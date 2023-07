Le carnaval du festival d’Antioche s’est arrêté dimanche après qu’un enfant aurait été jeté du manège – Shaw Local

Le carnaval organisé à la Chambre de commerce d’Antioche Taste of Antioch a été fermé dimanche après qu’un enfant aurait été éjecté de l’un des manèges, ont indiqué les responsables du village dans un communiqué.

La police et les pompiers d’Antioche ont été appelés vers 14 h 40 dimanche au festival du centre-ville pour le signalement d’un enfant blessé. Les équipages ont trouvé un enfant de 10 ans qui semblait avoir été éjecté d’un manège de carnaval. L’enfant a été transporté par avion vers un hôpital de la région, selon le communiqué.

De plus amples informations sur les blessures de l’enfant ou sur le manège sur lequel il se trouvait n’étaient pas disponibles.

Le maire d’Antioche, Scott Gartner, après avoir consulté la police et les chefs des pompiers, « a décidé d’utiliser son pouvoir exécutif pour ordonner la fermeture du reste des manèges du Taste of Antioch. La fermeture des manèges assurera la sécurité de notre communauté et permettra aux responsables de revoir la sécurité de chaque manège », selon le communiqué.

Le département du travail de l’Illinois, qui est chargé d’assurer la sécurité des manèges du carnaval, le département de police d’Antioche et les pompiers d’Antioche enquêtent sur l’incident, selon le communiqué.

Selon le site Web de la Chambre de commerce d’Antioche, l’opérateur du carnaval est All Around Amusements of Lockport.

Une personne qui a répondu au téléphone au numéro de téléphone indiqué par la société d’amusement n’a fait aucun commentaire sur l’incident.