Le carton rouge de Casemiro mars la victoire nerveuse de Manchester United alors que Rashford brille

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United s’est accroché pour une victoire 2-1 contre Crystal Palace malgré le fait qu’il ait joué les 20 dernières minutes avec 10 hommes après l’expulsion de Casemiro. Un penalty précoce de Bruno Fernandes et un autre but de Marcus Rashford ont permis à United de naviguer à 2-0 avant que Casemiro ne reçoive un rouge direct pour conduite violente après un contrôle VAR.

Palace a profité de leur homme supplémentaire pour marquer un but grâce à Jeffrey Schlupp, mais United a pu s’accrocher pour gagner et se hisser à la troisième place du classement de la Premier League.

SAUTER À: Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Man United s’accroche malgré le carton rouge de Casemiro

Tout allait si bien quand Rashford a mis United 2-0 à la 62e minute, mais ensuite Casemiro a été expulsé et tout a changé. Le Brésilien a reçu un carton rouge pour conduite violente après que le VAR Tony Harrington l’ait repéré mettant ses mains autour du cou de Will Hughes lors d’une mêlée sur la ligne de touche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lorsque Schlupp a fait 2-1 avec 15 minutes à jouer, vous vous êtes demandé si United était sur le point de perdre deux points, mais une défense résiliente et un manque de menace réelle de Palace ont permis à l’équipe de Ten Hag de s’accrocher pour leur 13e consécutive. gagner à Old Trafford.

La seule chose qui l’a gâché, c’est le moment de folie de Casemiro et probablement le joueur le plus important de l’équipe de United manquera désormais les trois prochains matchs à cause de la suspension qui en résulte. C’est une chance que le club ait pu faire venir Marcel Sabitzer dans les délais car il est soudainement devenu très important au milieu de terrain de Ten Hag.

Les buts de Fernandes et Rashford ont suffi à sceller la victoire de Man United, malgré des 20 dernières minutes tendues où ils se sont retrouvés à un homme. (Photo par Alex Livesey/Getty Images)

2. Anthony Martial et Wout Weghorst deviennent une énigme pour Ten Hag

Il y a un problème qui se développe pour Ten Hag autour de ce qu’il faut faire avec ses attaquants. Il veut jouer avec Martial comme avant-centre mais le Français ne peut pas rester en forme. Weghorst, l’attaquant remplaçant signé en janvier, lutte pour la forme et le seul joueur qui marque des buts, Rashford, est le plus dangereux lorsqu’il joue à l’extérieur.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Martial marque en moyenne un but toutes les 120 minutes cette saison, mais il était absent de l’équipe contre Palace après avoir subi une autre blessure contre Nottingham Forest mercredi. C’est la cinquième mise à pied distincte de Martial cette saison et ce n’est qu’en février. Il a l’air vif quand il a joué, mais il n’a pas été disponible pendant suffisamment de matchs et il ne serait pas surprenant que la patience de Ten Hag s’épuise.

Weghorst n’était censé être une option de remplacement qu’à son arrivée en prêt de Burnley en janvier, mais il a dû commencer les six derniers matchs. Un joueur complètement différent de Martial, il a eu du mal à avoir un impact si loin à part un but solitaire contre Forest lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao. Heureusement pour Ten Hag, Rashford est dans la forme de sa vie.

3. Crystal Palace risque d’être entraîné dans une bataille de relégation

Crystal Palace n’a pas terminé en dessous de la 15e place depuis sa promotion en Premier League en 2013, mais ils risquent d’être entraînés dans une bataille de relégation cette saison. L’équipe de Patrick Vieira n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues et sa défaite à Old Trafford ne lui laisse que six points d’avance sur la zone de largage.

