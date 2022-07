Le cas de Brittney Griner attire l’attention sur les “détentions injustifiées”

WASHINGTON – Britney Griner. Austin Tice. Le Citgo 6. Et maintenant, potentiellement, trois vétérans militaires américains qui ont été capturés par les forces ennemies après avoir voyagé en Ukraine pour combattre la Russie.

Ils font partie des quelque 50 Américains qui, selon le Département d’État, sont détenus à tort par des gouvernements étrangers. Au moins une douzaine d’autres Américains sont détenus en otage – y compris par des groupes extrémistes – ou pour des accusations criminelles que leurs familles contestent.

Les citoyens américains sont des cibles de plus en plus attrayantes pour les adversaires américains – dont la Chine, la Russie, l’Iran et le Venezuela – qui cherchent à les utiliser comme pions politiques dans des batailles avec les États-Unis.