Le carnaval de Miami célèbre 40 ans de culture caribéenne

Un haut rouge et doré aux bords irréguliers orné de paillettes et une jupe assortie.

C’était Giselle « La Wassi One » Blanchesa première tenue de mascarade à l’âge de 14 ans lors de son premier carnaval de Miami en 1988.

Blanche revient avec tendresse sur son premier carnaval, le qualifiant d’exaltant. « Ma mère et moi avons confectionné les costumes nous-mêmes. Nous l’avons conçu et fabriqué et aujourd’hui, 36 ans plus tard, c’est toujours la même chose », a déclaré Blanche à propos de son expérience du carnaval.

Elle fera partie des 100 000 personnes participant aux festivités du 40e anniversaire du Carnaval de Miami, un événement de trois jours s’étalant sur le week-end de Columbus Day, célébrant le patrimoine et la culture des Caraïbes avec des spectacles, de la musique, de la nourriture et des arts et artisanats. L’événement est toujours prévu, même si beaucoup pensaient qu’il serait annulé en raison des inquiétudes suscitées par l’ouragan Milton.

Giselle Blanche sera au 40e anniversaire du carnaval de Miami. Elle participe à la célébration caribéenne depuis l’âge de 14 ans.

« Cela devrait être plus, franchement », a déclaré John Beckford, directeur marketing du Miami Carnival, au Miami Herald, en plaisantant à moitié, à propos de la fréquentation. « Quarante ans plus tard, j’aurais aimé que ce soit un demi-million. »

Beckford a expliqué ce à quoi on peut s’attendre au carnaval de cette année comme un commissaire-priseur : plus de 40 artistes et DJ locaux, une zone dancehall, des cuisines caribéennes et la liste est longue. Cette année, 21 groupes de Mas seront en compétition pour 10 000 $, dont Blanche, qui a créé son propre groupe Mas appelé Wassi Ones.

Les festivités de cette année ont commencé le week-end dernier avec le Miami Junior Carnival et se poursuivent avec l’événement principal, un itinéraire de trois jours commençant vendredi avec le Panorama Steel Band Competition. Le samedi, les clients auront droit à Jouvert et le dimanche au Mas Band Parade et aux concerts mettant en vedette le chanteur trinidadien Patrice Roberts et l’artiste saint-vincentien Lyrikal.

Le Concours Panorama Steel Band est une ode au steel drum, l’un des premiers instruments créés au XXe siècle. Jouvert est une célébration des groupes de calypso et de soca alors que les gens les suivent dans les rues en dansant.

Le Défilé de groupes mettra en vedette plus de 18 000 mascarades et plus de 20 groupes de mas dansant sur un parcours de parade suivi d’un jugement des groupes. Chaque groupe a également un thème qu’il représente avec des costumes complexes aux couleurs vives.

Les participants à J’ouvert lors du carnaval de Miami en 2022 sont couverts de poudre colorée alors qu’ils suivent les groupes.

Des collaborateurs et artistes de longue date du Carnaval, tels que le musicien trinidadien Machel Montano et la personnalité de la radio Mike Andrews, qui était l’un des DJ du premier Carnaval de Miami, seront honorés au Panorama. Montano sera également à l’honneur lors du défilé des groupes et du concert.

Andrews se souvient de l’impact du premier carnaval de Miami sur les Caraïbes qui vivaient dans les États du nord, où le mois d’octobre peut être froid. « Nous avons encore chaud ici, et pour les quelques visiteurs qui sont venus pouvoir être dehors en pantalons courts, en T-shirts, en sandales et en baskets et profiter de la musique des Caraïbes, passer du temps avec des amis et manger de la nourriture – c’est C’était une expérience qu’ils ont énormément appréciée.

Le carnaval de Miami célébrera ses 40 ans lors du week-end de Columbus Day dans les comtés de Miami-Dade et de Broward. Les groupes de mas devraient s’affronter après le défilé du mas de dimanche.

Un Carnaval en pleine croissance pour une communauté en pleine croissance

De nos jours, le Miami Carnival compte des sponsors tels que Monster Juice et Red Stripe, ainsi que l’aide du Greater Miami Convention and Visitors Bureau et du comté de Miami-Dade.

Mais à ses débuts, Beckford a déclaré que les membres fondateurs devaient souvent débourser de leurs propres poches pour organiser le carnaval. « À l’époque, ils utilisaient leurs fonds personnels et obtenaient une deuxième hypothèque sur leur maison », a-t-il expliqué.

