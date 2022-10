Le cartable de rencontre de Katie Maloney Clendenin & BFF Stassi est «heureux» – Hollywood Life

Voir la galerie





Katie Maloney35 ans, vit une « nouvelle » romance avec Cartable Clendenin25 ans et sa meilleure amie Stassi Schröder, 34 ans, est entièrement favorable. La Règles de Vanderpump star, qui s’est séparée de son mari Tom Schwartz en mars, apparemment “ne met pas trop de pression” sur la nouvelle connexion et Stassi “ne pourrait pas être plus heureuse” pour elle. “Stassi sait que les choses sont encore très nouvelles entre Katie et Satchel mais elle ne pourrait pas être plus heureuse pour son amie”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLa Vie. “Pas parce qu’elle sort avec quelqu’un, mais parce qu’elle voit à quel point Katie est heureuse dans sa vie en général.

“Stassi a été aux côtés de Katie contre vents et marées, et a été là pour elle tout au long de son divorce avec Schwartz”, a poursuivi la source. “Stassi veut juste que Katie soit heureuse et pense qu’elle mérite le monde. Quelques personnes ont rencontré Satchel et jusqu’à présent, tout le monde pense qu’il est génial. Il est vraiment décontracté, ce que Stassi pense être un bon match pour Katie. Elle se rend compte qu’il y a une différence d’âge, mais Satchel semble assez mature pour son âge et Katie apprécie sa compagnie donc c’est tout ce qui compte. Elle voit que Katie ne met pas trop de pression sur les choses et s’amuse juste pour le moment.

Alors que Katie embrasse une nouvelle relation avec Satchel, elle s’est officiellement et légalement éloignée de son ancienne. Son divorce avec Tom a été finalisé le 12 octobre et les documents, qui ont été obtenus par Nous hebdomadaire, ont montré qu’ils se partageaient les bénéfices de la vente de leur maison de Los Angeles, qu’ils ont vendue en août pour 2 millions de dollars. Ils répartiront également leurs autres actifs en fonction du nom qui est attaché aux articles.

Katie et Tom, qui se sont mariés en 2019, ont confirmé leur séparation avec des déclarations publiées en mars. Ils ont tous deux révélé que c’était la décision de Katie de dissoudre le mariage et Tom a admis qu’il respectait sa décision. “[I] respectons pleinement la décision de Katie et nous avons eu des conversations saines et productives à ce sujet. Ce serait bien plus triste si elle décidait de rester avec moi alors qu’elle n’était pas contente », a-t-il déclaré dans sa déclaration.

Peu de temps après l’annonce de la scission, une autre source nous a dit que Stassi avait le “cœur brisé” pour eux. “Stassi a le cœur brisé pour Tom et Katie parce qu’ils ont partagé tant de souvenirs ensemble en tant qu’amis”, a partagé EXCLUSIVEMENT un ami proche du blogueur de mode avec HollywoodLa Vie fin mars. “De tous les membres de leur cercle d’amis, Stassi est probablement la plus touchée par cela car elle est la plus proche d’eux en tant que couple.”