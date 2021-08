Le carnage de Love Island comme épisode le plus émouvant à ce jour voit CINQ insulaires fondre en larmes dans des scènes dramatiques

Il y a eu un carnage dans l’épisode dramatique de Love Island de ce soir, avec l’épisode le plus émouvant à ce jour voyant CINQ concurrents fondre en larmes.

Kaz, Abigail, Faye, Millie et Liam ont tous été vus en train de sangloter alors que les retombées du recouplage tendu de Casa Amor continuaient de gronder.

5 Millie pleurait tout au long de l’épisode de ce soir

5 Mais elle n’était pas seule, avec quatre autres insulaires – dont Faye – en larmes

Les téléspectateurs ont été captivés par les scènes, à peine un instant s’écoulant avant qu’un autre insulaire ne pleure.

Kaz a été la première à partir après sa confrontation enflammée avec Tyler au début de l’épisode.

Alors qu’elle a épaté les fans avec sa performance impressionnante alors qu’elle remettait son ex à sa place après son départ avec la nouvelle fille Clarisse dans l’autre villa, elle sanglotait sur la terrasse alors que Liberty tentait de la réconforter.

Et elle a semblé déclencher l’aqueduc dans toute la villa, Abigail sanglotant dans la salle de bain quelques instants plus tard.

Abi a été secoué lorsque Toby est revenu de Casa Amor avec la nouvelle fille Mary, étant restée célibataire elle-même.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Le footballeur a précédemment avoué qu’il « regrettait » sa décision d’être infidèle, mais les fans sont restés bouche bée à la fin de l’épisode de ce soir lorsqu’il a admis que son esprit était toujours tourné vers Chloé – qu’il avait déjà abandonné pour être avec Abi.

Faye a également connu une mauvaise passe ces derniers temps, s’étant remise en couple avec Sam après avoir vu une photo trompeuse de son partenaire Teddy embrassant une autre fille sur la carte postale de Casa Amor.

Les fans étaient furieux que les producteurs aient choisi d’inclure le snog comme cela s’était produit lors d’un jeu de défi, et Teddy avait en fait été complètement fidèle à Faye et avait même dormi dehors pendant trois nuits.

Et ayant réalisé son erreur, Faye a fondu en larmes alors qu’elle essayait de trouver quoi faire – mais heureusement, elle a eu une fin heureuse ce soir, les fans se réjouissant quand elle et Teddy se sont embrassés sur la terrasse après avoir discuté de leurs problèmes.

Millie a indéniablement vécu les moments les plus difficiles sur Love Island cette série et a été régulièrement vue en sanglotant tout au long de l’épisode.

Elle a eu le cœur brisé après que son partenaire Liam soit revenu de Casa Amor célibataire – seulement pour que la bombe blonde Lillie révèle qu’il avait été tout sauf fidèle dans la deuxième villa.

Les deux filles ont eu une rencontre en tête-à-tête où Lillie a tout dit, et Millie n’a pas pu cacher sa colère lorsqu’elle est rentrée chez elle, et plus tard, elle a mis fin à sa relation avec Liam pour de bon.

En conséquence, Liam a été aperçu en train de pleurer – ses yeux se sont remplis de larmes tandis que Jake se précipitait pour le réconforter alors qu’il réalisait que ses décisions à Casa Amor avaient affecté le reste de son voyage à Love Island.

En espérant qu’il y ait des jours meilleurs pour tout le monde.

5 Kaz a été le premier à boucler

5 Faye a réconforté Abigail en sanglotant dans la salle de bain