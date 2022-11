Le carton a pris le contrôle de nos vies. D’où est ce que ça vient?

Pourtant, un taux de recyclabilité de 91% n’est pas de 100%, et ces dernières années, l’industrie de l’emballage a investi des millions de dollars dans la réduction – ou plus chimérique, l’élimination – des déchets supplémentaires du processus de fabrication de boîtes. En 2021, une société britannique du nom de Notpla (devise : « Nous faisons disparaître les emballages ») a introduit une gamme de boîtes recouvertes d’un produit d’algues compostables ; Ecovative Design, une start-up de l’État de New York, expérimente des emballages à base de champignons. Des approches inédites, les deux, et à terme, les boîtes végétales pourraient venir compléter leurs homologues en carton. Mais comme me l’ont dit les scientifiques de l’emballage Tom Corrigan et Marcia Popa lorsque j’ai visité leur laboratoire sur le campus 3M à Saint Paul, Minnesota, l’échelle est le principal obstacle : les arbres sont grands. Les champignons sont petits. Il faudrait récolter une quantité prodigieuse de mycélium pour rivaliser avec la production d’une usine de pâte à papier.

“Le papier est beaucoup plus, eh bien, disponible”, a déclaré Popa.

“L’infrastructure est en place”, a convenu son collègue.

Corrigan est maigre et grand; avec son effusion sans surveillance et ses cheveux blonds et négligés, il rappelle un professeur de sciences au collège. Il y a quelques années, m’a-t-il dit, il est devenu “complètement obsédé par l’idée d’utiliser du papier pour aider à fabriquer de meilleurs emballages conformes” – une version à base de fibres de Bubble Wrap, essentiellement, qui pourrait aider à réduire la quantité d’air mort dans un paquet. Le matériau devrait être à la fois suffisamment fin pour être expédié et extensible, afin de remplir l’espace dans une boîte, empêchant l’objet protégé de claquer à l’intérieur. Finalement, il a trouvé son inspiration dans un livre sur l’art japonais du kirigami, une forme d’origami qui incorpore la coupe et le tranchage. “Un 4 juillet”, se souvient-il, “je suis allé dans le hamac de mon jardin et j’ai esquissé un tas de concepts”, en basant les croquis sur les dessins qu’il avait vus dans le livre de kirigami. “Et ce que j’ai réalisé, c’est que si vous faisiez les bonnes perforations, vous pourriez obtenir un emballage en papier qui se dilaterait et se contracterait exactement comme un accordéon.”

Pendant des mois, Corrigan, Popa et une petite équipe ont prototypé le matériau, qui a été publié plus tôt cette année par 3M sous le nom de Cushion Lock. “Parfois, c’était juste moi avec un couteau X-acto, et parfois j’utilisais un programme de CAO et je le faisais découper au laser ici dans le laboratoire”, a déclaré Corrigan. “Il s’agissait de perfectionner le motif et la protection.” Dans le cadre de leur programme de test, l’équipe de Corrigan enveloppait des objets aléatoires dans Cushion Lock et les laissait tomber de différentes hauteurs. Corrigan m’a tendu une bobine de Cushion Lock. Il se comprimait aussi fluidement que s’il était fait d’eau. “Il est distribué sous forme de rouleau de papier dense, n’est-ce pas?” dit Corrigan. “Mais il peut s’étendre jusqu’à 60 fois son volume. Vous économisez donc une tonne d’espace de stockage.

Officiellement, 3M a positionné Cushion Lock comme une aide à l’emballage plutôt que comme un emballage lui-même ; il n’a ni empilabilité ni rigidité, et donc aucune protection contre l’écrasement. Mais Corrigan et Popa m’ont dit qu’ils pouvaient envisager d’autres applications : avec l’ajout d’une doublure en carton, Cushion Lock pourrait devenir une pochette ou une enveloppe légère et recyclable, capable de se conformer à des objets incassables comme des vêtements avec une exactitude qu’une boîte ne le serait pas. capable de correspondre.