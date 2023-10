Le carnage à Gaza sème la colère dans tout le Moyen-Orient, alarmant les alliés américains

LE CAIRE (AP) – Quelques heures après une explosion aurait tué des centaines de personnes Dans un hôpital de Gaza, des manifestants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie occupée et sur la police anti-émeute en Jordanie voisine, exprimant leur colère contre leurs dirigeants qui n’ont pas réussi à arrêter le carnage.

Un sommet prévu mercredi en Jordanie entre le président américain Joe Biden, le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le président palestinien Mahmoud Abbas a été annulé après le retrait de ce dernier en signe de protestation.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a passé une grande partie de la semaine dernière à rencontrer les dirigeants arabes pour tenter d’apaiser les tensions, mais ces efforts sont désormais remis en question après l’explosion de l’hôpital. Le nerf brut de des décennies de souffrance palestiniennelaissé exposé par les accords de normalisation négociés par les États-Unis entre Israël et les États arabes, palpite une fois de plus, menaçant de troubles plus larges.