Le carlin viral Noodles qui est devenu célèbre sur TikTok pour la «journée sans os» décède – National

Noodles, un carlin senior qui a prédit sur les réseaux sociaux si ce serait une journée avec des os ou une journée sans os, est décédé, selon son propriétaire.

Jonathan Graziano a posté sur Instagram samedi que son chien de 14 ans est décédé vendredi, l’appelant un “jour dont j’ai toujours su qu’il allait arriver mais je n’aurais jamais pensé qu’il arriverait”.

Le petit chien est devenu célèbre en 2021 lorsque Graziano a commencé à publier des vidéos TikTok du matin de Noodle décidant s’il allait se lever ou s’effondrer dans son lit de chien moelleux. Cela a inventé l’expression «une journée sans os» si Noodle décidait de dormir. Graziano encouragerait ses fans à suivre son exemple et à s’offrir des pantalons souples et des soins personnels, ce qui était un message populaire pendant la pandémie de COVID-19.

«Il a vécu 14 ans et demi, ce qui est à peu près le temps qu’on peut espérer qu’un chien puisse vivre. Et il a rendu des millions de personnes heureuses. Quelle course », a déclaré Graziano dans la vidéo émouvante.

Le chien gériatrique a même inspiré un livre pour enfants qui est sorti cet été.