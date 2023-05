Le carrousel oscillant s’effondre, laissant 20 personnes à l’hôpital | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo 20 personnes, dont des enfants, ont été blessées après l’effondrement d’un manège dans une fête foraine en Russie. Le moment où la balançoire s’est effondrée à la fête foraine d’Oren-park à Orenbourg samedi a été filmé – et il y a eu plusieurs arrestations en relation avec l’incident. 11 personnes ont été hospitalisées, avec une femme de 27 ans décrite comme étant « dans un état extrêmement grave » et une fille de 10 ans « dans un état grave ». Le gouverneur de la région d’Orenbourg a ordonné que tous les manèges forains de la région soient soumis à une inspection, car la cause de l’effondrement a été initialement qualifiée de « panne mécanique ». Les dirigeants de deux sociétés privées, Attraction-Service et Vintage, ont été arrêtés, mais il n’est actuellement pas clair s’il y a plus de deux suspects. Ils font l’objet d’une enquête pour « négligence présumée entraînant des atteintes graves non intentionnelles à la santé » et « fourniture de services qui ne répondent pas aux exigences de sécurité, entraînant des atteintes graves à la santé ». Un porte-parole du comité d’enquête de la Fédération de Russie dans la région a déclaré: « Le 6 mai 2023, alors que l’attraction » carrousel à chaînes « était en service à l’occasion du 50e anniversaire du parc de l’URSS (Oren-park), une colonne de soutien s’est effondrée avec des gens dessus. «En conséquence, 20 personnes ont été blessées, dont 12 mineurs, qui ont été rapidement emmenées dans des établissements médicaux de la ville, où elles ont reçu une assistance médicale. Les participants à la foire ont couru au secours des personnes sur le trajet (Photo: EAST2WEST NEWS)



Une colonne de support du manège s’est effondrée (Photo: EAST2WEST NEWS)



Au moins deux personnes ont été arrêtées jusqu’à présent (Photo: EAST2WEST NEWS) «Des recherches ont été menées par des enquêteurs et des experts légistes chez Attraction-Service plc, une organisation fournissant des services aux personnes du parc Oren, ainsi que chez Vintage plc, qui est responsable de la maintenance technique des attractions. « Lors des perquisitions, des documents relatifs à l’organisation de l’exploitation et de la maintenance des attractions ont été saisis. «Des documents correspondants ont également été saisis auprès des autorités de surveillance technique de l’État à Orenbourg. «À la suite des perquisitions, les responsables d’Attraction-Service et de Vintage ont été arrêtés en tant que suspects. Plus: Tendance

«Une requête pour sélectionner des mesures préalables au procès contre le détenu a été envoyée par l’enquête au tribunal. « Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire pénale, le groupe d’enquête prend les mesures nécessaires pour établir de manière objective et complète les circonstances de l’incident. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

