Le cartel mexicain de la drogue paiera 4,6 milliards de dollars pour les meurtres de familles mormones en 2019

Un juge américain a ordonné à un cartel mexicain de la drogue de payer plus de 4 milliards de dollars pour les meurtres de familles mormones dans le désert en 2019.

En 2019, une caravane de trois véhicules comprenant trois femmes, des jumeaux de 2 ans et 8 mois et trois autres enfants a été prise en embuscade par un cartel de la drogue mexicain. De la caravane, 7 enfants ont survécu à l’attaque, 5 ont été abattus et forcés de braver la chaleur du désert pour trouver de l’aide tandis que les autres ont brûlé vifs après l’incendie de la caravane. Depuis lors, les familles ont accusé le cartel de les cibler pour leurs critiques publiques du trafic de drogue. En 2020, les familles ont porté plainte contre le cartel pour l’attaque du désert.

Un juge américain ordonne au cartel mexicain de la drogue de payer 4,6 milliards de dollars aux familles mormones pour l’attaque du désert en 2019

Selon La tribune de Bismarckla magistrate fédérale du Dakota du Nord, la juge Clare Hochalter, a émis un énorme règlement contre le cartel de Juarez, qui aurait tué les membres de la communauté mormone à environ 90 miles au sud de la frontière américaine en novembre 2019. Grâce à la loi fédérale antiterroriste, Hochalter 1,5 $ milliards de dollars sera automatiquement triplé, portant le total à 4,5 milliards de dollars.

La raison du procès qui a conduit au verdict était d’établir une mort injustifiée et des dommages-intérêts pour douleur et souffrance pour les victimes et leurs familles. Certaines victimes ont été témoins des meurtres des membres de leur famille, tandis que d’autres membres de la famille se sont rendus sur les lieux après et ont trouvé leurs proches décédés.