis deux jours. Durant tous les tests, il n’a pas « atteint un état d’éveil calme », ont noté les médecins. Ils l’ont admis à l’hôpital.

Quatre heures après son arrivée aux urgences, il a commencé à montrer des signes de léthargie. Pendant ce temps, l’imagerie par résonance magnétique de sa tête n’a rien trouvé. Une ponction lombaire a montré des signes possibles de méningite (nombre élevé de globules rouges et taux de protéines élevés) et les médecins ont commencé un traitement antibiotique au cas où cela en serait la cause.

Six heures après son arrivée, il a commencé à perdre la capacité de respirer. Sa saturation en oxygène était tombée d’un niveau initial de 97 pour cent à un niveau alarmant de 85 pour cent. Il a été mis sous oxygène et transféré à l’USIP. Là, les médecins ont noté qu’il avait du mal à se relever, sa tête penchait, ses paupières tombaient et il avait du mal à respirer. Son cri était faible et il faisait des gargouillis et des grognements. Il bougeait à peine ses membres et ne pouvait pas les soulever contre la gravité. Ses muscles sont devenus mous. Les médecins ont décidé de l’intuber et de démarrer une ventilation mécanique.