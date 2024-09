Le cas de grippe aviaire du Missouri est un cas unique et le risque pour la population est toujours faible, selon les autorités

NEW YORK (AP) — Les responsables de la santé ont déclaré jeudi qu’ils ne savaient pas comment une personne du Missouri avait attrapé grippe aviaire mais je pense qu’il pourrait s’agir d’un cas rare de maladie isolée et « ponctuelle ».

Les enquêteurs qui tentent de déterminer comment la personne a attrapé le virus n’ont pas été en mesure de confirmer la souche exacte de la grippe.

Les responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont déclaré que le risque pour le grand public reste faible. L’affaire du Missouri Des questions ont été soulevées quant à la possibilité d’une transmission interhumaine de la grippe aviaire, mais les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que d’autres personnes aient été infectées.

« À l’heure actuelle, les éléments indiquent qu’il s’agit d’un cas isolé », a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur adjoint principal du CDC.

Des souches inhabituelles de grippe provenant d’animaux sont parfois détectées chez l’homme. Rien que cette année, les autorités sanitaires ont identifié sept cas humains de grippe porcine aux États-Unis, ont indiqué les autorités. Mais c’est la première fois que le système de surveillance détecte une grippe aviaire de ce type.

La grippe aviaire H5N1 s’est largement répandu Le virus se propage chez les oiseaux sauvages, les volailles, les vaches et un nombre croissant d’autres animaux. Sa présence croissante dans l’environnement augmente les risques que les gens y soient exposés et qu’ils l’attrapent, a déclaré Shah.

Invoquant la confidentialité des patients, les responsables de la santé ont divulgué peu de détails sur le cas du Missouri, qui a été annoncé pour la première fois à la fin de la semaine dernière.

La personne souffrait de douleurs thoraciques, de nausées, de vomissements, de diarrhée et de faiblesse et a été hospitalisée le 22 août « pour des raisons liées à ses problèmes de santé sous-jacents », a déclaré Shah.

Le patient a été testé pour la grippe dans le cadre du traitement et s’est révélé positif pour la grippe A, une large catégorie de virus. Des tests ultérieurs, terminés la semaine dernière, ont révélé que le virus appartenait à une catégorie de virus généralement observés chez les oiseaux et non chez les humains. Cependant, le patient avait une très faible concentration de matériel génétique viral, ce qui ne permettait pas aux autorités de l’analyser complètement et de confirmer exactement de quel virus il s’agissait, a déclaré Shah.

« En fin de compte, une séquence complète pourrait ne pas être techniquement réalisable », a déclaré Shah.

Le patient n’avait aucun contact connu avec vaches laitières ou d’autres animaux associés à l’épidémie de grippe aviaire en cours. La personne a déclaré plus tard aux responsables de la santé du Missouri qu’ils n’avaient pas bu lait non pasteurisé ou des produits laitiers, a déclaré Shah lors d’un appel avec des journalistes jeudi.

Le patient a reçu un traitement antiviral et s’est depuis rétabli et est rentré chez lui, ont indiqué les responsables de la santé.

Dans le cadre de leur enquête, les autorités espèrent prélever du sang sur les personnes qui se trouvaient à proximité du patient pour voir si elles présentent des signes d’infection, a déclaré Shah.

Le patient du Missouri est la 14e personne aux États-Unis à avoir contracté la grippe aviaire depuis mars, lorsque le virus a été détecté chez des vaches. Une autre personne a été infectée en 2022. Tous ces cas étaient des maladies relativement bénignes, et chaque patient avait été en contact direct avec des animaux infectés.

Les responsables de la santé américains se préparent à vaccins et autres mesuresau cas où la grippe aviaire commencerait à se propager largement parmi la population ou commencerait à provoquer une maladie grave.

Jeudi, le CDC a annoncé qu’il s’associait à cinq laboratoires commerciaux pour qu’ils puissent développer et réaliser des tests pour le virus H5N1 ou d’autres virus. L’agence consacrera initialement au moins 5 millions de dollars à ces accords et envisage d’augmenter cette somme à 118 millions de dollars au cours des cinq prochaines années si nécessaire, a déclaré Shah.

Dans le passé, le CDC a développé ses propres tests Les tests de dépistage généralisés n’ont été mis en place que plus tard, ce qui a ralenti la détection des infections émergentes.

Mike Stobbe, Associated Press