Le cartographe catholique qui veut aider l’église à lutter contre le changement climatique

ISABELLE MAGOWAN

Le travail que Burhans entreprend est peut-être encore plus difficile politiquement que techniquement, dit Steinitz. « Il faut creuser énormément. Vous devez composer avec des endroits qui n’ont pas de cartes; vous avez des lieux qui n’ont pas de définitions de propriété. Je veux dire, essayez de faire ça en Afrique centrale », dit-il. De plus, ajoute-t-il, elle est « totalement étrangère » en tant que jeune femme dans l’Église catholique, où les hommes plus âgés siègent au sommet de la hiérarchie.

Pourtant, elle a acquis une reconnaissance à ces niveaux. Peu de temps après que Burhans ait commencé à essayer de cartographier l’église, le pape François a publié son encyclique historique sur l’environnement, Laudato Si’, qui a été surnommé « le document le plus important sur le changement climatique de la dernière décennie » par l’activiste et écrivain climatique Bill McKibben. François a gagné le surnom de « pape climatique » dans les années qui ont suivi pour son leadership sur le sujet à la fois à l’intérieur de l’église et sur la scène mondiale, ayant parlé de toute urgence de la nécessité d’une action climatique aux dirigeants mondiaux à l’ONU et au-delà.

C’est donc avec un fort sentiment de valeurs partagées autour de « prendre soin de notre maison commune » que Burhans a demandé l’approbation officielle du Vatican pour son travail. Et en 2018, après avoir effectué plusieurs visites à Rome, le pape a approuvé sa demande de création d’un institut de cartographie. Le budget proposé était trop petit pour être réalisable, mais si Burhans l’avait accepté, elle aurait été la première femme à diriger un institut de quelque nature que ce soit au Vatican.

GoodLands a toujours fonctionné avec un budget limité et son histoire est pleine de moments de précarité économique suivis de ce qu’un bon catholique pourrait appeler la providence. Au début, alors que la licence du logiciel étudiant de Burhans était sur le point de s’épuiser, Dangermond a entendu parler d’elle et a fait don d’environ 3 millions de dollars du logiciel de son entreprise (suivi d’une invitation pour qu’elle vienne gérer une équipe en tant que chercheuse invitée chez Esri lorsqu’elle n’avait que 26 ans). Lorsqu’elle était si fauchée lors d’un voyage à Rome qu’elle craignait de devoir dormir dans la rue avant une réunion du Vatican où elle parlerait entre premiers ministres et dignitaires, un membre du personnel du Vatican l’a invitée à rester au Domus Sanctae Marthae, où vit le pape François.

Le niveau de reconnaissance internationale qu’elle a obtenu signifie qu’elle aurait presque certainement pu obtenir un «vrai emploi» dans une grande entreprise de technologie à tout moment. Mais les aspirations de Burhans ont été façonnées par les histoires de religieuses et de personnalités religieuses comme Dorothy Day, des personnes qui ont embrassé la « pauvreté volontaire ».

Malgré toute sa volonté de vivre de haricots et de riz, elle pouvait utiliser un autre acte de providence : le jour où elle se rendait à l’ONU pour recevoir son prix environnemental le plus prestigieux, elle a dû licencier son personnel de 10 personnes lorsque l’organisation le financement a échoué de manière inattendue. Depuis lors, GoodLands est redevenu juste « le spectacle de Molly », sans aucun autre employé pour aider à assumer la charge de travail, ce qui, combiné à une série de décès dans la famille de Burhans et à ses propres batailles avec une longue convoitise et des blessures à la suite d’un accident de Vespa , l’a considérablement ralentie au cours des deux dernières années.

Même ainsi, la demande pour les services de GoodLands n’a pas diminué : l’organisation a « plus de 14 millions de dollars de projets dans notre pipeline » pour le moment, dit-elle. Mais sans un capital initial pour réembaucher une équipe pour l’aider, il n’y a aucun moyen de commencer à progresser sur tous ces projets, et Burhans n’est pas disposée à affronter des investisseurs qui pourraient compromettre sa mission en recherchant un retour rapide.

Burhans espère qu’elle remettra son équipe sur pied. Une fois qu’elle aura surmonté cet obstacle, elle prévoit de transformer GoodLands d’une organisation à but non lucratif en une société de conseil à but lucratif qui peut travailler avec des organisations catholiques et laïques qui cherchent à utiliser leurs terres pour de bon. Elle a également récemment ravivé le rêve autrefois mort de créer un institut de cartographie pour le Vatican. Burhans croit en l’immense potentiel de l’église pour stimuler l’action climatique, en particulier sous la direction de ce pape soucieux du climat. « Nous avons besoin d’une politique qui sorte de là », dit-elle. « Je ne devrais pas être la seule femme de l’Agence nationale de renseignement géospatial de l’Église catholique. »