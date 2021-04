Zlatan Ibrahimovic a inscrit deux buts en première période, mais a été expulsé pour dissidence alors que son équipe de l’AC Milan a remporté une victoire 3-1 à Parme en Serie A samedi.

Milan a pris une confortable avance de deux buts à la pause grâce aux buts d’Ante Rebic à la huitième minute – une frappe brillamment mise en place par Ibrahimovic – et à une belle finition de Franck Kessie sur le coup de la mi-temps.

La tâche des visiteurs est devenue beaucoup plus difficile juste avant l’heure, cependant, comme à l’improviste, Ibrahimovic a reçu un carton rouge pour quelque chose qu’il avait dit à l’arbitre, au grand étonnement du Suédois.

Ce qu’Ibrahimovic a dit de recevoir son huitième renvoi dans les cinq meilleures ligues européennes n’est pas clair, car il ne semblait même pas être proche de l’arbitre lorsqu’il a brandi le carton rouge, mais cela a changé le teint du match.

Riccardo Gagliolo a remis Parme dans le match six minutes plus tard, mais Rafael Leao a ajouté un troisième en retard pour Milan, deuxième, alors que l’équipe de Stefano Pioli a réduit l’écart à l’Inter Milan à huit points, les leaders du championnat face à Cagliari dimanche.

Ailleurs, Spezia a marqué deux buts dans les dernières minutes pour terminer un retour et battre le bas Crotone 3-2. L’Udinese affrontera Torino lors du dernier match de samedi.

Bundesliga: Bayern tenu, Dortmund gagne tardivement

Image:

Le Bayern Munich célèbre après le but de Jamal Musiala



Dirigeants de la Bundesliga Bayern Munich a trébuché sur un nul 1-1 à domicile contre Union Berlin après avoir concédé un égalité à la 86e minute par Marcus Ingvartsen pour voir leur avance au sommet réduire à cinq points avec six matchs à jouer.

L’adolescent Jamal Musiala avait mis une équipe de deuxième rang du Bayern devant à la 68e minute, ramassant une passe de Thomas Muller et passant trois joueurs dans la surface avant de tirer à la maison.

Les Bavarois, manquant de neuf joueurs pour cause de blessure ou de maladie, dont le meilleur attaquant Robert Lewandowski et l’ailier Serge Gnabry, ont dominé la possession mais ont baissé leur garde à quatre minutes de temps plein, permettant à Ingvartsen de se regrouper dans une réduction.

Borussia Dortmund L’adolescent Ansgar Knauff a tiré dans un vainqueur à la 80e minute pour son premier but professionnel pour donner à son équipe une victoire 3-2 à Stuttgart et maintiennent leurs faibles espoirs de se classer parmi les quatre premiers.

L’international allemand Knauff, à sa troisième apparition en championnat, a ramassé le ballon sur le bord de la surface et a audacieusement passé son tir devant deux défenseurs et le gardien de but pour assurer la victoire qui a porté Dortmund à 46 points à la cinquième place.

Image:

Erling Haaland félicite Ansgar Knauff pour son but gagnant



Les buts de Jude Bellingham et Marco Reus aux 47e et 52e minutes ont donné à Dortmund, qui accueillera Manchester City lors de son quart de finale retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, une avance de 2-1 après que les hôtes aient pris les devants grâce à la première boucle de Sasa Kalajdzic. -moitié d’en-tête.

Daniel Didavi a ensuite tiré dans un égaliseur à la 78e minute pour Stuttgart, mais leur joie n’a duré que deux minutes lorsque Knauff, âgé de 19 ans, a arraché le vainqueur.

Le Bayern compte désormais 65 points, cinq devant le deuxième RB Leipzig, qui a battu Werder Brême 4-1 à l’extérieur. Eintracht Francfort resserré leur emprise sur la quatrième place avec une victoire de 4-3 à domicile sur la troisième place Wolfsburg.

Hertha Berlin ne pouvait tirer que 2-2 avec Borussia Monchengladbach, malgré avoir joué la majeure partie du match avec un avantage de joueur après que le gardien de but Yann Sommers ait envoyé tôt pour les visiteurs.

Ligue 1: Mbappe marque à nouveau lors de la victoire du PSG

Image:

Kylian Mbappe a marqué et assisté pour le PSG samedi



Kylian Mbappe a terminé une semaine remarquable en marquant un et en en créant un autre pour inspirer Paris Saint Germain à une victoire 4-1 à Course de Strasbourg alors que les champions de France réduisaient samedi l’avance de Lille en Ligue 1 à trois points.

L’attaquant français, qui a marqué deux fois lors de la victoire 3-2 du PSG au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions plus tôt cette semaine, a ouvert le score avec Pablo Sarabia, Moise Kean et Leandro Paredes également sur la feuille de match pour mettre la capitale sur 66 points de 32 matchs.

Le PSG, qui accueillera le Bayern lors du match retour au Parc des Princes mardi, mène Monaco, troisième, de quatre points avant que l’équipe de la Principauté accueille le club inférieur de Dijon dimanche. Lille a battu Metz 2-0 à l’extérieur vendredi.