Le premier carnaval de Miami – alors connu sous le nom de Carnaval antillais américain de Miami – se tenait au coin de la 183e rue et de la septième avenue, dans ce qui est aujourd’hui Miami Gardens. Le carnaval de Miami est considéré comme la dernière étape de la saison du carnaval, qui débute en février dans les Caraïbes et après les carnavals de Toronto et de Brooklyn, à New York.

Avec un drapeau de la Barbade sur ses épaules, Nancy Coakland se pavane lors du 13e Carnaval de Miami en 1999. Au total, 36 groupes réunissant des milliers de participants de la Barbade, de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago, des Bahamas et d’autres îles se sont joints à la fête à Opa- Locka.

Les membres fondateurs étaient environ une douzaine de personnes, dont Ruthven Williams, membre fondateur du conseil d’administration et présidente du Miami Carnival, qui a occupé plusieurs postes au sein de l’organisation au fil des ans.

« C’était un peu dur parce qu’à un moment donné, nous avions une facture à payer et nous n’avions pas d’argent », se souvient Williams. « Et à cette époque, nous sommes payés par chèques. »

Le festival a eu lieu dans de nombreux endroits au fil des années : Miami Gardens, Miami, North Miami, Opa-locka et Hialeah. Pendant plusieurs années au début des années 2000, le carnaval s’est scindé en deux organisations distinctes – une à Miami-Dade et une autre célébrée à Broward – avant de se réunir à nouveau en 2009, selon un article du Miami Herald.

« Les organisateurs se disputaient les fêtards », a rapporté le Herald. «Miami a apprécié le cachet, l’histoire et la reconnaissance de son nom. Mais Broward avait la communauté caribéenne grandissante. Les deux parties étaient également en compétition pour trouver des sponsors et des chefs de groupe populaires.

« Je pense que les deux parties ont réalisé que si nous continuons à faire cela, les gens pourraient être frustrés et refuser même de venir », a déclaré Williams. Ce qui a conduit les deux parties à se réunir, a rapporté le Herald, c’est la crise économique qui a débuté en 2008.

Le carnaval de Miami fêtera son 40e anniversaire pendant le week-end de Columbus Day.

Le festival a en partie contribué à l’augmentation de la population caribéenne dans le sud de la Floride, a déclaré Marlon Hill, avocat général du Miami Carnival. « C’était les tout premiers jours du développement de la communauté caribéenne, et plus particulièrement de celle de Trinité-et-Tobago, qui a une tradition de longue date en matière de culture carnavalesque », a-t-il déclaré. Selon le recensement américain, Broward et Miami-Dade Les comtés comptent au total plus de 342 000 résidents caribéens.

Hill, originaire de Kingston, en Jamaïque, a déclaré avoir assisté à son premier carnaval au début des années 1990 à Miami, le long de Biscayne Boulevard. « C’était génial d’avoir le carnaval en pleine rue », a-t-il déclaré. « C’est une expérience de carnaval caribéenne courante, car chaque fois qu’il y a un carnaval dans les Caraïbes, le pays tout entier le célèbre. Il ne s’agit pas d’une ville ou d’un comté en particulier. Le pays tout entier est impliqué.

Hill a souligné que la musique, le talent artistique de la mascarade et les costumes, ainsi que le tambour en acier, sont tous essentiels au carnaval. Mais il a noté que la richesse du carnaval réside dans son histoire : « Le carnaval est né d’un contexte historique autour de la résistance à l’oppression pour nous exprimer en tant que peuple noir », a déclaré Hill.

« Beaucoup de gens oublient ce contexte historique », a-t-il déclaré, « et se laissent distraire par l’euphorie d’être à la fête du carnaval ou à l’apparat. »

Beckford a également souligné qu’il ne s’agissait pas que de « perles et de plumes » lorsqu’il s’agissait de carnaval et a déclaré qu’il s’agissait d’une célébration de la culture caribéenne, s’extasiant sur les festivités de dimanche.

« Il y a tellement de choses à faire : vous avez votre zone de danse. Vous avez la scène du mas band où les groupes se croisent. Vous avez la scène de concert, vous avez l’aire de restauration, vous avez le pavillon des arts et de l’artisanat. Vous avez le pavillon des entreprises où les gens distribuent des produits gratuits », a-t-il déclaré. « Je veux dire, ce ne sont que 12 heures de divertissement. »

Si vous y allez :

Quoi: Carnaval de Miami

Quand: 11-13 octobre

Où: Central Broward Park, 700 NW 11th Pl, Lauderhill (Panorma, vendredi et Jouvert, samedi) ; Miami-Dade County Fair Expo, 10901 SW 24th St, Miami (Carnaval, dimanche)

Coût: Panorama, 30 $, Jouvert, 65 $, Jour du Carnaval, 50 $

Informations: https://miamicarnival.org/