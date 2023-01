Le cartel de Sinaloa lance une réponse violente alors que le Mexique reprend le fils d’El Chapo

Les autorités mexicaines ont capturé Ovidio Guzmán, un fils du chef de file de la drogue incarcéré Joaquín “El Chapo” Guzmán, provoquant une réponse furieuse des hommes armés du cartel dans la ville de Culiacán, dans le nord du pays.

Après une nuit de violence, des hommes armés ont échangé des coups de feu avec les forces de sécurité, bloquant les routes avec des véhicules en feu et tirant sur des hélicoptères de l’armée et des avions de la police amenant des renforts dans la ville.

Selon un habitant, de violents combats ont fait rage pendant des heures après que Guzmán – une figure clé du cartel de Sinaloa depuis l’arrestation de son père – a été arrêté dans la ville tôt jeudi.

« Ils l’ont attrapé vers 4 heures du matin et depuis, les tirs n’ont pas cessé. Ça a été un vrai gâchis – ils tirent en l’air en essayant de faire tomber le [police] hélicoptères. Toute la ville est en désordre », a déclaré le résident.

Des membres du cartel auraient également saisi une ambulance de la Croix-Rouge, emmené du personnel médical des hôpitaux pour soigner leurs camarades blessés, menacé des journalistes et saisi des véhicules de presse.

Toutes les routes principales menant à la ville ont été bloquées par des véhicules en feu et des hommes armés ont attaqué une base aérienne militaire et l’aéroport international de Culiacán, où un avion de ligne a été touché par une balle alors qu’il s’apprêtait à décoller, selon la compagnie aérienne Aeromexico.

Aucun décès n’a été signalé, mais 18 personnes, dont des hommes armés du cartel et des membres des forces de sécurité, ont été blessées, ont indiqué des responsables.

Le secrétaire à la Défense, Luís Cresencio Sandoval, a déclaré aux journalistes que Guzmán avait été transféré dans la capitale mexicaine après sa capture par des membres de l’armée et de la garde nationale. Il a décrit l’arrestation comme un “coup décisif contre le cartel du Pacifique”, en utilisant un autre nom pour la puissante faction criminelle.

Les circonstances exactes de l’arrestation n’étaient pas claires: Sandoval a déclaré qu’elle faisait suite à six mois de surveillance, mais semblait également suggérer qu’il y avait un élément de hasard impliqué. “Lorsque les forces armées ont érigé un barrage routier pour arrêter plusieurs véhicules avec des blindés improvisés, [cartel] des hommes armés ont ouvert le feu. Les forces de sécurité ont reconnu Ovidio Guzmán, qu’elles ont réussi à arrêter », a-t-il déclaré.

Guzmán, 32 ans, avait déjà été brièvement détenu à Culiacán en 2019, mais rapidement relâché après une réponse violente du gang dans un épisode qui est devenu un embarras majeur pour le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador.

Sa reprise intervient quelques jours seulement avant un sommet des dirigeants nord-américains à Mexico la semaine prochaine, auquel participera Joe Biden et au cours duquel les questions de sécurité sont à l’ordre du jour.

Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation de Guzmán.

Une augmentation des décès par surdose aux États-Unis, alimentée par le fentanyl, un opioïde synthétique, a conduit à une pression accrue sur le Mexique pour qu’il combatte les organisations – telles que le cartel de Sinaloa – responsables de la production et de l’expédition de la drogue.

Pour Tomás Guevara, expert en sécurité à l’Université autonome de Sinaloa, l’arrestation de Guzmán aide à sauver la face des forces de l’ordre mexicaines après l’humiliation d’avoir dû laisser partir le fils d’El Chapo en 2019.

“La détention d’Ovidio est enfin l’aboutissement de quelque chose qui était prévu il y a trois ans”, a-t-il déclaré.

Cela pourrait également annoncer un changement d’approche de la part du gouvernement, a ajouté Guevara, après les critiques de nombreux experts en sécurité selon lesquelles López Obrador était devenu indulgent envers les cartels, une accusation qu’il nie.

Le président soutient que les tactiques de confrontation de ses prédécesseurs ont échoué et n’ont fait que causer davantage d’effusions de sang, affirmant qu’il poursuivrait plutôt une stratégie de “câlins et non de balles”.

Jeudi matin, les forces de sécurité tentaient de contenir une réaction violente à l’arrestation dans la région de Culiacán par des associés de Guzmán.

Le gouvernement local a exhorté les gens à rester à l’intérieur et a déclaré que les écoles et les bureaux administratifs étaient fermés en raison de la violence. Des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des tirs nourris, y compris depuis des hélicoptères pendant la nuit. Des blocages de rue avaient également été érigés.

“Nous demandons aux citoyens de Culiacán de ne pas quitter leur domicile en raison des blocus qui ont eu lieu dans différentes parties de la ville”, a écrit le maire de Culiácan, Juan de Dios Gámez, sur Twitter.

Joaquín Guzmán, 65 ans, a été reconnu coupable à New York en 2019 de trafic de milliards de dollars de drogue aux États-Unis et de complot en vue d’assassiner des ennemis. Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité au Supermax du Colorado, la prison fédérale américaine la plus sécurisée.

