Le cas de Durov est « exemplaire » – procureur de Paris — RT World News

La France a lancé une enquête sur Telegram car la plateforme a ignoré les demandes d’identification des cybercriminels, affirme Laure Beccuau

L’affaire contre le PDG de l’application de messagerie Telegram, Pavel Durov, est « exemplaire » s’agissant de la lutte contre la cybercriminalité menée par les autorités françaises, la procureure de Paris Laure Beccuau s’est exprimée.

Dourov a été arrêté à son arrivée à Paris fin août et accusé de multiples délits allant du refus de coopérer avec les autorités à l’administration d’une plateforme en ligne prétendument utilisée par le crime organisé pour des activités illégales, telles que le trafic et les abus sexuels sur mineurs. L’entrepreneur technologique russe, qui possède également la nationalité française, émirienne et de Saint-Kitts-et-Nevis, a ensuite été libéré sous caution de 5 millions d’euros (5,55 millions de dollars). Le milliardaire de 39 ans n’a pas le droit de quitter le pays tant que l’affaire est en cours.

Interrogé sur l’enquête concernant Durov et Telegram dans une interview accordée à RTL Radio mercredi, Beccuau a déclaré : « Cette affaire est exemplaire au regard des actions menées par le pôle cybercriminalité du Parquet de Paris. »

Elle a ajouté que son agence avait déjà eu des problèmes avec le site de discussion Coco et la messagerie cryptée Sky ECC, qui ont tous deux été fermés.















« Le crime organisé se propage dans un monde que nous considérons comme virtuel », a déclaré le procureur.

Selon le Beccuau, la France réagit en modifiant sa législation et en introduisant une nouvelle infraction pénale pour l’administration d’une plateforme en ligne permettant des transactions illégales – l’un des chefs d’accusation auxquels Durov est confronté.

Telegram a attiré l’attention du parquet de Paris en raison de sa cellule de cybercriminalité « J’ai contacté la plateforme à plusieurs reprises pour lui demander d’identifier des cybercriminels, notamment dans le domaine de la pédopornographie. Mais la plateforme n’a pas donné suite à ces demandes. Elle n’a pas réagi », elle a expliqué.

Beccuau a noté que Durov remplissait les conditions de sa caution, qui l’obligent à se présenter à la police deux fois par semaine.

La semaine dernière, Durov a publié une longue déclaration sur Telegram, insistant sur le fait que les affirmations de certains médias selon lesquelles sa plateforme « C’est une sorte de paradis anarchique, c’est absolument faux. »

Telegram supprime « des millions de messages et de chaînes nuisibles chaque jour », et publie « Rapports de transparence quotidiens » sur les mesures prises contre la diffusion de contenus illégaux, notamment la maltraitance des enfants et le terrorisme, a-t-il déclaré.

Durov a affirmé qu’il avait coopéré avec les forces de l’ordre françaises dans le passé et « Je les ai personnellement aidés à mettre en place une hotline avec Telegram pour faire face à la menace terroriste en France. » Il a ajouté que la plateforme reste ouverte à la collaboration avec les régulateurs de l’État pour établir « Le juste équilibre entre confidentialité et sécurité. »