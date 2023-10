Le carnage à Gaza sème la colère dans tout le Moyen-Orient, alarmant les alliés des États-Unis et menaçant d’élargir le conflit

LE CAIRE (AP) — Quelques heures après qu’une explosion aurait tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza, des manifestants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie occupée et sur la police anti-émeute en Jordanie voisine, exprimant leur fureur contre leurs dirigeants pour ne pas avoir arrêté. le carnage.

Un sommet prévu mercredi en Jordanie entre le président américain Joe Biden, le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le président palestinien Mahmoud Abbas a été annulé après le retrait de ce dernier en signe de protestation.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a passé une grande partie de la semaine dernière à rencontrer les dirigeants arabes pour tenter d’apaiser les tensions, mais ces efforts sont désormais remis en question après l’explosion de l’hôpital. Le nerf à vif de décennies de souffrance palestinienne, laissé au grand jour par les accords de normalisation négociés par les États-Unis entre Israël et les États arabes, palpite une fois de plus, menaçant de troubles plus larges.

« Cette guerre, qui est entrée dans une phase dangereuse, va plonger la région dans un désastre indescriptible », a prévenu Abdallah, qui compte parmi les alliés occidentaux les plus proches au Moyen-Orient.

Les affirmations sur le responsable de l’explosion de l’hôpital étaient contradictoires. Les responsables de Gaza ont rapidement imputé la responsabilité à une frappe aérienne israélienne. Israël a nié toute implication et a publié une série de vidéos, d’audio et d’autres informations montrant, selon lui, que l’explosion était due à des ratés de tir de roquette du Jihad islamique, un autre groupe militant opérant à Gaza. Le Jihad islamique a rejeté cette affirmation.

Associated Press n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

Biden, s’exprimant à Tel Aviv, a déclaré que l’explosion semblait avoir été provoquée « par l’autre équipe », et non par Israël.

Mais il n’y avait aucun doute parmi les manifestants arabes qui se sont rassemblés mardi soir dans plusieurs pays pour condamner ce qu’ils considèrent comme une atrocité israélienne.

En Cisjordanie occupée par Israël, qui est sous confinement depuis qu’un carnage sanglant le 7 octobre par des militants du Hamas a déclenché la guerre, des manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité palestiniennes et ont appelé au renversement d’Abbas.

Israël et l’Occident considèrent depuis longtemps Abbas comme un partenaire dans la réduction des tensions, mais son Autorité palestinienne est largement considérée par les Palestiniens comme un complice corrompu et autocratique de l’occupation militaire de la Cisjordanie par Israël.

La Jordanie, longtemps considérée comme un bastion de stabilité dans la région, a été le théâtre de manifestations massives ces derniers jours. Mardi soir, des manifestants pro-palestiniens ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade israélienne.

« Ils normalisent tous les dirigeants arabes, aucun d’entre eux n’est libre, ceux qui sont libres sont tous morts ! » » a crié un manifestant. « Les pays arabes ne peuvent rien faire ! »

L’Égypte a été le premier pays arabe à conclure la paix avec Israël, à la fin des années 1970. La Jordanie a suivi en 1994.

Des milliers d’étudiants se sont rassemblés mercredi dans les universités égyptiennes pour condamner les frappes israéliennes sur Gaza. Les manifestants au Caire, à Alexandrie et dans d’autres villes ont scandé « Mort à Israël » et « Avec nos âmes, avec notre sang, nous sacrifions pour toi, Al-Aqsa », faisant référence à un lieu saint contesté de Jérusalem. Une manifestation de moindre envergure a eu lieu mardi près de l’ambassade américaine au Caire.

De telles manifestations sont rares en Égypte, où les autorités répriment la dissidence depuis plus d’une décennie. Mais les craintes qu’Israël puisse pousser les 2,3 millions d’habitants de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï, et la flambée des prix à la consommation due à une inflation galopante, pourraient s’avérer un mélange instable dans le pays, où un soulèvement populaire a renversé un autocrate soutenu par les États-Unis en 2011.

Des manifestations ont également éclaté au Liban, où le Hezbollah a échangé des tirs avec les forces israéliennes à la frontière, menaçant d’entrer en guerre avec son énorme arsenal de roquettes. Des centaines de manifestants ont affronté les forces de sécurité libanaises mercredi près de l’ambassade américaine à Beyrouth, où la police anti-émeute a lancé des dizaines de grenades lacrymogènes et tiré des canons à eau pour disperser les manifestants.

Des manifestations ont également eu lieu au Maroc et à Bahreïn, deux pays qui ont noué des relations diplomatiques avec Israël il y a trois ans dans le cadre des accords d’Abraham.

« La rue arabe a une voix. Cette voix a peut-être été ignorée dans le passé par les gouvernements de la région et de l’Occident… mais ils ne peuvent plus le faire », a déclaré Badr al-Saif, professeur d’histoire à l’Université du Koweït. « Les gens sont en feu. »

Il y a quelques semaines à peine, les perspectives régionales semblaient bien différentes.

Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est vanté que les accords d’Abraham, dans lesquels quatre États arabes ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, étaient un « pivot de l’histoire » qui « annonçait l’aube d’une nouvelle ère ». de paix. »

Il a déclaré qu’Israël était « à l’aube d’une percée encore plus spectaculaire » – un accord historique avec l’Arabie saoudite sur lequel l’administration Biden s’était concentrée ces derniers mois.

Les accords d’Abraham, avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, ont été conclus avec des dirigeants autocratiques prêts à mettre de côté la question palestinienne afin d’obtenir leurs propres avantages auprès des États-Unis. Les Émirats arabes unis espéraient disposer d’avions de combat avancés. Le Maroc a obtenu le soutien des États-Unis pour sa revendication sur le Sahara occidental, et la junte militaire au pouvoir au Soudan a obtenu la levée des sanctions américaines de longue date.

L’Arabie Saoudite avait demandé un pacte de défense et une aide américaine pour établir un programme nucléaire civil, ainsi qu’une concession substantielle aux Palestiniens que les Saoudiens n’ont pas encore expliquée publiquement.

Shimrit Meir, qui a été conseiller diplomatique de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, a déclaré que « le temps nous dira » quel impact la guerre aura sur les efforts de normalisation.

« À court terme, ils vont souffrir, notamment l’espoir d’une percée » avec l’Arabie saoudite, a-t-elle déclaré. « À long terme, l’attrait et la valeur d’Israël pour ces pays viennent de sa force militaire. Par conséquent, la nécessité de rétablir sa dissuasion est au-dessus de toute autre considération.»

Malgré toute la diplomatie de haut niveau, les Arabes et les musulmans ordinaires expriment toujours une forte solidarité avec la cause palestinienne. Par exemple, lors de la Coupe du monde de football de l’année dernière, des drapeaux palestiniens ont été agités en abondance même si l’équipe nationale n’était pas en compétition.

La récente dévastation à Gaza a de nouveau attisé ces sentiments.

« Aucun gouvernement arabe n’est capable de tendre la main à Israël au milieu de son agression contre les Palestiniens », a déclaré Ammar Ali Hassan, politologue égyptien.

« Les peuples arabes n’accepteront pas une telle démarche. Même les dirigeants ne bénéficieraient pas de tels liens à l’heure actuelle.»

Krauss a rapporté de Jérusalem. Les rédacteurs d’Associated Press Kareem Chehayeb à Beyrouth et Amy Teibel à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

