Le carnaval se rendra au Peru Mall, du 26 juin au 1er juillet – Shaw Local

North American Midway Entertainment apporte la nostalgie et l’excitation d’une foire classique au Pérou.

Le carnaval devrait ouvrir du lundi 26 juin au samedi 1er juillet sur le parking du Peru Mall, situé au 3940 Route 251.

Selon North American Midway Carnival’s site InternetNAMC propose plus de 200 manèges et jeux à mi-chemin dans son inventaire et a ajouté de nouveaux manèges, dont le « Star Dancer » et le « Double-Decker Merry Go Round ».

L’événement offrira une variété de classiques équitables, des shakes à la limonade aux gâteaux en entonnoir.

Le carnaval sera ouvert de 17 h à la fermeture du lundi 26 juin au vendredi 30 juin et de 13 h à la fermeture le samedi 1er juillet. L’heure de fermeture est fonction de la météo et de la fréquentation. Le coût est de 25 $ par personne du lundi au vendredi et de 30 $ le samedi.

Si un enfant mesure moins de 42 pouces, il ne pourra pas rouler sans un adulte payant.

