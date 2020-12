SALEM, Oregon (AP) – Un homme a soutenu le groupe État islamique pendant des années dans une banlieue de Portland, dans l’Oregon, en aidant les extrémistes à maintenir une présence en ligne qui encourageait les attaques et recherchait des recrues, ont déclaré des agents fédéraux et des procureurs.

Hawazen Sameer Mothafar, qui a été arrêté en novembre et dont le procès devrait débuter en janvier, a produit et diffusé du matériel de propagande et de recrutement via les plateformes de médias sociaux, selon un acte d’accusation du grand jury.

Mothafar a plaidé non coupable à des accusations de soutien matériel à une organisation terroriste désignée et de complot en vue de fournir ce soutien. Mark Ahlemeyer, son défenseur public fédéral, a refusé de commenter.

L’affaire souligne l’importance d’avoir une présence en ligne, souvent qualifiée par les experts de «califat numérique», pour le groupe qui, à la fin de 2017, avait perdu la majeure partie du territoire qu’il avait saisi en Irak et en Syrie et son califat autoproclamé. Le groupe continue de mener et d’inspirer des attaques.

Les tentatives des forces de l’ordre pour supprimer la présence en ligne de l’État islamique ressemblent souvent à un jeu de taupe. Il y a un an, les forces de l’ordre européennes ont supprimé des comptes et des informations liés à l’agence Amaq, qui diffuse de la propagande et des informations pour le groupe. Mais aussi récemment que le mois dernier, Amaq a publié une déclaration dans laquelle l’État islamique a revendiqué la responsabilité d’une fusillade à Vienne qui a tué quatre personnes.

Mothafar, qui vivait dans la banlieue de Portland à Troutdale, est accusé d’avoir édité et produit du matériel al Anfal, un journal qui «prône le jihad violent» et reçoit ses ordres du bureau central des médias de l’État islamique, connu sous le nom de Diwan, selon l’acte d’accusation.

Il a également déclaré que Mothafar travaillait pour le compte du groupe depuis au moins début 2015 jusqu’à son arrestation en novembre.

Jordan Reimer, un expert en lutte contre le terrorisme chez Rand Corp., a déclaré que l’arrestation ne semble pas représenter un coup dur pour le groupe, mais que quiconque aide à créer et à diffuser sa propagande joue un rôle important.

«La propagande de l’Etat islamique est un élément important de ce qu’ils font», a déclaré Reimer, un ancien analyste du renseignement pour le département de police de la ville de New York.

Reimer a déclaré qu’il était rare qu’une personne aux États-Unis soit aussi profondément et directement impliquée directement dans les activités en ligne de l’État islamique que Mothafar aurait été.

Environ 40% des 221 personnes qui ont été accusées aux États-Unis en novembre de crimes liés à l’État islamique ont été accusées de voyager ou de tenter de voyager à l’étranger. Un tiers ont été accusés d’avoir comploté des attaques terroristes nationales, selon le programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington.

«Faire partie des publications formelles pro-ISIS ou affiliées à ISIS, y travailler à titre officiel en Amérique est unique. Ce que je n’avais jamais vu auparavant », a déclaré Reimer.

Mothafar est également accusé dans l’acte d’accusation d’avoir fourni une assistance, y compris la modération de forums de discussion privés, à Al Dura’a al Sunni, ou Sunni Shield, une organisation de médias Internet pro-État islamique.

En 2016, il a ouvert un compte Facebook pour un haut responsable de l’État islamique actuellement détenu en Irak, indique l’acte d’accusation, ajoutant que Mothafar a également distribué des articles en ligne décrivant comment tuer et mutiler avec un couteau et qui encourageait les attaques,

Loren «Renn» Cannon, l’agent spécial du FBI en charge de la division de Portland, a déclaré que les groupes extrémistes de tous bords utilisent de plus en plus des outils en ligne pour diffuser leur message de violence et dans des actions directes par intimidation, piratage et harcèlement de personnes.

«La composante numérique est extrêmement importante de nos jours», a déclaré Cannon. «Je pense qu’il est important que les gens comprennent que ces extrémistes qui prônent la violence utilisent Internet et les médias sociaux – ce sont les outils d’aujourd’hui pour essayer de faire passer des idées.»

Il a refusé de commenter l’affaire Mothafar, mais en annonçant l’arrestation, il a qualifié Mothafar de «figure de proue du réseau médiatique de l’État islamique».

Le procès doit commencer le 5 janvier à Portland, mais Ahlemeyer a demandé au juge un report de 90 jours pour examiner plus en détail l’affaire.

Les autorités ont décidé de ne pas emprisonner Mothafar, qui a un handicap physique et utilise un fauteuil roulant, car il est considéré comme un risque de vol faible, en particulier au milieu des restrictions de voyage liées aux coronavirus.

Les conditions de sa libération comprennent des déplacements limités et l’utilisation d’appareils électroniques.

