Le carton rouge de Darwin Nunez met le manager de Liverpool Juergen Klopp en crise avant le choc de Manchester United

Le manager de Liverpool, Juergen Klopp, a été confronté à une crise d’attaquant suite à une carte droite pour la nouvelle recrue Darwin Nunez lors d’un match nul 1-1 avec Crystal Palace lundi, les autres attaquants Roberto Firmino et Diogo Jota étant déjà absents pour cause de blessure.

Entamant son premier match de Premier League depuis son arrivée de Benfica à la fin de la saison, la brume rouge est descendue sur Nunez en seconde période et il est apparu au défenseur du coup de tête Joachim Andersen, ce qui a entraîné un renvoi et une interdiction de trois matches.

Cela laisse Klopp à court de talent frappant avant la visite à Old Trafford lundi prochain pour affronter Manchester United.

“C’est vraiment délicat en un moment avec des blessures et des joueurs avec de petites choses et comment vous les gérez et tout ce genre de choses”, a déclaré Klopp à Sky Sports.

«Nous devons utiliser la semaine prochaine pour peut-être en ramener un ou deux. Je ne sais pas si nous pouvons faire cela. Mais maintenant, nous avons perdu Darwin aujourd’hui. Cela n’aide pas. Bobby (Firmino) pourrait être prêt pour la semaine prochaine », a-t-il ajouté.

Firmino a raté le match de lundi à Anfield par mesure de précaution et, bien que l’interdiction de Nunez obligera Klopp à secouer son équipe, l’entraîneur allemand a été doux dans sa critique de l’international uruguayen.

“Ce n’est absolument pas une réaction que vous voulez voir … Je ne sais pas exactement combien de temps il sera suspendu mais c’est la situation et nous l’utiliserons donc pour le travail physique – pas comme punition, juste pour le rendre encore plus fort”, Klopp a dit.

L’ailier de Liverpool Luis Diaz a réussi un brillant égaliseur quatre minutes après l’expulsion et le Colombien devra peut-être assumer une plus grande partie du fardeau offensif de United.

“Incroyable, incroyable but, et bien sûr, nous en avions besoin”, a déclaré Klopp.