Ils étaient sur le pied arrière dès le début contre United après avoir concédé un penalty après seulement sept minutes, mais ils ont eu des moments brillants avant la mi-temps, en particulier lorsque Schlupp a forcé David De Gea à un bon arrêt bas à sa gauche, et après Casemiro a été expulsé . Vieira aura l’impression que c’était une occasion manquée contre United après avoir joué contre 10 hommes pendant plus de 20 minutes et cela soulèvera d’autres questions quant à savoir s’il a suffisamment de buts dans son équipe, en particulier lorsque Wilfried Zaha est absent – ​​car il était ici parce que d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’élan, positif ou négatif, peut être difficile à secouer et Palace n’a remporté aucun match dans aucune compétition en 2023. Cela devra changer rapidement si Vieira et ses joueurs veulent éviter une fin de saison nerveuse.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

MEILLEUR : Lisandro Martinez, DF, Man United : L’Argentin a défendu avec brio et a aidé United à franchir la ligne malgré la pression exercée par Palace dans les phases finales.

MEILLEUR : David De Gea, GK, Man United: Il a réalisé deux gros arrêts, dont le meilleur a refusé une tête de Marc Guehi volant dans le filet.

MEILLEUR : Marcus Rashford, ST, Man United : A poursuivi sa série de buts avec son 11e but à ses 13 derniers matchs.

PIRE

Le pire : Will Hughes, MF, Palace : Lui seul saura pourquoi sa main était si haute quand il a donné le penalty tôt.

Le pire : Casemiro, MF, Man United : Bêtement, il s’est fait expulser quand il a mis ses mains autour du cou de Hughes et a donné une bouée de sauvetage à Palace.

Le pire : Wout Weghorst, ST, Man United : Le grand Néerlandais ne manque pas d’efforts mais il a souvent l’air déplacé lorsque United essaie d’attaquer avec rythme.

Faits saillants et moments marquants

La pénalité froide et calme de Fernandes a donné l’avantage à United après seulement sept minutes.

Bruno Fernandes rentre à la maison et Manchester United prend les devants ! 📺 : @paon #MyPLMorning | #MUNCRY pic.twitter.com/HxSwuXpkuY – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 4 février 2023

Un jeu de construction fluide a conduit au deuxième but de United du match et au 19e but de Rashford de la saison.

Casemiro a reçu un carton rouge pour avoir mis ses mains autour du cou de Will Hughes.

CARTE ROUGE CASEMIRO 😳 pic.twitter.com/FPwnTPc7GP — ESPN FC (@ESPNFC) 4 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

L’entraîneur-chef de Man United, Erik ten Hag : “Casemiro a franchi la ligne, vous l’avez vu. Cependant, je suis mécontent de l’arbitrage incohérent. Non seulement ce match mais aussi [in the away match against] Palais. Ils ont donné un coup de coude à Martinez, puis la semaine dernière à Eriksen.”

Luke Shaw de Man United : “[We’re] vraiment heureux. Un énorme trois points, je pense, surtout dans les circonstances, dans les 20 dernières minutes, c’était vraiment difficile mais nous avons fait preuve de caractère, nous avons fait preuve de résilience, pour gagner ce match à la fin. Je pense que nous nous nourrissons de cette énergie des fans. Ils ont été incroyables et aujourd’hui, les temps sont durs, surtout avec 10 hommes, on s’en nourrit. Nous nous sommes battus jusqu’au bout, nous ne voulions pas perdre ces points, et je pense que ça s’est vu.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Marcus Rashford a des buts à deux chiffres en Premier League pour la 4e fois de sa carrière. Les seuls joueurs avec plus sont Wayne Rooney (11), Ole Gunnar Solskjaer (5) et Andy Cole (5).

– Manchester United a remporté ses 13 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, sa plus longue série à Old Trafford depuis une série de 20 entre décembre 2010 et septembre 2011.

– Le limogeage de Casemiro a été le premier carton rouge consécutif qu’il a reçu alors qu’il jouait pour un club des cinq grandes ligues européennes.

Suivant

Manchester United : Les Red Devils affronteront leurs rivaux Leeds United les 9 et 12 février, suivis d’une visite au Camp Nou pour affronter Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Palais de Cristal : L’équipe de Patrick Vieira affrontera un Brighton en forme le 11 février, puis une visite à Brentford le 18 février avant d’affronter un Liverpool en difficulté le 26 février.