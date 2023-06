Le cartel de Sinaloa exporte des «cuisines» de fentanyl du Mexique vers la Colombie dans un contexte de répression internationale

CIUDAD JUAREZ, Mexique — Le 16 mars, deux ressortissants mexicains sont arrivés à l’aéroport international El Dorado de Bogota, en Colombie. Alors qu’ils descendaient tous les deux de l’avion, des agents de la police nationale colombienne se sont approchés d’eux et leur ont demandé leurs papiers. Même s’ils ont fourni des passeports contrefaits en utilisant de fausses identités, les Colombiens savaient que leurs vrais noms étaient Carlos Omar Felix et Silvano Francisco Mariano, deux membres de haut rang du cartel de Sinaloa qui travaillaient sous la tristement célèbre famille Guzman.

Alors que l’administration Biden a lancé une chasse largement médiatisée contre les fils du baron de la drogue et ancien chef du cartel de Sinaloa Joaquin « El Chapo » Guzman Loera, collectivement connus sous le nom de « Los Chapitos », pour avoir prétendument été à l’origine d’une opération massive de production et de trafic illégaux de fentanyl du Mexique aux États-Unis, les frères Guzman auraient une longueur d’avance, transférant leur production de drogue de Sinaloa – la maison d’État mexicaine éponyme du cartel de Sinaloa – vers la Colombie, selon des sources au sein du gouvernement colombien et des opérateurs du cartel.

Le gouvernement américain avait un mandat de 1 million de dollars contre Felix et Mariano, maintenant capturés par le gouvernement colombien, pour avoir prétendument travaillé pour Ovidio Guzman, fils d’El Chapo, qui a été capturé en janvier lors d’une opération sanglante qui a fait plusieurs morts parmi les membres du cartel et des soldats mexicains et a duré plus de 10 heures.

MEMBRES MEXICAINS ARMÉS SUSPECTÉS DU CARTEL ARRÊTÉS DU CÔTÉ TEXAS DE LA FRONTIÈRE

« Carlos Omar Félix Gutierrez et [Silvano] Francisco Mariano, connu sous le nom de Rayo, exploite des laboratoires clandestins de fentanyl pour le cartel à Sinaloa et dans ses environs, où les produits chimiques précurseurs de fentanyl importés de Chine sont transformés en fentanyl entièrement formé pour une importation ultérieure aux États-Unis », déclare un acte d’accusation récemment non scellé.

Felix et Mariano étaient arrivés à Bogota pour superviser les opérations d’une série de nouvelles « cuisines » au fentanyl établies dans l’une des régions les plus riches de Colombie, un modus operandi exporté de Sinaloa, selon les autorités colombiennes.

Des mois plus tôt, ils avaient loué un appartement haut de gamme dans un complexe résidentiel appelé Colina Campestre. De l’extérieur, l’appartement ressemblait au reste à l’intérieur du complexe, mais à l’intérieur, les autorités colombiennes ont trouvé des tables recouvertes de poudre bleue – du fentanyl prétendument coloré – plusieurs presses à comprimés, des précurseurs pour fabriquer du fentanyl et plusieurs armes à feu, selon un presseur par la police nationale colombienne.

« Ce qu’ils mettaient en place n’était pas un petit site de production, il avait la capacité de produire environ 100 000 pilules de fentanyl contrefaites par jour », a déclaré une source de la police nationale colombienne à Fox News Digital, qui a demandé à rester anonyme pour ne pas avoir l’autorisation de parler. avec la presse.

Mais un membre du cartel de Sinaloa opérant activement sur le trafic de fentanyl de Sinaloa à Los Angeles a déclaré que la Colombie « n’était qu’un des nombreux sites de test ».

« Ce que nous avons établi en Colombie était un site de test pour voir si nous pouvions obtenir du fenta (fentanyl) dans les pharmacies et voir si cela était rentable, car si c’est le cas, nous pourrions alors avoir une source supplémentaire pour cela », a déclaré l’agent du Sinaloa Cartel. a dit.

LES FILS D’EL CHAPO NIENT LES ALLÉGATIONS DE TRAFIC DE FENTANYL

Actuellement, le fentanyl pur est largement fourni illégalement aux cartels mexicains de la drogue par la Chine, selon une récente enquête des autorités américaines. Mais à moindre échelle, la Chine exporte également des précurseurs pour fabriquer du fentanyl au Mexique.

Mais selon l’agent du cartel et la source au sein de la police nationale colombienne, le cartel de Sinaloa étudie le flux légal de fentanyl en Colombie, construisant un réseau de corruption dans les hôpitaux, les pharmacies et les petites cliniques pour acheter de grandes quantités de la drogue à être utilisé plus tard dans les laboratoires et transformé en pilules ou mélangé avec de l’héroïne.

Le fentanyl n’est pas encore largement connu en Colombie, mais des tests dans la cocaïne et dans une nouvelle substance populaire appelée 2CB ou « Tusi » ont montré de petites traces, comme l’ont révélé de récentes enquêtes officielles.

En avril, la Drug Enforcement Administration (DEA) a signalé le cartel de Sinaloa comme « l’opération de trafic de fentanyl la plus importante, la plus violente et la plus prolifique au monde », et a spécifiquement désigné « Los Chapitos », Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo, Joaquin et Ovidio Guzman, tous fils d’El Chapo Guzman.

« Les actes d’accusation d’aujourd’hui envoient un message clair aux Chapitos, au cartel de Sinaloa et aux réseaux criminels de drogue du monde entier que la DEA ne reculera devant rien pour protéger la sécurité nationale des États-Unis et la sécurité et la santé du peuple américain », a déclaré L’administratrice de la DEA, Anne Milgram, lors du dévoilement d’un vaste acte d’accusation contre plusieurs membres du cartel de Sinaloa.

Un mois plus tard, Los Chapitos a répondu à l’acte d’accusation dans une lettre envoyée à une grande émission d’information mexicaine par l’intermédiaire de l’un de leurs avocats et a nié avoir « tout commerce avec le fentanyl ».

« Nous ne sommes pas les dirigeants du cartel de Sinaloa, et nous ne sommes pas intéressés à l’être », a écrit Los Chapitos. « Nous n’avons jamais sciemment établi de relations avec des personnes qui trafiquent du fentanyl. »

Mais les preuves montrent le contraire. Les autorités mexicaines ont déclaré avoir saisi plus de 600 laboratoires de fentanyl à Sinaloa et y avoir lié la famille Guzman.

Les saisies, tout au plus, ont ralenti la production au Mexique, mais le fentanyl arrive toujours aux États-Unis en grand nombre, selon les chiffres récents des douanes et de la protection des frontières.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours des quatre premiers mois de 2023, les autorités ont saisi plus de 17 000 livres sterling de fentanyl depuis les différents points d’entrée à la frontière américano-mexicaine, dépassant le record de 14 000 livres de l’an dernier.

« Si nous ne pouvons plus fabriquer au Mexique, nous trouverons où, que ce soit en Colombie, en Équateur ou ailleurs. Cela ne s’arrêtera pas », a déclaré l’agent du cartel.