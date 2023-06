Le carton rouge d’Igor Stimac « aurait pu être un peu dur »: Mahesh Gawli, entraîneur adjoint de l’Inde

La brillante défaite 4-0 de l’Inde contre le Pakistan dans le championnat SAFF mercredi a eu une légère note discordante alors que l’entraîneur-chef Igor Stimac a dû quitter la pirogue après avoir reçu un carton rouge.

Sunil Chhetri a marqué un doublé avant d’en ajouter un autre après la pause pour son quatrième triplé international, portant ainsi son total à 90 buts. Le remplaçant Udanta Singh a ensuite terminé le travail avec le quatrième but mercredi soir.

Le capitaine du Pakistan pour la nuit, Easah Suliman, a déclaré que le voyage en Inde avait été difficile et a promis de rebondir.

« C’est difficile de perdre contre l’Inde, c’est une super équipe. C’était aussi difficile compte tenu du voyage de 24 heures que nous devions atteindre ici à temps, pas une excuse mais un fait. Je reviendrai fort », a déclaré Suliman après le match.

L’entraîneur adjoint de l’Inde, Mahesh Gawli, a déclaré que le carton rouge pouvait sembler un peu dur pour son aîné, mais l’arbitre devait suivre les règles.

«Ouais, c’était une infraction qui, si vous suivez le livre, attire souvent un carton rouge. Mais oui, mais nous pensons que cela aurait pu être un peu dur pour l’entraîneur », a déclaré Gawli lors de la conférence de presse d’après-match.

Stimac a plutôt tenté inutilement d’empêcher un footballeur pakistanais d’effectuer la remise en jeu, et l’arbitre Prajwal Chhetri a dû lui donner des ordres de marche.

Torben Philip, l’entraîneur adjoint du Pakistan, n’a pas utilisé l’incident comme bouclier pour la sortie tiède de son équipe au stade Sree Kanteerava.

« Nous ne l’avons pas initié, donc je pense que nous sommes ici du côté des tarifs de l’incident », a déclaré Torben.

L’assistant pakistanais a également souligné que s’ils étaient arrivés plus tôt dans la ville, leur performance aurait pu être meilleure. L’équipe pakistanaise n’a atteint Bengaluru que six heures avant le coup d’envoi après que le retard dans le processus de visa et d’immigration les ait mis à l’épreuve.

« Avec certitude! Cela (atteindre Bengaluru bien à l’avance) aurait pu faire la différence. Mais tout le mérite revient à l’Inde pour avoir produit un bon jeu. Je suis sûr que notre équipe produira un meilleur football au fur et à mesure que le tournoi progresse », a-t-il ajouté.

Le Koweït a battu le Népal 3-1 lors du premier match du tournoi plus tôt dans la journée. L’Inde est en tête du classement du groupe A à la différence de buts après la première journée.

(Avec les contributions des agences)