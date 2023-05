Le carrousel des années 1930 reprend vie à Harrison Hot Springs

L’artiste Annette Resler pose, entourée de poneys de carrousel récemment restaurés. Le carrousel a fait son apparition dans le Lower Mainland, notamment à Vancouver, Chilliwack et ici à Agassiz. (Photo/Annette Resler) L’un des plus jeunes cavaliers du carrousel récemment restauré du Springs RV Resort réagit à sa toute première balade à Harrison Hot Springs le samedi 20 mai. L’artiste de la région Annette Resler a aidé à remettre les anciens poneys en état de marche, au grand plaisir des clients du complexe. . (Photo/Annette Resler) L’artiste Annette Resler coupe le ruban en ouvrant officiellement le carrousel des années 1930 au Springs Rv Resort à Harrison Hot Springs. (Photo/Annette Resler) L’artiste Annette Resler peint un poney chez elle. Ses efforts artistiques au cours des deux derniers mois ont permis de restaurer un manège datant des années 1930. (Photo/Annette Resler)

Onze chevaux se tenaient dans la maison d’Annette Resler alors qu’elle les traitait avec amour, heure par heure, jour après jour.

Elle n’est pas vétérinaire. Resler est une artiste basée en Alberta qui a récemment donné de son temps pour restaurer 11 chevaux d’un carrousel antique, qui vient d’ouvrir ses portes au Springs RV Resort à Harrison Hot Springs.

Resler et son mari ont un terrain de camping-car à The Springs. Avant son travail sur les chevaux, Resler n’avait aucune expérience de restauration; sa formation était en graphisme.

« Je suis une artiste qui saisit toutes les occasions de créer n’importe quoi sur n’importe quel support », a-t-elle déclaré. L’observateur. « Je n’ai en aucun cas une expertise spécifique ; J’aime peindre, j’aime dessiner et j’apprécie vraiment toute opportunité.

Resler a déclaré que la restauration des chevaux à leur ancienne gloire était un projet proche et cher à son cœur.

« Les enfants vont l’utiliser, mes propres petits-enfants vont monter à cheval », a-t-elle déclaré. « C’est juste une pièce communautaire tellement amusante. »

Selon les recherches de Resler, le carrousel a été construit dans les années 1930. Il avait autrefois sa place au Commodore Ballroom à Vancouver, non pas en tant qu’installation permanente, mais en tant qu’attraction lors d’événements plus importants, généralement des collectes de fonds pour diverses organisations caritatives. Les 11 chevaux identiques sont en aluminium et ont été fabriqués en Angleterre.

Le carrousel a également fait des apparitions à la foire de Chilliwack et à la foire d’automne et au festival du maïs d’Agassiz avant d’être acheté en privé et placé au Springs RV Resort. Le carrousel est à The Springs depuis au moins quatre ans.

Les chevaux ont été sablés et enduits de poudre pour nettoyer le travail de peinture écaillé et écaillé.

« Il ne s’agissait pas seulement d’un simple ponçage et de retouches ; ils avaient vraiment besoin d’être complètement refaits », se souvient Resler. « En gros, je me suis retrouvé avec ces petits étalons blancs et propres, 11 d’entre eux, tous identiques, et j’ai juste commencé à les peindre. »

Il a fallu environ deux mois à Resler pour finir de peindre les chevaux, ce qui en fait un travail à plein temps de début février à fin mars. Elle a commencé par une fine couche de peinture qu’elle a appliquée littéralement à la main, pour détecter d’éventuels éperons ou aspérités et se faire une idée des contours des chevaux.

« Ils ont juste pris des personnalités pendant que je travaillais à travers eux », a-t-elle déclaré. Chaque cheval est peint différemment – un a même été peint pour ressembler à un zèbre. « J’y suis allé avec une idée assez différente de la façon dont ils finiraient, mais j’ai toujours voulu qu’ils aient une certaine dose de réalisme. C’était vraiment important pour moi de peindre leur nez pour qu’ils ressemblent à des nez flous. Il est important qu’ils soient représentatifs mais uniques pour chaque cheval.

Les chevaux ont apporté tellement de joie à Resler qu’elle les a surnommés « The Smile Makers ».

« Tous ceux qui sont entrés en contact avec eux, comme les grands gars de Fraser Valley Sandblasting et de Proflow Powder Coaters, tout le monde s’est adouci et a souri chaque fois qu’ils voyaient ces tout petits chevaux », a-t-elle ajouté. Elle a plaisanté en disant qu’elle imaginait parfois que lorsqu’elle les quittait, les chevaux s’animaient et s’ébattaient autour de la maison, à la « Nuit au musée ».

Les familles se sont réunies à The Springs pour une coupe de ruban officielle le samedi 20 mai. Huit des 11 poneys étaient accrochés au carrousel avec l’intention de les éteindre périodiquement. Après un déjeuner et des travaux manuels, 24 enfants se sont alignés pour monter sur le carrousel.

Le carrousel devrait fonctionner principalement les week-ends et pendant les vacances pour ceux qui séjournent à la station.

« C’était vraiment amusant de voir l’excitation sur les visages des enfants », a déclaré Resler. «Ils nous tapaient dans les mains pendant qu’ils tournaient et tournaient. Il a vraiment tout réuni. C’est de cela qu’il s’agissait.

