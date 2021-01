Le carrousel Instagram Stories sur le client Web fait peau neuve grâce à une mise à jour côté serveur. La nouvelle mise en page affiche non seulement l’histoire principale, mais aussi des aperçus miniatures des deux prochaines et des deux dernières histoires dans le même carrousel. Auparavant, seule la tuile principale de l’histoire était visible tandis que les histoires à venir ou passées étaient entièrement floues dans le cadre de la conception. Notamment, les utilisateurs peuvent également cliquer sur les aperçus distants afin de les visualiser directement.

La nouvelle mise en page rend les histoires Instagram plus conviviales à afficher sur le bureau et facilite également le suivi de votre position dans le carrousel des histoires. Il est en cours de déploiement pour les utilisateurs Windows et Mac et est également disponible pour les utilisateurs en Inde. Il est susceptible de se déployer bientôt pour tous les utilisateurs si vous ne l’avez pas encore reçu. Certaines des anciennes fonctionnalités sont toujours disponibles, telles que la fonction de pause ou de lecture en cliquant sur les icônes respectives. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur la touche de raccourci «barre d’espace» pour lire / mettre en pause les histoires. Notamment, le nouveau design était testé avec un petit groupe d’utilisateurs au début du mois.

Pendant ce temps, Facebook a lancé l’application Instagram Lite en décembre 2020 – une version atténuée de l’Instagram régulier pour les smartphones d’entrée de gamme avec des spécifications bas de gamme. L’application peut être téléchargée à partir du Google Play Store et ne fait que 2 Mo. Comme toute version « allégée » d’une application, Instagram Lite se concentre sur le fait de fournir aux utilisateurs basiques de données faibles, de réseau lent et de smartphones un moyen facile d’accéder à Instagram sur leurs appareils. L’interface de l’application ressemble à une ancienne version de l’application Instagram à grande échelle. Notamment, Instagram a testé une expérience similaire via l’application Instagram Lite originale en 2018, bien que la nouvelle version soit censée offrir une vitesse, des performances et une réactivité améliorées.