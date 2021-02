Le carnet de croquis de Radiohead laissé dans le studio de la grange pendant les répétitions de The Bends est mis aux enchères | Actualités Ents & Arts

Un carnet de croquis utilisé par Radiohead pour noter des idées pour leur deuxième album acclamé par la critique, The Bends, devrait être vendu aux enchères.

Le groupe, dirigé par Thom Yorke, répété pour l’album dans une grange désaffectée d’une ferme fruitière à Oxfordshire en 1993, avant sa sortie deux ans plus tard.

À la fin de leurs séances, ils ont laissé leur carnet de croquis A2, avec des dessins, des accords et des paroles dessinés à la main. Il a été récupéré par un homme qui a dégagé l’espace du studio après leur avoir précédemment prêté des instruments et un système de sonorisation.

Image:

Le pad présente des travaux sur des chansons inconnues, ainsi que des paroles de Street Spirit (Fade Out), l’un des plus grands succès du groupe.



Aujourd’hui, près de 30 ans plus tard, il vend le morceau de Radiohead des souvenirs musicaux, qui pourraient atteindre plus de 10 000 £.

L’homme, qui souhaite rester anonyme, a déclaré que le carnet de croquis avait été laissé avec une moquette qui avait été utilisée pour l’acoustique.

«Une fois les séances terminées, je suis allé récupérer mon équipement et« vider »la salle», a-t-il déclaré.

«J’ai été informé que tout ce qui restait dans la pièce n’était pas requis par le groupe et devait être jeté ou gardé par moi si je le souhaitais. J’ai gardé le carnet de croquis et jeté le tapis.

Le carnet de croquis de huit pages contient le fonctionnement de deux chansons inconnues, Too Easy et Idiot Boy, ainsi que les paroles de l’un de leurs plus grands succès, Street Spirit (Fade Out).

Les experts disent que cela donne « un aperçu d’une période cruciale de l’histoire du groupe » après le succès de leur premier single, Creep, et de l’album Pablo Honey.

Image:

Une guitare basse Fender Precision de 1960 utilisée par Jonny Greenwood doit également être mise aux enchères



Le commissaire-priseur Paul Fairweather a déclaré: « The Bends était absolument crucial pour le succès du groupe et le bloc-notes donne vraiment un aperçu du processus créatif fascinant qui a abouti à la création de [a] vrai classique du genre. «

Une guitare basse Fender Precision de 1960 utilisée par Jonny Greenwood sur l’album passe également sous le marteau.

UNE démo avec des morceaux inédits, écrit lorsque le groupe s’appelait On A Friday, s’est vendu à 7 600 £ en janvier.

Les articles seront vendus aux enchères Omega dans le cadre de sa vente de souvenirs musicaux le 23 février.