Le carnaval d’amusement Windy City arrive à Genève du 20 au 22 octobre – Shaw Local

Le Windy City Amusement Carnival aura lieu sur le parking du Kane County Cougars Stadium, 34W002 Cherry Lane à Genève, du 20 au 22 octobre.

Profitez des spéciaux de courses illimitées de 17h30 à 21h30 vendredi et samedi pour 35$ par personne et de 13h à 17h samedi et dimanche pour 30$ par personne. Les heures normales d’ouverture sont de 17 h à 22 h le vendredi, de 13 h à 22 h le samedi et de 13 h à 20 h le dimanche.

Pour plus d’informations, visitez windycityamusements.com.