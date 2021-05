Le carlin bien-aimé ‘Dexter’ qui est décédé d’une maladie reçoit des funérailles extravagantes

Un carlin de 7 ans d’Allentown, en Pennsylvanie – Dexter Beville a eu des funérailles somptueuses. Le carlin est décédé le 27 avril d’une maladie apparente. Il était tombé malade en février et a dû passer quatre jours à l’hôpital. Selon sa nécrologie, Dexter – également connu sous le nom de Bruiser – est né en 2014 à la fin de Galaxy et Leinda Rockmore. Il est entré dans la famille de son propriétaire à l’âge de 9 semaines. Jusqu’à sa mort, il n’a pas quitté le côté de son propriétaire. Son propriétaire, Tim Beville Jr, qui est pasteur et prédicateur, a publié les photos des funérailles de son animal sur son compte Facebook.

Son message est devenu viral avec plus de 53 000 likes et 85 000 partages. Il a écrit dans la légende: «Merci à tous ceux qui sont venus ce soir dire au revoir à Dexter! L’amour est tellement apprécié! Lancez Free Dexter! »

Les funérailles ont eu lieu dans une pièce remplie de fleurs, au centre était accrochée une grande couverture au plafond qui avait une version brodée de la petite tasse carlin de Dexter. Sous la couverture se trouvait un cercueil ouvert dans lequel Dexter reposait en paix. Le carlin, drapé de couvertures bleues, avait l’air adorable avec un nœud papillon bleu sur son col et sa tête posée sur un jouet à mâcher bleu.

Dans l’un des coins de la pièce, il y avait une table qui contenait un livre d’inscription pour les participants aux funérailles, ainsi qu’un petit programme dont la dernière page montrait une image du duo de propriétaires de chiens se regardant dans les yeux, sous un bannière qui disait «Tu me manqueras pour toujours». Partageant plus de détails sur son animal de compagnie bien-aimé, Tim a écrit que Dexter aimait chanter sur des vidéos YouTube et aimait jouer avec des jouets de couleur bleue, mais détestait la pluie.

Ce n’était pas le seul cadeau d’adieu de Tim pour son carlin bien-aimé. Il a également reçu un nécrologie publiée de son propriétaire, en plus d’un hommage vidéo.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici